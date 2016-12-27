Канада не по зубам России. «Молодёжка» начинает как в Баффало

→ Россия проиграла Канаде на старте МЧМ-2017. LIVE
Каждый год в конце декабря мы собираемся по ночам у телевизионных приёмников, чтобы поболеть за молодёжную сборную России. Пожалуй, нет хоккея более эмоционального и искреннего, а канун Нового года и вовсе делает МЧМ волшебным турниром с особой аурой. Это только на первый взгляд кажется, что между «молодёжками» разных лет нет никакой связи. Несмотря на то что для большинства ребят этот турнир первый и последний в карьере, между героями разных лет есть незримая связь. Человеком, который связывает Панарина с Гурьяновым, Орлова с Сергачёвым и Тарасенко с Капризовым, является Валерий Брагин. Главный тренер — тот мостик, благодаря которому мы всякий раз проводим параллели между золотым Баффало и всеми последующими чемпионатами мира.Однажды посмотрев молодёжный чемпионат мира, остаёшься его преданным зрителем на всю жизнь. Что уж говорить о ребятах, которые играли на МЧМ и выигрывали золото? Владимир Тарасенко выложил в «Инстаграм» фото, где он вместе с женой и сыном наблюдает за своими преемниками в молодёжной сборной России. Евгений Кузнецов с Денисом Голубевым пошли дальше и записали видеопослание новому поколению, дав несколько ценных советов, среди которых главный – слушать Брагина и играть сердцем. Эти парни знают, о чём говорят. Шесть лет назад они точно так же встречались в первом матче турнира с Канадой и, несмотря на поражение, в итоге увезли из Баффало золотые медали.
Нам, разумеется, греют душу любые сравнения с Баффало-2011. Можно вспомнить и Калгари-2012, где горечь поражения на домашнем льду познал Строум-старший, тогда как в Торонто-2017 против сборной России в качестве лидера «кленовых» вышел Строум-средний. Ну а место проведения сегодняшнего матча невольно делает отсылку к чемпионату двухлетней давности, когда на льду «Эйр Канада-центр» канадцы обыграли россиян в финале. История противостояния между нашими странами настолько богата, что каждому событию можно без труда найти параллель из прошлого. Что же говорит статистика про последствия быстрой шайбы? В финале МЧМ-2015 удачное начало принесло успех канадцам, а в полуфинале МЧМ-2012 – россиянам, но были и обратные примеры. Чего только стоит «камбэк» с 0:3 в том самом матче?
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На этот раз «кленовые» забили уже на четвёртой минуте. И ведь не скажешь, что хозяева сообща с 20 000 фанатов обрушили на сборную России какую-то лавину. Старта, который наша «молодёжка» не могла бы пережить, в исполнении команды Доминика Дюшарма не было. Гол в свои ворота мы привезли себе сами. Провалились по центру, стянулись на одного игрока и оставили защитника на растерзание Тайсону Джосту. Это скорее тактический просчёт, чем следствие трясущихся коленок. 8-1 по броскам к восьмой минуте в пользу Канады – это тоже скорее о тактике, чем об эмоциях. Сборная России пусть и не помышляла о собственных атаках, намеренно играла вторым номером. В конце концов, выжидательная тактика принесла нашей «молодёжке» успех.
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Сравнять счёт удалось тем, для кого игра в Северной Америке не какая-то диковинка, а будни. Денис Гурьянов, выступающий за «Техас», показал, что такое школа АХЛ. Что-что, а силовой игре в мусорубке фарм-клубов учат лучше, чем где бы то ни было. Гурьянов пошёл на лицевой борт и оттеснил канадца от шайбы, после чего переправил её на синюю линию. Адресатом стал не кто-нибудь, а наш самый звёздный защитник. Михаил Сергачёв с кистей прошил канадского вратаря, наглядно показав, за что его уже в этом сезоне привлекали в «Монреаль». Вторая пятёрка сборной России, в которой четыре игрока выступали или продолжают выступать за океаном, сказала своё слово.
Сразу после того как счёт стал 1:1, новоиспечённый «моряк» Денис Алексеев имел классный момент, а через пару минут сборная России получила первый на турнире шанс реализовать большинство. Вот она — возможность развить преимущество! Однако реальных моментов для взятия канадских ворот у подопечных Брагина не было, а вскоре к канадцам вернулось их преимущество. Помогли сопернику и наши необязательные удаления, которые посыпались со второго периода. Одно из них и реализовал Строум, в касание завершив атаку с участием Барзала и Шабо. Том Шабо и вовсе терзал оборону сборной России без выходных и перерыва на обед, заставляя забывать, что он защитник. Таких подключений критически не хватало нашей «молодёжке».
27-9 по броскам ко второму перерыву – это ли не катастрофа? Однако у российской «молодёжки» были бы шансы на успех, не привози мы сами себе моменты. Третий гол канадцев – следствие проигранной борьбы и коллективного хаоса, который охватил наше четвёртое звено. Ещё две шайбы – результат удалений, также не самых обязательных. Канадцы методично и хладнокровно наказывали подопечных Брагина за простые ошибки. Валерий Николаевич после 0:4 от шведов в заключительном контрольном матче говорил, что это поражение — возможность осознать, каков истинный уровень чемпионата мира. Видимо, не для всех игроков сборной России та оплеуха стала уроком.
Сделать счёт более приличным, смягчив итоговый результат, удалось во многом из-за неубедительной игры канадского вратаря. Картер Харт пусть и является лучшим голкипером всей CHL, сыграл в лучших традициях Марка Висентина. Все три шайбы были заброшены сборной России с дистанции, а выстрел Егора Рыкова страж ворот «кленовых» и вовсе брать был обязан. Голом отметился и Кирилл Капризов, тянувший на себе всё первое звено. У нашего капитана было ещё несколько возможностей забить, но он ими не воспользовался, а Илья Самсонов тем временем вытаскивал одну «мёртвую» шайбу за другой. Если бы не магнитогорец, отразивший 32 броска, счёт мог бы быть и крупнее.
До матча с Латвией у Брагина будет меньше 24 часов, чтобы переварить это поражение и сделать выводы. Далеко не все его подопечные оказались готовы держать удар на уровне сборной Канады. Однако, вспоминая всё тот же Баффало, понимаем, что поражение от канадцев со счётом 3:6 в первой игре пошло Тарасенко и Ко на пользу. В дальнейшем «молодёжка» прибавляла от матча к матчу и в итоге обрела золотой отлив. Сумеют ли повторить этот путь Капризов и Ко, пропустившие от родоначальников на одну шайбу меньше?