Канада не по зубам России. «Молодёжка» начинает как в Баффало

Каждый год в конце декабря мы собираемся по ночам у телевизионных приёмников, чтобы поболеть за молодёжную сборную России. Пожалуй, нет хоккея более эмоционального и искреннего, а канун Нового года и вовсе делает МЧМ волшебным турниром с особой аурой. Это только на первый взгляд кажется, что между «молодёжками» разных лет нет никакой связи. Несмотря на то что для большинства ребят этот турнир первый и последний в карьере, между героями разных лет есть незримая связь. Человеком, который связывает, является. Главный тренер — тот мостик, благодаря которому мы всякий раз проводим параллели между золотым Баффало и всеми последующими чемпионатами мира.Однажды посмотрев молодёжный чемпионат мира, остаёшься его преданным зрителем на всю жизнь. Что уж говорить о ребятах, которые играли на МЧМ и выигрывали золото? Владимир Тарасенко выложил в «Инстаграм» фото, где он вместе с женой и сыном наблюдает за своими преемниками в молодёжной сборной России.пошли дальше и записали видеопослание новому поколению, дав несколько ценных советов, среди которых главный – слушать Брагина и играть сердцем. Эти парни знают, о чём говорят. Шесть лет назад они точно так же встречались в первом матче турнира с Канадой и, несмотря на поражение, в итоге увезли из Баффало золотые медали.Нам, разумеется, греют душу любые сравнения с Баффало-2011. Можно вспомнить и Калгари-2012, где горечь поражения на домашнем льду познал Строум-старший, тогда как в Торонто-2017 против сборной России в качестве лидера «кленовых» вышел Строум-средний. Ну а место проведения сегодняшнего матча невольно делает отсылку к чемпионату двухлетней давности, когда на льду «Эйр Канада-центр» канадцы обыграли россиян в финале. История противостояния между нашими странами настолько богата, что каждому событию можно без труда найти параллель из прошлого. Что же говорит статистика про последствия быстрой шайбы? В финале МЧМ-2015 удачное начало принесло успех канадцам, а в полуфинале МЧМ-2012 – россиянам, но были и обратные примеры. Чего только стоит «камбэк» с 0:3 в том самом матче?На этот раз «кленовые» забили уже на четвёртой минуте. И ведь не скажешь, что хозяева сообща с 20 000 фанатов обрушили на сборную России какую-то лавину. Старта, который наша «молодёжка» не могла бы пережить, в исполнении командыне было. Гол в свои ворота мы привезли себе сами. Провалились по центру, стянулись на одного игрока и оставили защитника на растерзание. Это скорее тактический просчёт, чем следствие трясущихся коленок. 8-1 по броскам к восьмой минуте в пользу Канады – это тоже скорее о тактике, чем об эмоциях. Сборная России пусть и не помышляла о собственных атаках, намеренно играла вторым номером. В конце концов, выжидательная тактика принесла нашей «молодёжке» успех.Сравнять счёт удалось тем, для кого игра в Северной Америке не какая-то диковинка, а будни., выступающий за «Техас», показал, что такое школа АХЛ. Что-что, а силовой игре в мусорубкефарм-клубов учат лучше, чем где бы то ни было. Гурьянов пошёл на лицевой борт и оттеснил канадца от шайбы, после чего переправил её на синюю линию. Адресатом стал не кто-нибудь, а наш самый звёздный защитник.с кистей прошил канадского вратаря, наглядно показав, за что его уже в этом сезоне привлекали в «Монреаль». Вторая пятёрка сборной России, в которой четыре игрока выступали или продолжают выступать за океаном, сказала своё слово.Сразу после того как счёт стал 1:1, новоиспечённый «моряк»имел классный момент, а через пару минут сборная России получила первый на турнире шанс реализовать большинство. Вот она — возможность развить преимущество! Однако реальных моментов для взятия канадских ворот у подопечных Брагина не было, а вскоре к канадцам вернулось их преимущество. Помогли сопернику и наши необязательные удаления, которые посыпались со второго периода. Одно из них и реализовал Строум, в касание завершив атаку с участием Барзала и Шабо.и вовсе терзал оборону сборной России без выходных и перерыва на обед, заставляя забывать, что он защитник. Таких подключений критически не хватало нашей «молодёжке».27-9 по броскам ко второму перерыву – это ли не катастрофа? Однако у российской «молодёжки» были бы шансы на успех, не привози мы сами себе моменты. Третий гол канадцев – следствие проигранной борьбы и коллективного хаоса, который охватил наше четвёртое звено. Ещё две шайбы – результат удалений, также не самых обязательных. Канадцы методично и хладнокровно наказывали подопечных Брагина за простые ошибки. Валерий Николаевич после 0:4 от шведов в заключительном контрольном матче говорил, что это поражение — возможность осознать, каков истинный уровень чемпионата мира. Видимо, не для всех игроков сборной России та оплеуха стала уроком.Сделать счёт более приличным, смягчив итоговый результат, удалось во многом из-за неубедительной игры канадского вратаря. Картер Харт пусть и является лучшим голкипером всей CHL, сыграл в лучших традициях Марка Висентина. Все три шайбы были заброшены сборной России с дистанции, а выстрелстраж ворот «кленовых» и вовсе брать был обязан. Голом отметился и, тянувший на себе всё первое звено. У нашего капитана было ещё несколько возможностей забить, но он ими не воспользовался, атем временем вытаскивал одну «мёртвую» шайбу за другой. Если бы не магнитогорец, отразивший 32 броска, счёт мог бы быть и крупнее.До матча с Латвией у Брагина будет меньше 24 часов, чтобы переварить это поражение и сделать выводы. Далеко не все его подопечные оказались готовы держать удар на уровне сборной Канады. Однако, вспоминая всё тот же Баффало, понимаем, что поражение от канадцев со счётом 3:6 в первой игре пошло Тарасенко и Ко на пользу. В дальнейшем «молодёжка» прибавляла от матча к матчу и в итоге обрела золотой отлив. Сумеют ли повторить этот путь Капризов и Ко, пропустившие от родоначальников на одну шайбу меньше?