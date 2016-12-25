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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Кто ты из генеральных менеджеров КХЛ? Пройти тест и узнай

В день закрытия трансферного окна КХЛ на первый план выходят генменеджеры. Пройдите тест и узнайте, кто вы из руководителей клубов.
25 декабря 2016, воскресенье. 16:15. Хоккей
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25 декабря – последний день переходов в КХЛ. Генеральные менеджеры не успокаиваются ни на минуту и буквально сидят на телефоне. Сделки могут произойти на самом флажке дедлайна. Это тот случай, когда на первый план выходят не игроки и даже не тренеры, а управленцы. В КХЛ есть генеральные менеджеры разного стиля работы. Кто-то пытается собрать дрим-тим, не жалея денег, другие ставят целью перепродажу игроков. Одни предпочитают менять игроков на игроков, а кто-то использует исключительно денежную компенсацию. Пройдите тест и узнайте, кто вы из генеральных менеджеров, работающих в нашей лиге.



Также вы можете пройти тест по ссылке — https://www.playbuzz.com/championat10/a-12-20-2016-1-08-27-pm
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
25 декабря 2016, воскресенье
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