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175 лет назад 2016
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Брагин прокомментировал поражение от канадцев на МЧМ
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Первый раз здесь играет». Брагин объяснил поражение от Канады

Валерий Брагин рассказал о причинах поражения и положительных моментах матча с канадцами, о проблемах Полунина и запасе Тренина.
27 декабря 2016, вторник. 09:30. Хоккей
→ Россия проиграла Канаде на старте МЧМ-2017. Как это было

В стартовом матче молодёжного чемпионата мира сборная России потерпела поражение от хозяев турнира канадцев со счётом 3:5. В первом периоде команды обменялись голами Тайлера Джонса и Михаила Сергачёва. Дилан Строум на 34-й минуте вывел канадцев вперёд, а Николя Руа упрочил лидерство своей команды. На старте заключительной трети Мэттью Барзал сделал счёт 4:1. Кирилл Капризов отыграл одну шайбу, но Дилан Строум вернул Канаде перевес в три гола, оформив дубль. Окончательный счёт матча установил на 51-й минуте Егор Рыков.
U20 ЧМ-2017. Группа B. 1-й тур
27 декабря 2016, вторник. 04:00 МСК
Канада U20
5 : 3 1:1, 2:0, 2:2
Россия U20
1:0 – Джост (Майерс, Дюбе) – 03:11 (5x5), 1:1 – Сергачёв (Гурьянов) – 09:47 (5x5), 2:1 – Строум (Барзал, Шабо) – 33:15 (5x4), 3:1 – Руа (Готье) – 37:08 (5x5), 4:1 – Барзал (Дюбуа) – 43:03 (5x4), 4:2 – Капризов (Воробьёв, Рыков) – 45:12 (5x4), 5:2 – Строум (Барзал) – 49:06 (5x4), 5:3 – Рыков (Юртайкин, Капризов) – 50:36 (5x5)

«Хартвалл-арена» — это совсем другое, а играть при такой аудитории…»
— Валерий Николаевич, что с командой случилось в середине матча, когда канадцы начали забивать и стали играть с преимуществом?
— Ничего не случилось. Индивидуальные ошибки игроков привели к этому, канадцам не нужно помогать забивать голы, пропущенные три шайбы – шайба у нас, потеря и гол в наши ворота. Над этим нужно работать. Первый период неплохо в плане тактики играли, во втором сбились с этого, надо было продолжать тактически правильно играть. Начали провалы появляться, индивидуальные ошибки, и удаления необязательные.

— Необязательные удаления от нервов?
— Да, настрой был. Сами видели, эмоции где-то перехлестнули в отдельных удалениях, пара была сомнительных, но не в этом дело. Первая игра понятно, многие не играли при такой аудитории, первый чемпионат мира, ничего страшного, будем работать, разбирать эти ошибки. Опыт будет приходить с каждой игрой и нужно улучшать качество игры.

— Александр Полунин сегодня выпал из игры?
— Вот. Первый раз в Канаде играет человек.

— Но год же назад был на МЧМ в Хельсинки на «Хартвалл-арене».
— «Хартвалл-арена» — это совсем другое, а при такой аудитории… Поэтому это сказалось, конечно, если игрок в ведущем звене выпадает, то, конечно, тяжело.

→ Канада не по зубам России. «Молодёжка» начинает как в Баффало

«При счёте 3:5 были моменты. Первая игра, входим в чемпионат»


— Команда мало бросала по воротам сегодня…
— Нужно сделать правильные выводы и дальше работать.

— Из защитников, кажется, выпадала пара Григорий Дронов – Вадим Кудако.
— Не скажу, что Кудако выпадал, поимённо не надо говорить. Нужно убирать индивидуальные ошибки.
Тренин любит больше в атаке играть, борьбу навязывать, поэтому в этом плане он играет по шайбе и впереди.
— Есть ли что-то хорошее в этой игре?
— Играли до конца, бились, моментами хорошо играли. При счёте 3:5 были моменты. Первая игра, входим в чемпионат. Конечно, хотелось, и выиграть, но сами понимаете.

Яков Тренин выходил в центре звена только при игре в неравных составах, почему у себя в тройке он был крайним?
— Он любит больше в атаке играть, борьбу навязывать, поэтому в этом плане он играет по шайбе и впереди. Как крайний он больше пользы приносит.

— Но у нас не лучший процент выигранных вбрасываний.
— Это наш запас, посмотрели других ребят.

— Уже меньше суток осталось до следующей игры с Латвией, как готовиться?
— Самое главное — восстановиться, побыстрее увозим в гостиницу. Это только начало турнира, всё впереди.

— Завтра место в воротах займёт Владислав Сухачёв?
— Не знаю, будем думать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин Яков Тренин МЧМ-2017
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Как завершится матч Канада - Россия на молодёжном чемпионате мира - 2017?
Победой Канады в основное время
1198 (49%)
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Победой Канады за пределами основного времени
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Победой России за пределами основного времени
245 (10%)
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