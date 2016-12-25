Русский в Китае и напарник Умарка. Судьба призёров МЧМ-2016

Александр Георгиев

Владислав Третьяк

Первый матч за «Адмирал» молодой вратарь провёл против ЦСКА во Владивостоке в присутствии своего деда Владислава Третьяка.

Сергей Бойков

Александр Микулович

После трёх сезонов в лиге Онтарио Микулович вернулся из-за океана, но не в родной Челябинск, а в Пекин.

Дмитрий Сергеев

Егор Рыков

Дамир Шарипзянов

Егор Воронков

Никита Жульдиков

Александр Дергачёв

Радель Фазлеев

Кирилл Капризов

С первых же матчей Капризов стал одним из лидеров «Салавата Юлаева», выходил в одном звене с Линусом Умарком и уже побил личный рекорд результативности.

Павел Красковский

Андрей Кузьменко

Артур Лаута

Максим Лазарев

Александр Полунин

Евгений Свечников

Сборная России под руководством Валерия Брагина второй год подряд играла в финале молодёжного чемпионата мира. После поражения от канадцев в решающем матче МЧМ-2015 россияне без потерь прошли групповой этап турнира в Финляндии. Хозяева были обыграны в основное время, а вот с чехами дело дошло до буллитов. В плей-офф нашей «молодёжке» потрепали нервы датчане, а путь в финал пришлось проложить через американцев. В решающем матче с финнами подопечные Брагина спаслись за шесть секунд до конца, но уже на второй минуте овертайма хозяева нанесли решающий удар. Мы проследили, как изменилась жизнь серебряных призёров МЧМ за последний год.Карьера после МЧМ: если в прошлом сезоне российский вратарь метался между основой ТПС и «молодёжкой», а на некоторое время даже отправлялся в аренду, то теперь он почти поровну делит игровое время со своим финским напарником. ТПС занимает третье место в чемпионате.Карьера после МЧМ: стал обладателем Кубка Гагарина, сыграв шесть матчей в плей-офф. Продолжает конкурировать с Василием Кошечкиным за место в воротах «Магнитки». Дважды становился лучшим новичком недели. Отправился в составе сборной России на свой второй молодёжный чемпионат мира.Карьера после МЧМ: в межсезонье перебрался на Дальний Восток, где дебютировал в КХЛ. Первый матч за «Адмирал» молодой вратарь провёл против ЦСКА во Владивостоке в присутствии своего деда Владислава Третьяка. Впоследствии ещё дважды выходил в стартовом составе «моряков».Карьера после МЧМ: подписал контракт с задрафтовавшим его «Колорадо», но текущий сезон проводит между АХЛ и ECHL. Тем временем новокузнецкий «Металлург» продал права на защитника в «Салават Юлаев».Карьера после МЧМ: после трёх сезонов в лиге Онтарио Микулович вернулся из-за океана, но не в родной Челябинск, а в Пекин. Подписал двухлетний контракт с «Куньлунем», но провёл за китайский клуб всего семь матчей.Карьера после МЧМ: в отличие от своего давнего напарника по «Трактору-96» Микуловича решил продлить свою заокеанскую командировку. После трёх лет в юниорской лиге Онтарио проспект «Сент-Луиса» перебрался в лигу Восточного побережья.Карьера после МЧМ: прошлый сезон доиграл в юниорской лиге, где получил приз лучшему защитнику, а осенью пробился в состав «Филадельфии».19-летний защитник играет по 20 минут за матч, выходит на большинство и уже набрал 15 очков в НХЛ.Карьера после МЧМ: после возвращения с чемпионата мира стал получать больше игрового времени от Сергея Зубова. Смена главного тренера СКА не пошатнула позиции Рыкова, а, напротив, сделала его крепким игроком основы. В звёздной компании Егор получает 12-13 минут за матч. Едет на свой второй молодёжный чемпионат мира.Карьера после МЧМ: ещё в прошлом сезоне провёл один матч в АХЛ, а теперь выступает в системе «Лос-Анджелеса» на постоянной основе. Нижнекамский воспитанник 10 матчей сыграл в АХЛ, а ещё 11 в ECHL.Карьера после МЧМ: продолжает выступать за «Витязь» под руководством Валерия Белова. Пока не может забросить первую шайбу в КХЛ. Попал в состав молодёжной сборной России на чемпионат мира в Торонто и Монреале.Карьера после МЧМ: начинал сезон в качестве основного защитника «Трактора», но последнее время выступает за фарм-клуб.Карьера после МЧМ: продолжает выступать за СКА на правах «лимитчика», но попадает в состав через раз и не получает от Олега Знарка много игрового времени. За 25 матчей в этом сезоне не забросил ни одной шайбы.Карьера после МЧМ: съездил в лагерь «Филадельфии», после чего предсказуемо отправился в фарм-клуб. Проводит свой первый сезон в АХЛ, имеет хорошую прессу.Карьера после МЧМ: капитан серебряной «молодёжки» продолжает выступать в АХЛ, набирая за фарм-клуб «Нэшвилла» в среднем почти очко за игру. Однако реального шанса закрепиться в составе «Предаторз» пока не получил.Карьера после МЧМ: прошлый сезон заканчивал без своих партнёров по тройке, Стоа и Казакова, которых «Кузня» продала в дедлайн. Летом был продан уже сам Кирилл, за которого его родной клуб выручил рекордную сумму в своей истории. С первых же матчей Капризов стал одним из лидеров «Салавата Юлаева», выходил в одном звене с Линусом Умарком и уже побил личный рекорд результативности. Едет на молодёжный чемпионат мира в статусе капитана сборной России.Карьера после МЧМ: весной помог «Локо» выиграть Кубок Харламова, ударно провёл предсезонку и начинал чемпионат в качестве одного из лидеров главной команды Ярославля. В ноябре дебютировал за сборную России, сыграв три матча на Кубке Первого канала. В матче с «Автомобилистом» сломал ногу и выбыл на длительный срок.Карьера после МЧМ: продолжает играть за «Локомотив» в звене с Коршковым и Полуниным, а вместе с Егором привлекался в сборную России на Кубок Карьяла. Более чем в два раза превзошёл свои прошлогодние показатели результативности.Карьера после МЧМ: курсирует между основой ЦСКА и фарм-клубом. И если за команду Дмитрия Квартальнова нападающий набрал в этом сезоне всего два очка, то в составе «Звезды» признавался лучшим форвардом октября в Высшей лиге. Кузьменко – лучший бомбардир чеховской команды.Карьера после МЧМ: прошлый сезон закончил с четырьмя шайбами в регулярном чемпионате и ещё с двумя — в плей-офф, но после смены тренера никак не может отличиться. При Фёдоре Канарейкине, с одной стороны, получает больше игрового времени, но при этом попадает в заявку не регулярно.Карьера после МЧМ: после трёх сезонов в Канаде казанский воспитанник вернулся на родину и подписал контракт с «Ак Барсом». Забил первую шайбу в КХЛ уже в четвёртом матче сезона, но постоянного места в основе не получил. Зинэтула Билялетдинов выпускает Лазарева в среднем на пять минут, периодически отправляя в фарм-клуб.Карьера после МЧМ: на некоторое время выпал из звена с Коршковым и Красковским, уступив место канадцу Козуну, но впоследствии вернулся к постоянным партнёрам. Несмотря на то что ещё имеет право выступать в МХЛ, весь сезон проводит в первой команде. На МЧМ-2017 едет в качестве игрока первого звена сборной.Карьера после МЧМ: неудачный чемпионат мира не подкосил нападающего, и второй сезон в лиге Квебека Свечников провёл не намного, но лучше первого. А концовку сезона и вовсе заканчивал в фарм-клубе «Детройта», успев сыграть два матча в плей-офф. Съездил в тренинг-кэмп «Ред Уингз» и даже забил в выставочном матче, но новый сезон начал в АХЛ.Карьера после МЧМ: сразу после молодёжного чемпионата получил вызов в первую сборную России. С тех пор стал игроком обоймы Олега Знарка, принимая участие во всех этапах Евротура. При этом в ЦСКА Светлаков не является ведущим игроком и даже два матча сыграл за фарм-клуб.