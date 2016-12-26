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175 лет назад 2016
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Топ-10 хоккейных переходов в дедлайн КХЛ 2016
Фото: Максим Широков, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Налимов, Лугин и ещё 8 главных сделок в дедлайн КХЛ

«Медвешчак» устроил распродажу, «Сибирь» лишилась Меньшикова, «Адмирал» прилично пошумел в дедлайн, а «Нефтехимик» заполучил Кареева.
26 декабря 2016, понедельник. 09:00. Хоккей
Последние дни перед закрытием трансферного окна в Континентальной лиге не назовёшь очень уж активными и принесшими большое количество «бомбовых» новостей. Многие и вовсе назвали нынешний «Юрьев день» самым скучным в истории лиги. Но интересные переходы и обмены всё же случились, а главными ньюсмейкерами и нарушителями спокойствия стали «Адмирал», «Сибирь» и «Медвешчак». Вспоминаем наиболее занимательные сделки за последние несколько суток.

>>> Дедлайн в КХЛ. Опыт «Адмирала» и Мертл для «Салавата». Итоги

з. Виталий Меньшиков, 27 лет. Из «Сибири» в «Авангард»


Защитник Виталий Меньшиков, который, по словам генменеджера Кирилла Фастовского, категорически не хотел играть за «Сибирь», отправился в стан злейшего врага – омского «Авангарда». И для «ястребов» это прекрасное усиление. «Авангарду», учитывая травмы Дервука и Анелёва, требовался именно такой игрок обороны. Меньшиков всегда готов заступиться за партнёров, что является его большим плюсом.

з. Михаил Григорьев, 25 лет. Из «Адмирала» в «Авангард»


Другим новобранцем «Авангарда» стал защитник Михаил Григорьев, показывавший неплохой хоккей в «Адмирале». Хоть многие и говорят, что игроков обороны омичам теперь можно солить, но лишними ни Меньшиков, ни Григорьев точно не станут. Тем более учитывая травмы и необходимость усилиться перед плей-офф. Так что Шалаевым за приобретения ставим пятёрку.

в. Иван Налимов, 22 года. Из «Адмирала» в «Сибирь»


Дальневосточники вообще провели очень активную трансферную кампанию. Учитывая, что вратарей во Владивостоке хватает, тренерский штаб клуба решил расстаться с голкипером Иваном Налимовым. Уроженец Новокузнецка отправился в «Сибирь», помогать Дэнни Тейлору, так как молодым Алексеем Красиковым тренерский штаб после матча с минским «Динамо» остался не слишком доволен.

н. Томаш Мертл, 30 лет. Из «Медвешчака» в «Салават Юлаев»


Центральный нападающий Томаш Мертл призван заменить в «Салавате» шведского форварда Андреса Энгквиста, с которым вынужденно расторгли контракт из-за серьёзных проблем со здоровьем. Мертл стал очередной потерей «Медвешчака», но зато руководство загребского клуба смогло получить за хоккеиста денежную компенсацию и обезопасить себя от долгов по выплате зарплат. Томаш – достаточно возрастной хоккеист. По мнению некоторых специалистов, Энгквист был гораздо выше классом. Что ж, скоро узнаем. В трансфере Мертля до последнего момента не было полной уверенности, так как решался вопрос, не связанный с КХЛ, но с утра информацию обещали подтвердить официально.
Томаш Мертл
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Томаш Мертл

н. Ти Джей Гальярди, 28 лет. Из «Медвешчака» в «Нефтехимик»


«Нефтехимик» в последнее время замучили травмы, а потому приглашение нападающего Ти Джея Гальярди выглядит разумным. «Медвешчак» только рад: как только в команде кто-то заиграет, руководство сразу готово обменять хоккеиста на денежную компенсацию. Клуб из Загреба живёт за счёт этого. Ну а Гальярди, нет сомнений, поможет татарстанцам. Андрей Назаров найдёт ему применение.

в. Андрей Кареев, 22 года. Из «Кузни» в «Нефтехимик»


О переходе голкипера Андрея Кареева из «Кузни» в «Нефтехимик» мы сообщали ещё 22 декабря, а в последний день сделка была оформлена официально. Единственное, что в итоге поменялось – вместо Ивана Касутина, как планировалось изначально, в Новокузнецк поехал Рафаэль Хакимов. Возвращаясь к Карееву, отметим, что молодой хоккеист назвал обмен шагом вперёд. Осталось попробовать выиграть конкуренцию у Колппанена и Касутина.

н. Дмитрий Лугин, 26 лет. Из «Адмирала» в «Локомотив»


«Локомотив», расторгнувший контракт со Станиславом Чистовым, пополнил состав нападающим Дмитрием Лугиным, который здорово проявил себя в «Адмирале». Команда Александра Андриевского взяла форвардов Дамира Жафярова и Михаила Плотникова. Лугин же пошёл на повышение и переехал из Восточной конференцию в Западную. Интересно, как проявит себя 26-летний форвард в Ярославле.

н. Фредрик Петтерссон, 29 лет. Из «Торпедо» в «Динамо» (Минск)


Шведский нападающий Фредрик Петтерссон не прижился в системе «Торпедо». Скандинав не подошёл Петерису Скудре, был помещён в список отказов, а затем командирован в клуб ВХЛ «Саров». В итоге контракт с нападающим был расторгнут, а подписало его минское «Динамо». У Крэйга Вудкрофта хоккеист получит гораздо больше возможностей раскрыться, хотя требования канадского специалиста к своим игрокам не менее высоки.
Фредрик Петтерссон
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Фредрик Петтерссон

з. Шон Моррисонн, 34 года. Из «Медвешчака» в «Адмирал»


Опытный 34-летний защитник Шон Моррисонн призван усилить защитную линию «Адмирала», ставшего самым активным клубом в трансферный дедлайн. Канадца мы помним ещё по выступлениям за «Спартак». Топовым и сверхнадёжным защитником его не назовёшь, но своё дело он знает и при правильном использовании способен принести пользу.

з. Андрей Первышин, 31 год. Из «Кузни» в «Нефтехимик»


Последним клубом Первышина перед переходом в «Нефтехимик» был новокузнецкий «Металлург». После регулярного нарушения режима Андрея вместе с Анисиным попросили из команды, расторгнув контракт с обоими. Казалось, что Первышин больше не найдёт себе команду, да и вообще может закончить. Но его взяли в «Нефтехимик», где игрок обороны точно не расслабится, ведь Андрей Назаров в таком случае моментально примет меры. Опыт Первышина может пригодиться нижнекамцам.
Андрей Первышин
Фото: ХК "Авангард", photo.khl.ru

Андрей Первышин

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 21
Теги
Андрей Кареев Андрей Первышин Виталий Меньшиков Дмитрий Лугин Иван Налимов Михаил Григорьев Фредрик Петтерссон Шон Моррисонн Переходы - Хоккей
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