Кто ты из генеральных менеджеров КХЛ? Пройти тест и узнай

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25 декабря – последний день переходов в КХЛ. Генеральные менеджеры не успокаиваются ни на минуту и буквально сидят на телефоне. Сделки могут произойти на самом флажке дедлайна. Это тот случай, когда на первый план выходят не игроки и даже не тренеры, а управленцы. В КХЛ есть генеральные менеджеры разного стиля работы. Кто-то пытается собрать дрим-тим, не жалея денег, другие ставят целью перепродажу игроков. Одни предпочитают менять игроков на игроков, а кто-то использует исключительно денежную компенсацию. Пройдите тест и узнайте, кто вы из генеральных менеджеров, работающих в нашей лиге.
Также вы можете пройти тест по ссылке — https://www.playbuzz.com/championat10/a-12-20-2016-1-08-27-pm