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175 лет назад 2016
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КХЛ. Превью игрового дня. 26 декабря
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Локомотив» не пробьёт оборону ЦСКА, «Адмирал» выиграет у «Амура»

В центральном матче дня ЦСКА обыграет «Локомотив», «Адмирал» станет сильнейшим на Дальнем Востоке, «Спартак» проиграет в Словакии.
26 декабря 2016, понедельник. 08:00. Хоккей
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Амур
Хабаровск

К дальневосточному дерби команды подходят пусть и в разном турнирном положении, но примерно с одинаковой ситуацией касаемо предыдущих матчей. И «Адмиралу», и «Амуру» последний отрезок не удался, следствием чего в хабаровском клубе стала отставка главного тренера Мисхата Фахрутдинова. Исполняющим обязанности наставника стал Алексей Мартемьянов, и при нём команде удалось одержать долгожданную победу в гостях над «Куньлунем», после чего он поблагодарил своих подопечных. Из последних новостей из стана «Адмирала» стоит отметить переход голкипера Ивана Налимова в «Сибирь».

Наш прогноз: «Амур» потерял практически все шансы на плей-офф, а вот для «Адмирала» борьба в самом разгаре и хозяева победят.

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КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Сибирь
Новосибирская область

Главный на данный момент конкурент «Адмирала» «Сибирь» едет в гости к «Югре» Андрея Разина, которая с приходом нового наставника явно не будет просто так отдавать очки, даже несмотря на то что шансы на попадание в восьмёрку практически потеряны. Перед дедлайном новосибирцы стали одним из самых активных игроков на трансферном рынке. Команду покинули Виталий Меньшиков, Дмитрий Воробьёв и Дамир Жафяров, а вместо них её состав пополнили вратарь Иван Налимов, защитник Кирилл Воробьёв и нападающий Егор Миловзоров. Как повлияют на игру коллектива эти изменения — увидим в ближайших матчах. Если говорить о травмированных, то стоит отметить, что у сибиряков на месяц выбыл Неколенко и в лазарете находится Александр Салак. У «Югры» не сможет сыграть опытнейший Сергей Гусев.

Наш прогноз: игра будет равной, но «Сибирь» увезёт победу из Ханты-Мансийска.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:00 МСК
Слован
Братислава
Спартак
Москва

Выиграв в крайне важном для себя ретро-матче у «Локомотива», красно-белые неожиданно крупно проиграли у себя дома «Витязю», чем заметно осложнили себе задачу по выходу в плей-офф. Немного поправить своё положение они могут сегодня, если выиграют у «Слована», который в последнее время у себя дома крайне неуступчив, подтверждением чему являются две победы в матчах с «Салаватом», «Трактором» и «Магниткой». Команды уже дважды играли между собой в этом сезоне, и оба раза выиграл «Спартак».

Наш прогноз: в равной и упорной игре победу вырвет «Слован».

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Витязь
Московская область

Содержание последних игр этих команд было совершенно разным. «Торпедо» в прекрасном по антуражу «матче будущего» уступило «Локомотиву». Причём третий период был сыгран настолько плохо, что после встречи главный тренер команды Петерис Скудра заявил, что в составе его команды было слишком много слабых игроков. А «Витязь», забросив в первом игровом отрезке три безответные шайбы «Спартаку», спокойно довёл дело до уверенной победы над красно-белыми. Последние игры хоккеисты из Подмосковья проводят лучше, но на стороне торпедовцев могут сыграть родная площадка и желание реабилитироваться перед своими болельщиками за два домашних поражения подряд.

Наш прогноз: «Витязь» выглядит мощнее в последнее время, а потому и выиграет.

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КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Динамо Р
Рига

Фаворитом в этой встрече выглядит финская команда. Но стоит отметить то, как проводят свои последние игры рижане. В середине прошлой недели они потерпели разгромное поражение со счётом 3:9 в матче с «Авангардом», но потом сполна отыгрались на «Кузне» (6:0). Поистине сложно понять, чего можно сейчас ждать от подопечных Сейейса. В то же время вояж «Йокерита» в Сибирь вряд ли можно признать очень удачным. «Шуты» одержали трудовую победу в Новокузнецке, но ещё до этого уступили в овертайме «Авангарду», а в последней игре проиграли «Сибири» (0:3).

Наш прогноз: клуб из Хельсинки подтвердит свой статус фаворита и выиграет.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Локомотив
Ярославль

Центральный матч этого дня состоится в Москве, на Ленинградском проспекте. Игра для «армейцев» будет непростой, ведь «Локомотив», игру которого в последнее время многие критиковали, неплохо выступил в предыдущем матче в Нижнем Новгороде, показав себя очень цельной командой. Но ЦСКА играет дома, к тому же команда Дмитрия Квартальнова по-прежнему очень стабильна в своей игре. Со стороны ЦСКА в матче не сыграют Стефан Да Коста и Ян Муршак, а у «Локомотива» до февраля на лёд не выйдет Егор Коршков.

Наш прогноз: ЦСКА выиграет с разницей в одну-две шайбы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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