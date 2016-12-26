Канада, США, Швеция. Кто может помешать России взять золото МЧМ

Канадцы жаждут вернуть себе титул

Американцы режут «по живому»

Тандем вратарей Картер Харт – Коннор Ингрэм называют одним из сильнейших за всю историю канадцев на МЧМ.

Скрытый фаворит

Финские потери

Американцы подходят к турниру с установкой, что для них будет важно забивать как можно больше.

В поиске героя

Выживет ли Латвия?

Первый самый важный матч на турнире латвийцы проведут 30 декабря против сборной Словакии.

26 декабря стартует очередной молодёжный чемпионат мира. На групповом этапе сборная России сыграет со сборными Канады, США, Словакии и Латвии, а в другой группе выступят команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании. Представляем участников турнира.Для сборной Канады выступление на домашнем чемпионате мира всегда особенное событие. Руководствофедерации всякий раз пытается договориться с клубами НХЛ, чтобы талантливые молодые игроки смогли сыграть против лучших игроков своего возраста. Главной ударной силой команды будут два форварда —, дебютировавшие в НХЛ в этом сезоне. Строума тренерский штаб команды назначил капитаном.Среди остальных нападающих стоит выделить третьего номера последнего драфта НХЛ. Североамериканская пресса всякий чемпионат мира опасается за вратарскую линию команды, но сейчас тандем Картер Харт – Коннор Ингрэм называют одним из сильнейших за всю историю. Ожидания от канадцев высокие, и они подходят к турниру в статусе главных фаворитов.Сборная США в последние годы славилась на молодёжных турнирах своей защитной линией, но на этот раз, судя по всему, она предстанет самым слабым звеном команды. Защитникмог бы сыграть ещё на одном чемпионате мира, но теперь он игрок «Коламбуса». При этом у американцев одна из сильнейших атакующих линий на турнире, несмотря на то что они из-за травмы потеряли, а перед турниром отправили в клубы. Дебринкэт в этом сезоне OHL набирает в среднем по два очка за матч.Но без них в атаке есть кому забивать. Главной звездой команды должен стать, получивший приз самому ценному игроку последнего юниорского чемпионата мира. Угроза в нападении будет исходить от. Американцы подходят к турниру с установкой на то, что для них будет важно забивать как можно больше.Сборная Швеции последние годы неудачно выступает на молодёжных чемпионатах мира. После трёх финалов подряд с 2012 по 2014 год скандинавы в последние два года проигрывали в матчах за третье место. В новом сезоне команду возглавил, в Канаду он привёз любопытный состав. Во-первых, за шведов сыграют форвард, поигравший в этом сезоне в НХЛ за «Миннесоту», а такжеиз АХЛ.Поддержку им окажути другие форварды, проводящие достойный сезон в главной шведской лиге. Наибольший интерес представляет 16-летний защитник, который будет самым молодым игроком этого турнира. В Швеции его уже сравнивают с новым Никласом Лидстрёмом.Сборная Финляндии едет в Канаду в качестве действующих чемпионов мира, но повторить этот успех будет очень сложно. Команду летом возглавил бывший главный тренер хабаровского «Амура», и для него успешным станет выход в полуфинал турнира. Почему? Просто потому чтоуже играют в НХЛ, а ведь именно они добыли команде прошлогоднее золото.Впрочем, и новые «масочники» постараются удивить, например. Капитаном команды был назначен, чемпион мира прошлого года. За финнов на турнире сыграет также один игрок из КХЛ – защитник «Йокерита»Чешские хоккеисты последний раз брали медали чемпионата мира в 2005 году. Поверить, что это наконец случится на грядущем турнире, тяжело, но бывает всякое. Для этого чуда у них есть одна составляющая – вратарь, выступающий в АХЛ. В атаке не стоит ждать, что кто-то сможет реально зажечь на турнире, но обратите внимание на, который играл за канадцев на мемориале Глинки,Для сборной Швейцарии последние два турнира стали сплошным разочарованием, команда неизменно проигрывала на групповом этапе сборной Дании и играла в матчах за выживание. В этом сезоне судьба дала команде очередной шанс поквитаться со скандинавами. Здесь стоит последить за 17-летним, который может стать участником уже ближайшего драфта НХЛ.«Флорида» не отпустила на турнир, и это самая ощутимая потеря для команды, потому что Денис бы не затерялся даже в первом звене сборной России.Год назад датчане были очень близки к тому, чтобы сделать самую громкую сенсацию в истории молодёжных чемпионатов мира. Они были в 40 секундах от победы над сборной России в четвертьфинале. Свой первый самый главный матч на турнире командапроведёт 30 декабря против сборной Швейцарии. Победу в этом матче скандинавы обязательно отметят как очередное чемпионство.Юниорская сборная Латвии «выжила» на последних двух чемпионатах мира, и теперь получила шанс сыграть на молодёжном уровне. Плюсом стало то, что главным тренером команды стал, работавший с этими ребятами в юниорской сборной. Первый самый важный матч на турнире прибалты проведут 30 декабря против сборной Словакии, победа практически гарантирует место в четвертьфинале.будут лидерами команды на турнире.Два года назад словацкая сборная стала главным открытием турнира. Командасмогла завоевать бронзовые медали, а их вратарьбыл назван MVP турнира. Повторить путь Годлы могут голкиперы, выступающие за студенческие команды США. В линии нападения нет ярких исполнителей, поэтому словаки, как и всегда, будут рассчитывать на надёжную игру в обороне.