«Первый раз здесь играет». Брагин объяснил поражение от Канады

В стартовом матче молодёжного чемпионата мира сборная России потерпела поражение от хозяев турнира канадцев со счётом 3:5. В первом периоде команды обменялись голами Тайлера Джонса и Михаила Сергачёва. Дилан Строум на 34-й минуте вывел канадцев вперёд, а Николя Руа упрочил лидерство своей команды. На старте заключительной трети Мэттью Барзал сделал счёт 4:1. Кирилл Капризов отыграл одну шайбу, но Дилан Строум вернул Канаде перевес в три гола, оформив дубль. Окончательный счёт матча установил на 51-й минуте Егор Рыков.
— Валерий Николаевич, что с командой случилось в середине матча, когда канадцы начали забивать и стали играть с преимуществом?
— Ничего не случилось. Индивидуальные ошибки игроков привели к этому, канадцам не нужно помогать забивать голы, пропущенные три шайбы – шайба у нас, потеря и гол в наши ворота. Над этим нужно работать. Первый период неплохо в плане тактики играли, во втором сбились с этого, надо было продолжать тактически правильно играть. Начали провалы появляться, индивидуальные ошибки, и удаления необязательные.
— Необязательные удаления от нервов?
— Да, настрой был. Сами видели, эмоции где-то перехлестнули в отдельных удалениях, пара была сомнительных, но не в этом дело. Первая игра понятно, многие не играли при такой аудитории, первый чемпионат мира, ничего страшного, будем работать, разбирать эти ошибки. Опыт будет приходить с каждой игрой и нужно улучшать качество игры.
— Александр Полунин сегодня выпал из игры?
— Вот. Первый раз в Канаде играет человек.
— Но год же назад был на МЧМ в Хельсинки на «Хартвалл-арене».
— «Хартвалл-арена» — это совсем другое, а при такой аудитории… Поэтому это сказалось, конечно, если игрок в ведущем звене выпадает, то, конечно, тяжело.
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«При счёте 3:5 были моменты. Первая игра, входим в чемпионат»
— Команда мало бросала по воротам сегодня…
— Нужно сделать правильные выводы и дальше работать.
— Из защитников, кажется, выпадала пара Григорий Дронов – Вадим Кудако.
— Не скажу, что Кудако выпадал, поимённо не надо говорить. Нужно убирать индивидуальные ошибки.
Тренин любит больше в атаке играть, борьбу навязывать, поэтому в этом плане он играет по шайбе и впереди.— Есть ли что-то хорошее в этой игре?
— Играли до конца, бились, моментами хорошо играли. При счёте 3:5 были моменты. Первая игра, входим в чемпионат. Конечно, хотелось, и выиграть, но сами понимаете.
— Яков Тренин выходил в центре звена только при игре в неравных составах, почему у себя в тройке он был крайним?
— Он любит больше в атаке играть, борьбу навязывать, поэтому в этом плане он играет по шайбе и впереди. Как крайний он больше пользы приносит.
— Но у нас не лучший процент выигранных вбрасываний.
— Это наш запас, посмотрели других ребят.
— Уже меньше суток осталось до следующей игры с Латвией, как готовиться?
— Самое главное — восстановиться, побыстрее увозим в гостиницу. Это только начало турнира, всё впереди.
— Завтра место в воротах займёт Владислав Сухачёв?
— Не знаю, будем думать.