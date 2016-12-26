Фото: Reuters

Канада вернёт золото, Россия будет в медалях. Прогноз на МЧМ-2017

Действующие чемпионы останутся ни с чем, Брагин снова возьмёт медаль для России, а Канада вернёт золото — в прогнозе на МЧМ-2017.