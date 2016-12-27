Как пятёрка россиян не сдержала Руа. И Канаду было уже не догнать

Сборная России по делу уступила Канада в своём стартовом матче на молодёжном чемпионате мира. Даже сравняв счёт усилиями Михаила Сергачёва в первом периоде, россияне не смогли переломить ход игры.По ходу всей встречи канадцы владели территориальным преимуществом, подолгу контролируя шайбу в зоне команды Валерия Брагина. «Кленовые листья» были лучше практически по всем основным статистическим показателям, перебросав россиян 37-17.Ключевым моментом встречи стал эпизод в концовке второго периода, когда при счёте 1:2 подопечные Брагина не смогли сдержать очередную атаку канадцев. В какой-то моментоказались, как показалось, в плотном кольце пятёрки россиян, но даже в этой ситуации нападающие соперника не перестали бороться, обокрав Рубцова и Алексеева, которые были обязаны выводить шайбу из зоны.н тоже не смогли помешать Руа, у которого вышел классный бросок из-под защитника. К Самсонову не могло быть никаких вопросов.Отыграть отставание в две шайбы на данном этапе турнира подопечные Брагина, по ощущениям от игры, были не в состоянии. Да, наши ребята боролись до последней минуты, но скорее канадцы были близки к крупной победе, чем наши россияне к потенциальному «камбэку». Команде Брагина удалось избежать разгрома, но преимущество канадцев не вызывало никаких вопросов – 5:3.