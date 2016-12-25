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175 лет назад 2016
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Хоккей. Итоги дня 25 декабря 2016 года. Переходы игроков в КХЛ
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Последние трансферы года в КХЛ и девятая победа СКА подряд

«Сибирь» получила Налимова, «Адмирал» — Морриссона, «Барыс» неожиданно обыграл «Магнитку», а СКА одержал девятую победу подряд.
25 декабря 2016, воскресенье. 22:30. Хоккей
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В последний день перед дедлайном клубы КХЛ совершили несколько интересных сделок. Предлагаем их вашему вниманию.

«Сибирь» подписала голкипера «Адмирала» Ивана Налимова. Осенью молодой вратарь тренировался в составе «Чикаго», а теперь будет играть в Новосибирске. Он был обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию. В нынешнем регулярном чемпионате голкипер провёл 13 матчей за владивостокский клуб. Процент отражённых бросков — 90,2, коэффициент надёжности — 2,87.

>>> Самые яркие болельщицы недели КХЛ. От «Адмирала» до «Лады»

Ещё одним игроком, пополнившим в последний день переходов состав «Сибири», стал 21-летний защитник Кирилл Воробьёв. ЦСКА, которому принадлежат права на хоккеиста, вернул его из скрытой аренды в нижегородском «Торпедо» и обменял в «Сибирь». Воробьёв выступал за «Торпедо» с середины сентября и в 35 играх набрал 7 (3+4) очков.

«Адмирал» сегодня сработал как в приобретении новых игроков, так и в продлении контрактов с теми, кто уже в команде. Из «Медвешчака» в команду из Владивостока пришли 34-летний защитник Шон Морриссон и нападающий «Спартака» Михаил Плотников. Права на него были выкуплены «Адмиралом», а за Плотникова была выплачена денежная компенсация. Также клуб из Приморья продлил контракт с нападающим Робертом Саболичем. Самый результативный игрок в составе команды продлил срок своего соглашения до 30 апреля 2018 года.

Кроме того, защитник Александр Микулович перешёл из «Куньлуня» в «Трактор».

Хет-трик Доуса помог «Барысу» обыграть «Магнитку»


В этот воскресный день хоккеистам «Барыса» удалось порадовать своих поклонников неожиданной, но от того не менее приятной победой над нынешними обладателями Кубка Гагарина. В предпоследнем для себя матче уходящего года болельщики астанчан пережили целую гамму эмоций: от восторга в первом периоде, когда их команда повела 4:0, до смятения во второй трети игры, когда «Магнитка» отыграла три шайбы, и радости после финальной сирены. «Барыс» победил со счётом 5:3, а отдельно стоит отметить хет-трик Найджела Доуса в первом периоде. Это его восьмой хет-трик за карьеру в КХЛ, и по этому показателю 31-летний хоккеист теперь является рекордсменом лиги.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 14:00 МСК
Барыс
Астана
5 : 3 4:0, 0:2, 1:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Доус (Бойд) – 00:59 (5x5), 2:0 – Доус (Сен-Пьер, Даллмэн) – 05:47 (5x4), 3:0 – Никита Иванов (Худяков) – 16:07 (5x5), 4:0 – Доус (Сен-Пьер) – 19:13 (5x4), 4:1 – Мозякин (Зарипов, Ли) – 24:40 (5x3), 4:2 – Филиппи (Береглазов, Терещенко) – 26:33 (5x4), 4:3 – Тимкин (Филиппи) – 40:30 (5x5), 5:3 – Бойд (Пушкарёв) – 59:59 (en)

«Северсталь» с трудом удержала победу в Тольятти


По схожему сценарию развивалась игра между «Ладой» и «Северсталью». Но, в отличие от матча в Астане, здесь солировали гости. К началу второго периода усилиями Трунёва, Трубачёва и Чернова подопечные Гулявцева повели со счётом 3:0. Но «автозаводцы» не пали духом, и к началу третьей двадцатиминутки не оставили ни следа от преимущества череповчан. Особенно в ударе был Георгий Белоусов, который сначала отдал результативную передачу на Бочарова, а спустя почти две минуты забил сам. Волевой победе хозяев не дал состояться Войтех Полак, на 51-й минуте решивший исход матча в пользу «Северстали».
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
3 : 4 0:3, 2:0, 1:1
Северсталь
Череповец
0:1 – Трунёв (Вовченко, Трубачёв) – 01:21 (5x5), 0:2 – Трубачёв (Мазур) – 07:52 (5x5), 0:3 – Чернов (Кагарлицкий) – 18:49 (4x5), 1:3 – Бочаров (Белоусов) – 29:39 (6x5), 2:3 – Белоусов (Гуркин, Зернов) – 31:12 (5x5), 3:3 – Костромитин (Сотниекс) – 42:28 (5x5), 3:4 – Полак (Ежов, Чернов) – 50:42 (5x5)

«Авангард» приблизился к «Магнитке»


Параллельно с этим матчем проходила игра в Омске, где «Авангард» принимал «Трактор». Первый период прошёл без голов, а вот со старта второй трети омичи начали усиленную бомбардировку владений Василия Демченко. Она привела к двум голам Петра Хохрякова и Максима Пестушко. В начале заключительной трети всё тот же Пестушко помог отличиться своему партнёру — Илье Михееву. Шайба Николая Белова на излёте 43-й минуты матча ни на что не повлияла. Таким образом, «Авангард» выиграл и подобрался к «Магнитке», идущей первой, на расстояние одной победы.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
3 : 1 0:0, 2:0, 1:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Хохряков (Бут) – 21:37 (5x5), 2:0 – Пестушко (Юньков) – 23:38 (5x5), 3:0 – Михеев (Пестушко) – 41:07 (5x5), 3:1 – Белов (Шинин) – 42:50 (5x5)

СКА выиграл в девятый раз подряд


Ожидаемо закончился матч в Нижнекамске, где местный «Нефтехимик» принимал у себя СКА. Всё началось в конце первого периода, когда Патрик Херсли в большинстве забросил свою вторую шайбу за питерский клуб. Ассистировали ему Вадим Шипачёв и Никита Гусев, которые впоследствии и сами поразили ворота Касутина. Шипачёв сделал это в конце второго периода, а Гусев забросил финальную шайбу уже в конце встречи. Между этими событиями уместился гол Вячеслава Войнова. СКА одержал девятую победу подряд, и такими темпами подопечные Знарка скоро могут побить собственное достижение, достигнутое в этом же сезоне, когда они выиграли в 15 встречах кряду.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2016, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 4 0:1, 0:1, 0:2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Херсли (Шипачёв, Гусев) – 19:07 (5x4), 0:2 – Шипачёв (Дадонов, Гусев) – 35:16 (5x5), 0:3 – Войнов (Плотников, Ковальчук) – 42:07 (5x4), 0:4 – Гусев (Ковальчук) – 55:43 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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