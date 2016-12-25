Сергачёв, Строум, Нюландер и ещё 7 главных звёзд МЧМ-2017

Дилан Строум (Канада)
Третий номер драфта прошлого года, очевидно, будет лидером сборной Канады на грядущем турнире. Выступления «кленовых листьев» в последние годы не впечатляют, но всё больше молодых игроков, которые теоретически могут выступать на МЧМ, закрепляются в основе клубов НХЛ. Стать игроком основы в «Аризоне» Строум не смог, проведя в этом сезоне лишь 7 матчей, зато в «Эри Оттерз» он в среднем набирает по 2,3 очка за матч. Пожалуй, среди всех возможных кандидатов на место в составе сборной Строум выглядит предпочтительнее остальных, а потому и выведет свою сборную на турнир с капитанской нашивкой.
Пожалуй, среди всех возможных кандидатов на место в составе сборной Строум выглядит предпочтительнее остальных, а потому и выведет свою сборную на турнир с капитанской нашивкой.
Александр Нюландер (Швеция)
Хотя лучший швед на драфте этого года и не получил своего шанса в «Баффало», зато, в отличие от многих коллег, остался в системе своего клуба. Из лиги Онтарио, где Нюландер в прошлом сезоне набрал 87 очков в 63 матчах, он перебрался в АХЛ, в фарм-клуб «Баффало». Там Нюландер пока выступает скромнее, имея в активе 17 очков в 29 встречах, однако к турниру один из лидеров шведской сборной подходит в оптимальной форме.
Пьер-Люк Дюбуа (Канада)
Дюбуа на данный момент оказался недостаточно хорош для «Коламбуса», у которого пока и так всё в порядке, а потому вернулся в лигу Квебека. Там таранный форвард, выбранный под третьим номером на драфте этого года, произвёл фурор в прошлом сезоне, набрав 111 очков в 74 матчах. В этом сезоне Дюбуа также выступает довольно успешно, имея в своём активе 18 очков в 20 играх и ассистентскую нашивку на груди. Очевидно, что Дюбуа будет одним из лидеров атак своей сборной и наверняка займёт высокое место в списке бомбардиров чемпионата.
Клейтон Келлер (США)
Странно, но невзрачно выступающая в последние годы «Аризона» не балует вниманием стоящих молодых игроков, которые ежегодно сыплются к ним с драфтов. Воспитанный по национальной программе развития хоккей в США, Келлер «настрелял» за прошлый сезон 107 очков в 62 матчах и был выбран «койотами» под высоким седьмым номером. Однако шанса пробиться в состав не получил и в нынешнем сезоне, выступает за Бостонский университет, где набирает в среднем по полтора очка за игру.
Михаил Сергачёв (Россия)
Задрафтованный первым среди россиян в этом году, Сергачёв провёл на старте сезона за «Монреаль» три матча, в которых даже успел отметиться результативной передачей, однако этого оказалось мало. Сергачёв отправился в лигу Онтарио, где феерически провёл прошлый сезон и отлично проводит этот — 15 очков в 18 матчах. К тому же не исключено, что успешно проведённый турнир повысит шансы нашего защитника на ещё одну попытку закрепиться в «Монреале».
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Мэтью Барзал (Канада)
Барзал хоть и получил возможность сыграть за «Айлендерс» в этом сезоне, но воспользоваться ей явно не смог: показатель полезности «-2», 6 минут штрафа и ни одного броска за два матча. Зато, вернувшись в родной «Сиэтл», выступающий в WHL, Барзал вновь обрёл себя: 19 очков в 13 матчах и ассистентская нашивка сборной. Почувствовав вкус большого хоккея, Барзал наверняка хочется вернуться в него, а прямой путь к ещё одному шансу в НХЛ лежит как раз через домашний МЧМ.
Кирилл Капризов (Россия)
Одним из лидеров атак нашей сборной, безусловно, станет Кирилл Капризов. Форвард «Салавата» набрал в этом сезоне уже 30 очков, и чемпионат мира может стать для него возможностью закрепить успех. Хоть права на хоккеиста и принадлежат «Миннесоте», уезжать из России Капризов пока не собирается, хотя привлечь внимание к себе за океаном он вполне может. Мощный, с хорошим катанием и отличной реализацией — такого Капризова мы знаем и именно таким хотим его видеть на турнире в Торонто.
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Мощный, с хорошим катанием и отличной реализацией — такого Капризова мы знаем и именно таким хотим его видеть на турнире в Торонто.
Олли Юолеви (Финляндия)
«Золотое поколение» финской молодёжи, взорвавшее весь хоккейный мир на прошлом турнире, закономерно выступает на ведущих ролях в клубах НХЛ. На этом чемпионате состав финнов выглядит не таким устрашающим, а главной звездой, пожалуй, является защитник Олли Юолеви. Выбранный лучшим среди защитников на драфте в этом году Юолеви шанса в «Ванкувере» не получил и отправился в уже знакомый ему «Лондон Найтс», где за 26 матчей набрал феноменальные для защитника 22 очка. Доказывать свою состоятельность боссам «косаток» Юолеви поедет в статусе капитана сборной, поэтому права сыграть плохо он просто не имеет.
Илья Самсонов (Россия)
Самсонов, в отличие от своих американских и канадских визави, не просто задрафтован клубом НХЛ, но и имеет серьёзную игровую практику в КХЛ, являясь основным голкипером «Магнитки» и обладателем Кубка Гагарина. Вратарская школа на уровне молодёжи у нас всегда была на высоком уровне, доказательством чего служат примеры Василевского или Сорокина с Шестёркиным. А потому Самсонову вполне по силам стать не только одним из лидеров сборной, но и звездой всего турнира.
Самсонов, в отличие от своих американских и канадских визави, не просто задрафтован клубом НХЛ, но и имеет серьёзную игровую практику в КХЛ, являясь основным голкипером «Магнитки» и обладателем Кубка Гагарина.
Джоэль Эрикссон Эк (Швеция)
Помариновавшись в постдрафтовый сезон в родном «Ферьестаде», Джоэль приехал покорять НХЛ лишь в этом году. Причём Эк выступал отнюдь не плохо, имея за плечами стандартный 9-матчевый контракт новичка, однако пять очков молодого шведа «дикарей» не впечатлили. Эрикссон отправился сначала в фарм-клуб — «Айову», где провёл всего одну игру, а затем вновь уехал играть в «Ферьестад». В Швеции Эк находился под постоянным контролем тренеров сборной, потому назначение его капитаном команды говорит о том, что Джоэль сейчас в очень хорошей форме, что он и доказал в недавнем матче с нашей «молодёжкой».