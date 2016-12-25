Последние трансферы года в КХЛ и девятая победа СКА подряд

В последний день перед дедлайном клубы КХЛ совершили несколько интересных сделок. Предлагаем их вашему вниманию.
«Сибирь» подписала голкипера «Адмирала» Ивана Налимова. Осенью молодой вратарь тренировался в составе «Чикаго», а теперь будет играть в Новосибирске. Он был обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию. В нынешнем регулярном чемпионате голкипер провёл 13 матчей за владивостокский клуб. Процент отражённых бросков — 90,2, коэффициент надёжности — 2,87.
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Ещё одним игроком, пополнившим в последний день переходов состав «Сибири», стал 21-летний защитник Кирилл Воробьёв. ЦСКА, которому принадлежат права на хоккеиста, вернул его из скрытой аренды в нижегородском «Торпедо» и обменял в «Сибирь». Воробьёв выступал за «Торпедо» с середины сентября и в 35 играх набрал 7 (3+4) очков.
«Адмирал» сегодня сработал как в приобретении новых игроков, так и в продлении контрактов с теми, кто уже в команде. Из «Медвешчака» в команду из Владивостока пришли 34-летний защитник Шон Морриссон и нападающий «Спартака» Михаил Плотников. Права на него были выкуплены «Адмиралом», а за Плотникова была выплачена денежная компенсация. Также клуб из Приморья продлил контракт с нападающим Робертом Саболичем. Самый результативный игрок в составе команды продлил срок своего соглашения до 30 апреля 2018 года.
Кроме того, защитник Александр Микулович перешёл из «Куньлуня» в «Трактор».
Хет-трик Доуса помог «Барысу» обыграть «Магнитку»
В этот воскресный день хоккеистам «Барыса» удалось порадовать своих поклонников неожиданной, но от того не менее приятной победой над нынешними обладателями Кубка Гагарина. В предпоследнем для себя матче уходящего года болельщики астанчан пережили целую гамму эмоций: от восторга в первом периоде, когда их команда повела 4:0, до смятения во второй трети игры, когда «Магнитка» отыграла три шайбы, и радости после финальной сирены. «Барыс» победил со счётом 5:3, а отдельно стоит отметить хет-трик Найджела Доуса в первом периоде. Это его восьмой хет-трик за карьеру в КХЛ, и по этому показателю 31-летний хоккеист теперь является рекордсменом лиги.
«Северсталь» с трудом удержала победу в Тольятти
По схожему сценарию развивалась игра между «Ладой» и «Северсталью». Но, в отличие от матча в Астане, здесь солировали гости. К началу второго периода усилиями Трунёва, Трубачёва и Чернова подопечные Гулявцева повели со счётом 3:0. Но «автозаводцы» не пали духом, и к началу третьей двадцатиминутки не оставили ни следа от преимущества череповчан. Особенно в ударе был Георгий Белоусов, который сначала отдал результативную передачу на Бочарова, а спустя почти две минуты забил сам. Волевой победе хозяев не дал состояться Войтех Полак, на 51-й минуте решивший исход матча в пользу «Северстали».
«Авангард» приблизился к «Магнитке»
Параллельно с этим матчем проходила игра в Омске, где «Авангард» принимал «Трактор». Первый период прошёл без голов, а вот со старта второй трети омичи начали усиленную бомбардировку владений Василия Демченко. Она привела к двум голам Петра Хохрякова и Максима Пестушко. В начале заключительной трети всё тот же Пестушко помог отличиться своему партнёру — Илье Михееву. Шайба Николая Белова на излёте 43-й минуты матча ни на что не повлияла. Таким образом, «Авангард» выиграл и подобрался к «Магнитке», идущей первой, на расстояние одной победы.
СКА выиграл в девятый раз подряд
Ожидаемо закончился матч в Нижнекамске, где местный «Нефтехимик» принимал у себя СКА. Всё началось в конце первого периода, когда Патрик Херсли в большинстве забросил свою вторую шайбу за питерский клуб. Ассистировали ему Вадим Шипачёв и Никита Гусев, которые впоследствии и сами поразили ворота Касутина. Шипачёв сделал это в конце второго периода, а Гусев забросил финальную шайбу уже в конце встречи. Между этими событиями уместился гол Вячеслава Войнова. СКА одержал девятую победу подряд, и такими темпами подопечные Знарка скоро могут побить собственное достижение, достигнутое в этом же сезоне, когда они выиграли в 15 встречах кряду.