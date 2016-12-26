Россия – Канада U20: победа 7:2, драка в темноте. Когда это было?

26 декабря стартует очередной молодёжный чемпионат мира, который пройдёт в канадских городах Торонто и Монреаль. В первый же игровой день сыграют сборные России и Канады. Помните ли вы самую знаменитую в истории хоккея драку в формате «стенка на стенку», после которой изменилось отношение к этому турниру, а также авторов «золотых» шайб в составе сборной России на чемпионатах мира? Предлагаем вспомнить самые яркие моменты в истории противостояния этих двух команд за более чем 30 лет на уровне молодёжных сборных.