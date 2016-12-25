Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

Кто ты из генеральных менеджеров КХЛ? Пройти тест и узнай

В день закрытия трансферного окна КХЛ на первый план выходят генменеджеры. Пройдите тест и узнайте, кто вы из руководителей клубов.