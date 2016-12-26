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175 лет назад 2016
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Хоккей. Итоги дня. 26 декабря 2016 года. Обзоры матчей, видео – «Чемпионат»
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Кудашов прервал серию ЦСКА, «Сибирь» не приблизилась к плей-офф

Три очка Крысанова помогли «Амуру» победить в дерби, Разин одолел «Сибирь», а «Спартак» отыгрался со счёта 0:4, но всё равно проиграл.
26 декабря 2016, понедельник. 23:30. Хоккей

«Амур» победил в дерби


Хабаровчане взяли реванш у «Адмирала» за упущенную победу в дальневосточном дерби в прошлый раз. Счёт на этот раз открыли подопечные Андрея Андриевского, однако благодаря дублю Антона Крысанова гости вырвались вперёд.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 3 1:1, 0:0, 1:2
Амур
Хабаровск
1:0 – Райт (Гавриленко) – 07:59 (5x5), 1:1 – Крысанов (Руденков) – 14:34 (5x5), 1:2 – Крысанов (Ли, Ушенин Владислав) – 49:04 (5x5), 2:2 – Саюстов (Бартулис) – 55:29 (5x5), 2:3 – Руденков (Крысанов, Лютов) – 56:26 (5x5)

За пять минут до финальной сирены Дмитрий Саюстов счёт сравнял. Овертайм в новом формате «три на три» был не за горами, но «Амур» быстро забросил третью шайбу – отличился Игорь Руденков. Для 21-летнего нападающего она стала лишь второй в этом сезоне. В оставшиеся три минуты «Адмирал» отыграться не сумел, и хабаровский клуб одержал вторую подряд победу.

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«Сибирь» упустила победу в Ханты-Мансийске


В последнее время новосибирский клуб чередует удачные игры с провальными. После уверенной победы дома над «Йокеритом» последовало неожиданное поражение от аутсайдера Востока – «Югры». Матч в Ханты-Мансийске сибиряки начали здорово – Шалунов и Ко не раз тревожили голкипера хозяев. В конце первого периода Евгений Артюхин точно отправил шайбу в ворота Александра Шарыченкова.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
3 : 2 0:1, 2:0, 1:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Артюхин – 18:08 (5x5), 1:1 – Угольников (Панов, Хлыстов) – 21:35 (5x4), 2:1 – Людучин (Панов) – 25:20 (5x5), 2:2 – Кемппайнен (Хлопотов, Игнатович) – 40:50 (5x5), 3:2 – Алексеев (Макаров) – 54:24 (5x4)

Однако удержать преимущество «Сибирь» не сумела – после перерыва «Югра» дважды забила. В третьем периоде Йоонас Кемппайнен попытался вернуть сибиряков в игру, сократив счёт, на что хозяева быстро ответили голом. Итоговый счёт – 3:2 – вторая победа Андрея Разина в новом клубе. «Сибирь» же проигрывает в гостях и переезжает в Новокузнецк, где 28 декабря проведёт заключительный матч в этом году. Отметим, что в составе «Югры» не вышел на лёд бывший игрок «Сибири» Игорь Фефелов, который до этого успел неплохо зарекомендовать себя в двух матчах за ханты-мансийцев.

Великий Ягр


НХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Нападающий «Флориды» Яромир Ягр стал первой звездой недели. 44-летний хоккеист вышел на второе место по набранным очкам за историю лиги, обойдя Марка Мессье. За карьеру в НХЛ он набрал 1889 (775 + 1134) очков. В трёх матчах недели он сделал пять голевых передач. Второй звездой прошедшей недели стал нападающий «Лос-Анджелеса» Джефф Картер. Он стал лучшим снайпером недели, забив пять голов в трёх играх, две из которых «короли» выиграли. Кроме того, он является лучшим бомбардиром своей команды, набрав 29 очков в 34 матчах. Третье место занял Кэм Тальбо, вратарь «Эдмонтон Ойлерз». Тальбо одержал две победы и проиграл один матч в овертайме, пропуская в среднем 2,26 шайбы за игру и отразив 92,6% бросков.

Качели в Братиславе


После красивой победы в ретроматче над «Локомотивом» красно-белых ожидал провал в домашней встрече с «Витязем». Матч со «Слованом» москвичи начали отвратительно: к 31-й минуте на табло горело 4:0 в пользу хозяев.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:00 МСК
Слован
Братислава
5 : 4 0:0, 4:0, 0:4, 0:0, 1:0
Спартак
Москва
1:0 – Суровы – 21:58 (5x5), 2:0 – Таффе (Чичу) – 27:27 (5x5), 3:0 – Кундратек (Таффе, Чичу) – 29:15 (5x4), 4:0 – Суровы (Штястны) – 30:05 (5x5), 4:1 – Васильев (Мирнов) – 41:19 (5x5), 4:2 – Дыбленко (Радил, Стэплтон) – 46:06 (5x5), 4:3 – Стоа (Радил, Бондарев) – 49:04 (5x5), 4:4 – Воронин (Шмелёв, Лещенко) – 56:14 (5x5), 5:4 – Суровы – 65:00 ( ПБ)

Примечательно, что в этом сезоне «Спартак» дважды встречался с командой из Загреба и оба раза одержал победу. Видимо, хоккеисты вспомнили об этом в середине матча и вихрем понеслись к воротам Барри Браста. За восемь минут спартаковцы забили три шайбы, а за четыре минуты до финальной сирены Артём Воронин сделал счёт 4:4. Первый овертайм в новом формате «Спартаку» успеха не принёс — голов соперники не забили, а в серии буллитов Никита Беспалов не сумел спасти свою команду.

«Йокерит» уверенно обыграл рижан, у Запольски первый «сухарь» в сезоне


«Шуты» продолжают борьбу за плей-офф, в то время как рижское «Динамо» уже похоронило все шансы подняться со дна турнирной таблицы. В первом периоде финны дважды поразили ворота Яниса Калниньша и почти в три раза чаще бросали по воротам соперника (14 против 5).
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 0 2:0, 1:0, 0:0
Динамо Р
Рига
1:0 – Салминен (Пильстрём) – 07:38 (5x5), 2:0 – О'Нилл (Регин, Хухтала) – 18:28 (5x5), 3:0 – Хухтала (Регин, Яакола) – 36:50 (5x5)

После перерыва гости преимущество увеличили. Когда на табло загорелся счёт 3:0, «Йокерит» почти бросил играть, напрочь забыв об атаке. Рижане тоже не баловали зрителей атакующим хоккеем. Шайб заброшено больше не было, а вратарь финской команды Запольски заработал первый «сухарь» в сезоне.

Дубль Горака не спас «Витязь» от поражения в Нижнем Новгороде


Уверенно обыграв «Сочи» и «Спартак», подольский клуб отправился в Нижний Новгород. Уже в первом периоде у гостей не пошла игра – на 15-й минуте голкипера «Витязя» Харри Сятери партнёры по команде увели со льда. Финн получил растяжение, а в ворота встал Игорь Сапрыкин. В начале второго отрезка встречи подопечные Валерия Белова счёт открыли, на что «Торпедо» незамедлительно ответил голами. Примечательно, что хозяева забросили две шайбы за 8(!) секунд. А ещё спустя минуту дубль оформил Роман Горак. Победу же «Торпедо» принёс точный бросок Джона Нормана.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 2 0:0, 2:2, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Горак (Копейкин, Ержабек) – 25:29 (5x4), 1:1 – Сёмин (Макмиллан) – 25:55 (5x5), 2:1 – Жердев – 26:03 (5x5), 2:2 – Горак – 26:53 (5x5), 3:2 – Норман (Шуленин, Грачёв) – 56:02 (5x5)

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Осечка ЦСКА в матче с «Локомотивом»


Московские «армейцы» прервали серию побед из шести матчей. В домашней встрече с ярославцами подопечные Квартального уступили по буллитам. Матч начался с упорной борьбы – на второй минуте Михаил Пашнин схлопотал 5+20 за атаку игрока, не владеющего шайбой: досталось Семёну Кошелеву. Голов зрителям пришлось ждать очень долго – лишь на 34-й минуте гости стараниями Артёма Ильенко вырвались вперёд. Во второй половине встречи соперники поочерёдно перехватывали инициативу, а завершилось всё в серии буллитов, где удачливее оказались подопечные Кудашова.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 декабря 2016, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 3 0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Ильенко (Кадейкин, Локтионов) – 33:37 (5x5), 1:1 – Ермаков (Киселевич, Петров) – 36:24 (5x5), 1:2 – Козун (Контиола) – 37:44 (5x5), 2:2 – Мамин (Основин, Науменков) – 56:38 (5x5), 2:3 – Локтионов – 65:00 ( ПБ)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
27 декабря 2016, вторник
00:51 Видео. «Югра» — «Сибирь»
00:45 Осипов: «Торпедо» забило гол, поверило в себя и заиграло на нужной волне
00:33 Минское «Динамо» обыграло Канаду на Кубке Шпенглера, забросив семь шайб
00:17 Читатели считают, что сборная Канады обыграет Россию на МЧМ-2017
26 декабря 2016, понедельник
23:47 Результаты игрового дня МХЛ
23:39 Галузин: «Торпедо» потеряло уверенность, поэтому победа важна психологически
23:20 Швеция разгромила Данию на МЧМ-2017, Нюландер сделал дубль
23:14 Ермаков: сделаем подарок фанатам ЦСКА — порвём «Динамо»
23:07 Скудра: «Торпедо» давно нужен такой нападающий, как Батлер
22:59 Кудашов: у нас овертайм «три на три» скучнее, чем в Северной Америке
22:51 Молодёжная сборная России сыграет с Канадой в траурных повязках
22:48 Квартальнов: ЦСКА в состоянии ломать такие игры, но сегодня этого не нашлось
22:45 Минута молчания и военнослужащие — в фотообзоре ЦСКА — «Локомотив»
22:44 Скудра: гол в третьем периоде — это хоккей «Торпедо», за который надо цепляться
22:30 Белов: жаль, что «Витязь» остался без очков, на одно очко мы наиграли
22:23 «Локомотив» прервал шестиматчевую победную серию ЦСКА
22:00 Канада – Россия: онлайн-трансляция матча МЧМ начнётся в 4:00
21:58 Разин: третий гол «Югры» — наигранная комбинация, но её будет сложно повторить
21:53 «Йокерит» уверенно переиграл рижское «Динамо», Запольски оформил «сухарь»
21:48 Скабелка: «Сибири» не удаётся играть терпеливо и держать напряжение каждый матч
21:46 «Спартак» в 3-м периоде отыгрался со счёта 0:4, но уступил «Словану» по буллитам
21:39 Видео. «Адмирал» — «Амур»
21:38 «Торпедо» обыграло «Витязь», команды забросили по две шайбы за полторы минуты
21:30 Вудкрофт: минское «Динамо» приехало на Кубок Шпенглера, чтобы выиграть его
21:24 Защитник ЦСКА Богдан Киселевич обновил личный рекорд по очкам за сезон в КХЛ
21:00 Бобровский: Торторелла — сильная личность, его вклад в успех «Коламбуса» огромен
20:36 Харт займёт место в воротах сборной Канады в матче с Россией на МЧМ
20:29 Бабенко: нужно будет сдержать стартовый натиск канадцев и меньше удаляться
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20:06 Зборовский: с канадцами нужно играть жёстко, по-умному жёстко
19:58 ЦСКА — «Локомотив»: Пашнин получил 5+20 за грубый фол против Кошелева
19:43 «Торпедо» — «Витязь»: Сятери не смог продолжить игру из-за травмы
19:40 «Автомобилист» проиграл «Лугано» в первом матче на Кубке Шпенглера
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19:11 «Молодёжка» тренируется в полном составе в день матча с канадцами
18:57 Робинсон: забавно, что в Канаде многие всё ещё считают Россию дикой страной
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