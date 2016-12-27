«Первый раз здесь играет». Брагин объяснил поражение от Канады

«При счёте 3:5 были моменты. Первая игра, входим в чемпионат»

Тренин любит больше в атаке играть, борьбу навязывать, поэтому в этом плане он играет по шайбе и впереди.

В стартовом матче молодёжного чемпионата мира сборная России потерпела поражение от хозяев турнира канадцев со счётом 3:5. В первом периоде команды обменялись голамина 34-й минуте вывел канадцев вперёд, аупрочил лидерство своей команды. На старте заключительной третисделал счёт 4:1.отыграл одну шайбу, но Дилан Строум вернул Канаде перевес в три гола, оформив дубль. Окончательный счёт матча установил на 51-й минуте«Хартвалл-арена» — это совсем другое, а играть при такой аудитории…»— Ничего не случилось. Индивидуальные ошибки игроков привели к этому, канадцам не нужно помогать забивать голы, пропущенные три шайбы – шайба у нас, потеря и гол в наши ворота. Над этим нужно работать. Первый период неплохо в плане тактики играли, во втором сбились с этого, надо было продолжать тактически правильно играть. Начали провалы появляться, индивидуальные ошибки, и удаления необязательные.— Да, настрой был. Сами видели, эмоции где-то перехлестнули в отдельных удалениях, пара была сомнительных, но не в этом дело. Первая игра понятно, многие не играли при такой аудитории, первый чемпионат мира, ничего страшного, будем работать, разбирать эти ошибки. Опыт будет приходить с каждой игрой и нужно улучшать качество игры.— Вот. Первый раз в Канаде играет человек.— «Хартвалл-арена» — это совсем другое, а при такой аудитории… Поэтому это сказалось, конечно, если игрок в ведущем звене выпадает, то, конечно, тяжело.— Нужно сделать правильные выводы и дальше работать.— Не скажу, что Кудако выпадал, поимённо не надо говорить. Нужно убирать индивидуальные ошибки.— Играли до конца, бились, моментами хорошо играли. При счёте 3:5 были моменты. Первая игра, входим в чемпионат. Конечно, хотелось, и выиграть, но сами понимаете.— Он любит больше в атаке играть, борьбу навязывать, поэтому в этом плане он играет по шайбе и впереди. Как крайний он больше пользы приносит.— Это наш запас, посмотрели других ребят.— Самое главное — восстановиться, побыстрее увозим в гостиницу. Это только начало турнира, всё впереди.— Не знаю, будем думать.