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175 лет назад 2016
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Россия сыграет с Канадой в первом матче на МЧМ-2017
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Без раскачки – в пекло! Россия начнёт МЧМ битвой с Канадой

Первый матч на чемпионате мира российская «молодёжка» проведёт против хозяев и одних из фаворитов турнира сборной Канады.
26 декабря 2016, понедельник. 13:33. Хоккей

Первый матч и сразу с Канадой. Дежавю Баффало


Каждый раз, когда турнирные пути сборных России и Канады на молодёжных чемпионатах мира пересекаются, мы ищем параллели с «чудом Баффало». То, что случилось, страшно подумать, шесть лет назад, стало ориентиром, своего рода маяком для всех последующих «молодёжек». Порой чувство дежавю возникает даже тогда, когда для этого нет никаких предпосылок. Уж очень велико желание поставить волшебство на поток. Вот и на этот раз старт молодёжного чемпионата мира напоминает МЧМ-2011, когда команда Валерия Брагина начинала свой путь к золоту с хоккейного «класико».
В первом матче того турнира Максиму Кицыну удалось открыть счёт, а на третий период команды выходили при ничейном счёте, но итоговые цифры на табло оказалась не в пользу России – 3:6. После того поражения Игорь Бобков потерял статус первого номера и обрёл его вновь только в финале.

Вспоминая тот матч и результат, с которым закончился чемпионат мира в Баффало, мы в очередной раз приходим к простой спортивной истине. Дважды обыграть соперника в рамках одного турнира – задача сложная, а порой и вредная. Поражение на групповом этапе даёт больше пищи для размышления проигравшему, чем победителю. Да и от реваншистских настроений никуда не уйти. То самое поражение от «кленовых» на старте наверняка сидело в головах наших парней, когда они отыгрывались с 0:3 в финале. Как сложится встреча старых соперников на этот раз? Канадцы – фавориты, канадцы – хозяева, но и у сборной России есть свои козыри. Ключевое отличие от 2011 года в том, что сейчас поражение на групповом этапе практически не отразится на турнирных перспективах. Если шесть лет назад из группы выходили три команды, то теперь в плей-офф не попадает всего одна из пяти.

Кто если не Капризов. Решит ли Брагин проблемы с атакой?


Вратари: Красоткин, Самсонов, Сухачев.
«Красные»: Сидоров – Рыков, Полунин – Воробьев – Капризов.
«Синие»: Зборовский – Сергачев, Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов.
«Чёрные»: Дронов – Кудако, Ураков – Беляев – Тренин.
«Белые»: Воронков – Волков, Юртайкин – Алексеев – Рубцов.

В таких сочетаниях сборная России каталась в субботу в Кингстоне, где завершала подготовку к чемпионату мира. После заключительной тренировки подопечные Брагина отправились в Торонто, где и сыграют с Канадой. Что обращает на себя внимание, так это попытка свести в одну пятёрку североамериканцев, наличие клубной связки из «Локомотива», а также возвышение тройки Полунин – Воробьёв – Капризов над всеми остальными. Это тот редкий случай, когда российская «молодёжка» рискует стать командой одного звена, а то и одного игрока. Имя ему Кирилл Капризов. Совсем недавно минул экватор регулярного чемпионата КХЛ, а он уже набрал 30 очков за «Салават Юлаев». Такими цифрами в его возрасте не могли похвастаться ни Владимир Тарасенко, ни Евгений Кузнецов. Капризов, принимавший участие в МЧМ-2016, обещает стать одной из главных звёзд турнира в Канаде, но получит ли он соответствующую помощь от партнёров?

И суперсерия, и контрольные матчи перед чемпионатом мира показали, что у сборной России колоссальные проблемы с нападением. В трёх из шести ноябрьских играх наша «молодёжка» не смогла выдавить из себя более одной шайбы. Победа над сборной лиги Онтарио со счётом 4:3 стоит особняком. И куда большую настороженность вызвали игры с Данией и Швецией, которые воспринимались как последняя проверка перед МЧМ. Датчан россияне со скрипом одолели в овертайме благодаря голам Рубцова и Тренина, а шведам уступили всухую – 0:4. Ожидать чудесного преображения всего за несколько дней не стоит. Ввязываться в матче со сборной Канады в открытый хоккей, не имея для этого ресурсов, смерти подобно. Ключи к победе в стартовом поединке турнира подопечные Брагина должны искать в надёжной игре обороны и кураже Самсонова.

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Строум-младший будет мстить за брата с помощью Рэддиша


Когда мы говорим о лидерах молодёжной сборной Канады, то прежде всего надо упомянуть тех, кто имеет опыт игры в НХЛ или на прошлом МЧМ. Пережить болезненное поражение от финнов в четвертьфинале год назад довелось Шабо, Барзэлу, Готье, Стефенсу и Строуму. Из этой пятёрки трое дебютировали в НХЛ и подобно Михаилу Сергачёву вернулись обратно в юниорскую лигу. Больше других, а именно – 7 игр, в сильнейшей лиге мира отыграл Дилан Строум, задрафтованный «Аризоной» под третьим номером. Отдав одну голевую передачу за «койотов», он вернулся в «Эри», чтобы стать частью самой убийственной связки не только лиги Онтарио, но и, пожалуй, всей CHL. Строум выступает в одном звене с Тэйлором Рэддишем, который в 28 матчах набрал невероятное 61 очко! На чемпионате мира они также будут играть в одной тройке, что может стать настоящей головной болью для Брагина.
Ключевое отличие от 2011 года в том, что сейчас поражение на групповом этапе практически не отразится на турнирных перспективах. Если шесть лет назад из группы выходили три команды, то теперь в плей-офф не попадает всего одна из пяти.

Строуму далеко по масштабу личности до Коннора Макдэвида, но наряду с Барзэлом он главная звезда этой канадской «молодёжки». Он же назначен и капитаном команды. Фигура Дилана примечательна ещё и тем, что противостояние с Россией на молодёжных чемпионатах мира – его семейное дело. Его старший брат Райан Строум, ныне выступающий за «Айлендерс», дважды вылетал с турниров, встретившись лицом к лицу с нашей «молодёжкой». В 2012 году в Калгари его с партнёрами без финала оставила команда Брагина, а на следующий год в Уфе подопечные Варнакова обыграли Строума и Ко в матче за третье место. Сумеет ли средний брат отомстить за старшего? Впрочем, если и Дилану не удастся одолеть сверстников из России, у его семьи ещё будет один шанс. Вот-вот подрастёт Мэттью Строум, которому прочат первый раунд на предстоящем драфте НХЛ.

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Вместо нового Висентина мощный вратарский тандем из WHL


Фамилия Марка Висентина для российских болельщиков, следящих за молодёжным хоккеем, давно стала нарицательной. То, как он «заглотил» пять шайб от сборной России в финале МЧМ-2011, оставило неизгладимое впечатление. Висентин символизировал собой многолетнюю канадскую проблему, из-за которой в CHL даже наложили запрет на вратарей-легионеров. Почти на каждом турнире среди 20-летних сборная России превосходит «кленовых» на последнем рубеже. На этот раз, похоже, это преимущество нивелируется. Нет, дело не Илье Самсонове. Он-то как раз в полном порядке. Магнитогорец играл на прошлом чемпионате мира, а в этом году поровну делит игровое время с Василием Кошечкиным. Более того, Самсонов наряду с Капризовым представляется главным козырем сборной России как в матче с Канадой, так и на турнире в целом. Вот только ждать провала от его визави подопечным Брагина вряд ли стоит.
И суперсерия, и контрольные матчи перед чемпионатом мира показали, что у сборной России колоссальные проблемы с нападением.

Картер Харт и Коннор Ингрэм. Так выглядит дуэт вратарей сборной Канады на домашнем чемпионате мира. Оба выступают в WHL и соответственно играли против нашей «молодёжки» в суперсерии. Ингрэм, являющийся проспектом «Тампы» («молнии» представлены сразу пятью игроками сборной Канады), пропустил три шайбы в первом матче, а на следующий день Харт принёс «кленовым» победу. Голкипера «Эверетта», пропустившего меньше всего шайб во всех трёх лигах CHL, сумел пробить отличным кистевым броском лишь Данила Квартальнов. По всей видимости, в первом матче группового турнира им предстоит новая встреча. Как бы то ни было, ни Ингрэм, ни тем более Харт не намерены делать россиянам предновогодние подарки.

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Кто даст отпор канадским здоровякам?


Что собой представляет сборная Канады? В разные годы родоначальники хоккея выставляли то монстроподобную команду с мини-версиями «горилл из клетки», то ориентированную на техничный хоккей. На домашнем чемпионате мира канадцы попытались соблюсти баланс, но прежде всего бросается в глаза то, что в составе наших соперников нет ни одного игрока ниже 180 сантиметров. При этом сразу пять нападающих входят в категорию «свыше 90 килограмм». Здесь выделяется Жульен Готье – нападающий с весом в центнер и опытом игры на прошлом чемпионате мира. Среди защитников особняком стоит Филипп Майерс. Потенциальный лидер канадской сборной к своим 19 годам вымахал почти под два метра и может стать непроходимой стеной для наших ведущих форвардов.

В расположении Валерия Брагина «малышей» не в пример больше. Скажем, от Артура Тянулина главный тренер российской «молодёжки» отказался в последний момент, но при этом взял ярославца Данила Юртайкина. Не выделяется габаритами и другой воспитанник «Локомотива» Александр Полунин. Очевидно, что тягаться с канадцами в борьбе у бортов и на пятаке нашим парням будет крайне сложно. Если кто и сможет дать отпор, то это ребята, выступающие за океаном — форварды Тренин и Гурьянов, а также защитники Сергачёв и Зборовский. На данный момент эдакой «противоканадской» видится вторая пятёрка сборной России Сергачёв – Зборовский – Гурьянов – Квартальнов – Карнаухов, где все как на подбор статные и крепко сбитые парни.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин U20 — Хоккей
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