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175 лет назад 2016
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Прогноз на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2017
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Канада вернёт золото, Россия будет в медалях. Прогноз на МЧМ-2017

Действующие чемпионы останутся ни с чем, Брагин снова возьмёт медаль для России, а Канада вернёт золото — в прогнозе на МЧМ-2017.
26 декабря 2016, понедельник. 19:00. Хоккей
В ночь с 26 на 27 декабря мск в Торонто и Монреале стартует очередной молодёжный чемпионат мира. За несколько часов до первого матча даём свой прогноз на итоги турнира.

Дания


Перед чемпионатом мира Дания показала зубы в контрольном матче со сборной России, дотянув до овертайма. Да и то обстоятельство, что на двух последних молодёжных чемпионатах мира датчане неизменно выходят в четвертьфинал, не позволяет считать их записными аутсайдерами. Однако почти наверняка им предстоит бороться за выживание сначала в группе со швейцарцами, а затем в утешительном раунде с кем-то из пары Словакия – Латвия. И пока не видно, за счёт чего скандинавы могут гарантировать себе прописку в элите. Разве что этот чемпионат станет звёздным часом Александра Труе, чей кузен Николай Элерс не так давно был безоговорочным лидером датской «молодёжки».

Прогноз «Чемпионата»: последнее место в группе и поражение в утешительном раунде.

Словакия


Всего два года назад словаки добрались до бронзы молодёжного чемпионата мира. Это были вторые медали МЧМ в истории словацкого хоккея. Однако предпосылок к тому, что вновь собранная команда повторит этот успех, не видно. Если убрать за скобки двух вратарей из американской NCAA и нескольких представителей CHL, большинство игроков «молодёжки» выступают в национальном чемпионате. Обращает на себя внимание то, что в Канаду не отправился ни один представитель «Слована», хотя не так давно на МЧМ из братиславского клуба ездил Марко Дано. Рискнём и предположим, что словаки финишируют на последнем месте в группе, но избежат вылета в низший дивизион.

Прогноз «Чемпионата»: последнее место в группе и победа в утешительном раунде.
Перед нами уже не банда суперталантов, а типичная рабочая финская сборная. Её потолок – полуфинал, а то и четвертьфинал чемпионата мира.

Швейцария


У швейцарцев самая молодая сборная из всех участников МЧМ-2017. Её средний возраст 18,32 года. Для сравнения, самой возрастной командой является сборная России – 18,83 года. В Канаду они привезли сразу четверых игроков 1999 г.р. (у России – ни одного), среди которых сын российского хоккеиста Константина Курашева и фаворит предстоящего драфта НХЛ Нико Хишир. Более того, швейцарцы включили в состав защитника, рождённого в XXI веке. Нико Гросс в свои 16 лет играет в NLB среди мужиков и даже набирает очки. Большой вопрос, сможет ли эта молодая команда выстрелить уже на этом чемпионате, или её время придёт через год, но имеющегося таланта должно хватить швейцарцам, чтобы обойти в группе датчан и выйти в четвертьфинал.

Прогноз «Чемпионата»: поражение в четвертьфинале

Латвия


Пожалуй, главная авантюра всего нашего прогноза. Сборной Латвии не было в элите три года, а за всю историю она никогда не выходила в плей-офф молодёжного чемпионата мира. Так почему же что-то должно измениться теперь, в Торонто и Монреале? Считается, что эта «молодёжка» — сильнейшая за всю историю латвийского хоккея. Опора сборной Латвии – оборона во главе с Кристапсом Зиле. Если сам защитник рижского «Динамо» не отличается огромными габаритами, то его партнёры как на подбор мощные, фактурные. В атаке же латвийцы рассчитывают на связку Дзиеркалс – Балцерс, которая уже успела пошуметь на ЮЧМ-2015. Оба успешно выступают за океаном в CHL. Если от кого и ждать сюрпризов, то от наших прибалтийских соседей.

Прогноз «Чемпионата»: поражение в четвертьфинале

Чехия


У чехов в этом году подобралась довольно неплохая линия обороны. Сразу четыре защитника задрафтованы клубами НХЛ, а Якуба Зброжила, выбранного «Бостоном» в первом раунде, можно смело считать звездой чешской команды. Есть ли игроки сопоставимого класса в других линиях? Место в воротах почти наверняка займёт Даниэль Владар – двухметровый голкипер, который в свои 19 лет играет в АХЛ. Если прошлый чемпионат мира он провёл в статусе запасного, то теперь должен стать надеждой сборной Чехии. По возрасту на этот МЧМ ещё проходил Павел Заха, но наивно было полгать, что «Нью-Джерси» отпустит своего основного форварда в разгар сезона. В его отсутствие роль лидера на себя может взять Адам Мусил, но он всё же игрок иного калибра.

Прогноз «Чемпионата»: поражение в четвертьфинале

Финляндия


Хоккеисты Суоми едут в Канаду в качестве действующих чемпионов мира, но никак не фаворитов предстоящего турнира. Поколение, которое выиграло для Финляндии золото на домашнем льду, сделало ожидаемый шаг наверх. Патрик Лайне пачками кладёт шайбы в составе «Виннипега». Себастьян Ахо сходу закрепился в составе «Каролины». У Ессе Пульюярви дела в «Эдмонтоне» складываются не так гладко, но и он для финской «молодёжки» — отрезанный ломоть. Вырос из молодёжного хоккея и Микко Рантанен, который капитанил на золотом для финнов чемпионате мира. Теперь же капитанскую нашивку примерит защитник Олли Юолеви – один из тех, кто знает, как обыгрывать канадцев и русских. Если вкратце, то перед нами уже не банда суперталантов, а типичная рабочая финская сборная. Её потолок – полуфинал, а то и четвертьфинал чемпионата мира.

Прогноз «Чемпионата»: поражение в четвертьфинале.

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США


Всё, что нужно знать о глубине состава сборной США, это то, что американцы запросто отказались от такого игрока, как Алекс Дебринкет, который с 60 очками является вторым бомбардиром лиги Онтарио. Не сыграет в Канаде и ещё один американский нападающий, выступающий на родине хоккея Логан Браун. При этом отсутствие этой парочки в окончательной заявке не делает «звёздно-полосатых» слабее. У американцев, пожалуй, сильнейшая линия нападения среди всех участников МЧМ-2017. Прежде всего опасности стоит ждать от Люка Канина – капитана и главной звезды команды. Не менее опасен и проспект «Аризоны» Кейтон Келлер, который отправился на чемпионат мира в компании ещё трёх нападающих из Бостонского университета. А вот оборона американцев может стать их слабым местом. Обращает на себя внимание и то, что в составе американской «молодёжки» почти нет игроков из юниорских лиг, будь то канадская CHL или родная USHL. Тренерским штабом сборной США сделана чёткая ставка на студентов.
В контрольных матчах россияне испытывали колоссальные проблемы с реализацией моментов, но за счёт воли, которой славятся все команды Брагина, сборной России под силу добраться до медалей.

Прогноз «Чемпионата»: 4-е место

Россия


На бумаге сборная России слабее не только шведов и канадцев, но и американцев. Это тот редкий случай, когда нашу «молодёжку» уместнее сравнивать с финнами, которые привыкли брать своё не талантом, а пахотой и организацией игры. В расположении Валерия Брагина есть топ-вратарь Илья Самсонов, которому уже сейчас прочат приз лучшему голкиперу турнира. Помогать ему будут засветившийся в НХЛ Михаил Сергачёв, а также несколько крепких защитников с опытом игры на взрослом уровне. А вот как проявит себя нападение сборной России – большой вопрос. Характерных ребят, коих так любит Валерий Николаевич, в составе на этот раз предостаточно, а вот с креативом – беда. Даже главная звезда нашей «молодёжки» Кирилл Капризов берёт не техникой и смекалкой, а несколько иными качествами. В контрольных матчах россияне испытывали колоссальные проблемы с реализацией моментов, но за счёт воли, которой славятся все команды Брагина, сборной России под силу добраться до медалей. А вот сценарий, при котором наша «молодёжка» третий год подряд выйдет в финал чемпионате мира, выглядит почти фантастическим.

Прогноз «Чемпионата»: бронза.


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Швеция


Насколько сильна эта сборная Швеции, показал заключительный контрольный матч перед чемпионатом мира, в котором скандинавы обыграли нашу «молодёжку» со счётом 4:0. Это сбалансированная, замечательно подготовленная, обученная команда. В шведской «молодёжке», как и в любой команде «Тре крунур», сложно встретить плохо катающегося игрока или хоккеиста с какими-то заметными огрехами в технике. В Канаду шведы привезли сразу 13 игроков из SHL, то есть больше половины состава имеет опыт игры в элитной европейской лиге. Капитан команды Джоэль Эрикссон Эк пошёл дальше и засветился в этом сезоне в составе «Миннесоты». Александр Нюландер ещё не добрался до основы «Баффало», но вряд ли уступает проспекту «дикарей» по масштабу таланта. Стоит ли говорить, что у «Тре крунур» подобрался традиционно впечатляющий набор защитников во главе с Якобом Ларссоном, который уже сыграл четыре матча за «Анахайм»? Все эти лестные характеристики указывают на шведов как на фаворитов турнира, но камнем преткновения может стать пресловутый характер, которого им часто недостаёт для больших побед. Последний раз молодёжная сборная Швеции выигрывала золото пять лет назад в Калгари, когда дожала сборную России.

Прогноз «Чемпионата»: серебро.
Пусть канадцы и завоёвывали своё последнее, на данный момент, чемпионство именно при Макдэвиде, они и без сверхновой звезды НХЛ способны брать золото.

Канада


У канадской «молодёжки» больше нет такой опции, как Коннор Макдэвид. Значит ли это, что представители страны кленового листа не являются фаворитами чемпионата мира? Нет, нет и ещё раз нет. Пусть канадцы и завоёвывали своё последнее, на данный момент, чемпионство именно при Макдэвиде, они и без сверхновой звезды НХЛ способны брать золото. Тем более что канадцы снова играют дома. Два года назад, когда чемпионат также проходил в Торонто и Монреале, они обыграли в финале Россию. Теперь у них есть по несколько потенциально топовых игроков в каждой линии. Томас Шабо и Филипп Майерс – столпы обороны сборной Канады. Мэттью Барзэл, Дилан Строум, Жульен Готье, Тэйлор Рэддиш и Пьер-Люк Дюбуа – звёзды нападения. Но главное то, что в кои-то веки канадцы лишены головной боли за свою вратарскую линию. Тандем из Западной хоккейной лиги Харт-Ингрэм выглядит монолитным и взаимозаменяемым. После вылета в четвертьфинале МЧМ-2016 родоначальники хоккея будут преисполнены желанием вернуть корону.

Без раскачки – в пекло! Россия начнёт МЧМ битвой с Канадой

Прогноз «Чемпионата»: золото.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей МЧМ-2017
Новости. Хоккей
26 декабря 2016, понедельник
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Как завершится матч Канада - Россия на молодёжном чемпионате мира - 2017?
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