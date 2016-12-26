Россия сыграет с Канадой на старте МЧМ-2017. LIVE

Гид по МЧМ-2017. Расписание, трансляции, формат турнира
Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Текстовая-трансляция матча Канада – Россия
Без раскачки – в пекло! Россия начнёт МЧМ битвой с Канадой
00:55. Олег Браташ и Кирилл Капризов рассказывают о предстоящем первенстве мира.
00:42. Канадские болельщики уже собираются на арене, ну а пока некоторые из них поддерживают сборную Латвии.
00:30. Ларёк с атрибутикой на арене. Шайбы по 7 канадских долларов, значки — по 12. Дешёвой продукции ждать не приходится.
00:20. Баннер с изображением латвийского и российского хоккеистов. Этим сборным тоже играть друг с другом в группе.
00:10. Сборная США выигрывала у команды Латвии со счётом 1:0 благодаря голу Патрика Харпера, Ренарс Крастенбергс выровнял положение. Идёт первый период.
00:05. В аэропорту Монреаля напоминают, что решающие встречи турнира пройдут именно в этом городе.
23:50. Уже известно, кто будет защищать ворота сборной Канады на матч с Россией.
18-летний Картер Харт займёт место в воротах сборной Кленового листа в стартовом матче молодёжного чемпионата мира. Об этом сообщил главный тренер канадцев Доминик Дюшарм.
«Большая игра нас ждёт, много истории в противостоянии Канада — Россия. Мы можем написать свою отдельную страницу. Харт начнёт матч в воротах», — передаёт слова Дюшарма корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
23:40. Матч США U-20-Латвия U-20 стартовал. Пока аншлагом и не пахнет на арене «Эйр Канада-центр». В Торонто сейчас в разгаре рабочий день — 15.40.
23:35. Болельщицы сборной Канады к молодёжному первенству готовы. Как вам такой маникюр?
23:31.До матча сборной России с Канадой ещё четыре с половиной часа. Если вы решили, как самый преданный фанат, не ложится, то есть время пройти тест на знание противостояния Россия-Канада на молодёжном уровне.
23:26. Тем временем завершился матч Швеция — Дания. Жёлто-синие разгромили своего соперника со счётом 6:1. Шведов, между прочим, называют одними из главных фаворитов нынешнего первенства .
23:20. Через десять минут в Торонто стартует матч молодёжных сборных США и Латвии. На льду завершается разминка.
Фото: Роман Соловьёв
Разминка первого матча в Торонто
23:15. Защитник молодёжной сборной России Сергей Зборовский считает, что с канадцами нужно сыграть жёстко и рассказал, что накануне матча российская команда посмотрела фильм про Карелина.
«Команда подходит в отличном настроении, боевом. Хорошо подготовились в Кингстоне и ждём игры. У канадцев сильные игроки, как и у нас, нужно быть внимательными с первых минут, играть сильно, играть жёстко. Жёстко нужно играть с головой, можно делать умные силовые приёмы. Против обоих вратарей играл, наша бригада ничем не хуже канадской, может быть, лучше. Ещё бы из команды выделил Дилана Строума. Рекордный плюс-минус в WHL не давит, уже забыл про это. Вчера говорили про правила турнира, что не нужно делать в социальных сетях, как вести себя при фанатах, посмотрели фильм про Карелина», — передаёт слова Зборовского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
23:08. В 19.00 по московскому времени сборная России провела последнюю тренировку перед стартовым матчем чемпионата мира со сборной Канады. На лёд вышли все 23 хоккеиста, включённые в заявку, которые занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Сухачёв, Самсонов, Красоткин;
“Красные“: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;
“Синие“: Зборовский — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;
“Черные“: Дронов — Кудако, Ураков — Беляев – Тренин;
“Белые“: Волков — Воронков, Юртайкин — Алексеев — Рубцов.
23:03. Капитаном российской сборной был назначен нападающий «Салават Юлаева» Кирилл Капризов. Ассистенты капитана — Егор Рыков (СКА) и Данила Квартальнов (ЦСКА).
22:56. В преддверии старта молодёжного чемпионата мира заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что сборная России в этом году должны сыграть в финале, а поражение в первом матче канадцам не испортит турнирное положение нашей команды.
«Последние годы сборная России выступала достойно, играла в финалах, конечно, все хотят золото, но тем не менее наша команда всякий раз демонстрировала хороший результат. В этом году ребята должны подтвердить свой класс, ждём игры в финале.
Стартовый матч с Канадой важен процентов на 60. Надо спокойно сыграть, не сломаться нигде в психологическом плане, а результат абсолютно не важен. Мне кажется, что надо выходить из нижней части группы, чтобы сразу в плей-офф играть с сильным соперником, а дальше уже всех выносить.
Сила сборной России — в традициях отечественного хоккея! Коллективизм, характер, игра на партнёра. Не хотел бы никого выделять из ребят. Если представить команду как связку альпинистов, то в ней не должно быть слабых альпинистов, из-за которых вся связка может упасть. Поэтому главное — это надёжность и крепость каждого хоккеиста», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
22:50. Победа в Баффало в 2011 году — одна из самых ярких в истории отечественного хоккея. А вот и текст нашего корреспондента Павла Панышева о том, как сложилась судьба чемпионов того молодёжного первенства.
Фото: Роман Соловьёв
22:45. В воскресенье, 25 декабря в Сочи произошла страшная трагедия. Разбился самолёт ТУ-154 в Черном море. Понедельник был объявлен днём траура. Молодёжная сборная России сыграет с Канадой в траурных повязках.
22:38. А вот так стадион в Торонто выглядит внутри. Через час здесь стартует матч США U-20 — Латвия U-20.
22:28. Так снаружи выглядит арена «Эйр Канада-центр» в Торонто, где сборная России проведёт матчи группового этапа и, с большой долей вероятности, сыграет в четвертьфинале, если, конечно, туда выйдет. Но мы же ждём от команды Брагина только победы на чемпионате мира?
Фото: Роман Соловьёв
Арена «Эйр Канада-центр»
22:20. В 21.00 по московскому времени начался матч молодёжных сборных Швеции и Дании. После половины встречи сборная «Тре крунур» ведёт со счётом 4:0. Игра проходит в Монреале.
22:10. Приглашаем вас принять участие в нашем опросе «Как завершится матч Канада — Россия?». Варианты традиционны — победа сборной России в основное время, победа Канады в основное время, победа россиян в овертайме или по буллитам, а также победа канадцев вне основного времени. Проголосовать можно на главной странице хоккейного раздела «Чемпионата» или по этой ссылке.
22:03. Пока остаётся время до матча сборной России, мы рекомендуем ознакомиться с материалом нашего обозревателя Дмитрия Ерыкалова о составе сборной России.
22:00. Приветствуем всех любителей хоккея! В Торонто и Монреале стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею. Команде Валерия Брагина, которая годом ранее стала серебряным призёром, сходу предстоит схлестнуться с вечным соперником – сборной Канады. Начало встречи запланировано на 4:00 мск. Оба коллектива играют в группе B, где также выступают американцы, словаки и латвийцы. Отметим, что капитаном сборной России назначен форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов, а первым вратарём призван стать Илья Самсонов из «Магнитки». Ждём матча и болеем за наших ребят!
Фото: fhr.ru
Молодёжная сборная России — Хоккей