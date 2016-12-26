Кудашов прервал серию ЦСКА, «Сибирь» не приблизилась к плей-офф

«Амур» победил в дерби

«Сибирь» упустила победу в Ханты-Мансийске

Великий Ягр

Качели в Братиславе

«Йокерит» уверенно обыграл рижан, у Запольски первый «сухарь» в сезоне

Дубль Горака не спас «Витязь» от поражения в Нижнем Новгороде

Осечка ЦСКА в матче с «Локомотивом»

Хабаровчане взяли реванш у «Адмирала» за упущенную победу в дальневосточном дерби в прошлый раз. Счёт на этот раз открыли подопечные Андрея Андриевского, однако благодаря дублю Антона Крысанова гости вырвались вперёд.За пять минут до финальной сирены Дмитрий Саюстов счёт сравнял. Овертайм в новом формате «три на три» был не за горами, но «Амур» быстро забросил третью шайбу – отличился Игорь Руденков. Для 21-летнего нападающего она стала лишь второй в этом сезоне. В оставшиеся три минуты «Адмирал» отыграться не сумел, и хабаровский клуб одержал вторую подряд победу.В последнее время новосибирский клуб чередует удачные игры с провальными. После уверенной победы дома над «Йокеритом» последовало неожиданное поражение от аутсайдера Востока – «Югры». Матч в Ханты-Мансийске сибиряки начали здорово – Шалунов и Ко не раз тревожили голкипера хозяев. В конце первого периода Евгений Артюхин точно отправил шайбу в ворота Александра Шарыченкова.Однако удержать преимущество «Сибирь» не сумела – после перерыва «Югра» дважды забила. В третьем периоде Йоонас Кемппайнен попытался вернуть сибиряков в игру, сократив счёт, на что хозяева быстро ответили голом. Итоговый счёт – 3:2 – вторая победа Андрея Разина в новом клубе. «Сибирь» же проигрывает в гостях и переезжает в Новокузнецк, где 28 декабря проведёт заключительный матч в этом году. Отметим, что в составе «Югры» не вышел на лёд бывший игрок «Сибири» Игорь Фефелов, который до этого успел неплохо зарекомендовать себя в двух матчах за ханты-мансийцев.НХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Нападающий «Флориды» Яромир Ягр стал первой звездой недели. 44-летний хоккеист вышел на второе место по набранным очкам за историю лиги, обойдя Марка Мессье. За карьеру в НХЛ он набрал 1889 (775 + 1134) очков. В трёх матчах недели он сделал пять голевых передач. Второй звездой прошедшей недели стал нападающий «Лос-Анджелеса» Джефф Картер. Он стал лучшим снайпером недели, забив пять голов в трёх играх, две из которых «короли» выиграли. Кроме того, он является лучшим бомбардиром своей команды, набрав 29 очков в 34 матчах. Третье место занял Кэм Тальбо, вратарь «Эдмонтон Ойлерз». Тальбо одержал две победы и проиграл один матч в овертайме, пропуская в среднем 2,26 шайбы за игру и отразив 92,6% бросков.После красивой победы в ретроматче над «Локомотивом» красно-белых ожидал провал в домашней встрече с «Витязем». Матч со «Слованом» москвичи начали отвратительно: к 31-й минуте на табло горело 4:0 в пользу хозяев.Примечательно, что в этом сезоне «Спартак» дважды встречался с командой из Загреба и оба раза одержал победу. Видимо, хоккеисты вспомнили об этом в середине матча и вихрем понеслись к воротам Барри Браста. За восемь минут спартаковцы забили три шайбы, а за четыре минуты до финальной сирены Артём Воронин сделал счёт 4:4. Первый овертайм в новом формате «Спартаку» успеха не принёс — голов соперники не забили, а в серии буллитов Никита Беспалов не сумел спасти свою команду.«Шуты» продолжают борьбу за плей-офф, в то время как рижское «Динамо» уже похоронило все шансы подняться со дна турнирной таблицы. В первом периоде финны дважды поразили ворота Яниса Калниньша и почти в три раза чаще бросали по воротам соперника (14 против 5).После перерыва гости преимущество увеличили. Когда на табло загорелся счёт 3:0, «Йокерит» почти бросил играть, напрочь забыв об атаке. Рижане тоже не баловали зрителей атакующим хоккеем. Шайб заброшено больше не было, а вратарь финской команды Запольски заработал первый «сухарь» в сезоне.Уверенно обыграв «Сочи» и «Спартак», подольский клуб отправился в Нижний Новгород. Уже в первом периоде у гостей не пошла игра – на 15-й минуте голкипера «Витязя» Харри Сятери партнёры по команде увели со льда. Финн получил растяжение, а в ворота встал Игорь Сапрыкин. В начале второго отрезка встречи подопечные Валерия Белова счёт открыли, на что «Торпедо» незамедлительно ответил голами. Примечательно, что хозяева забросили две шайбы за 8(!) секунд. А ещё спустя минуту дубль оформил Роман Горак. Победу же «Торпедо» принёс точный бросок Джона Нормана.Московские «армейцы» прервали серию побед из шести матчей. В домашней встрече с ярославцами подопечные Квартального уступили по буллитам. Матч начался с упорной борьбы – на второй минуте Михаил Пашнин схлопотал 5+20 за атаку игрока, не владеющего шайбой: досталось Семёну Кошелеву. Голов зрителям пришлось ждать очень долго – лишь на 34-й минуте гости стараниями Артёма Ильенко вырвались вперёд. Во второй половине встречи соперники поочерёдно перехватывали инициативу, а завершилось всё в серии буллитов, где удачливее оказались подопечные Кудашова.