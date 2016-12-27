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175 лет назад 2016
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КХЛ. 27 декабря 2016 года. Превью игрового дня
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

«Ак Барс» не справится со СКА, «Салават» разберётся с «Ладой»

Матч в Казани не дотянет по накалу до августовского, «Салават» не без труда обыграет тольяттинцев, а «Йокерит» переиграет Ригу ещё крупнее.
27 декабря 2016, вторник. 10:15. Хоккей
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КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Салават Юлаев
Уфа

Первая игра дня на Востоке практически не имеет никакой турнирной ценности. «Лада», отстающая от «Адмирала» уже на 12 очков, потеряла все шансы на выход в плей-офф. Уфимцы же, находясь на пятой строчке, могут подняться выше лишь на одну позицию, ведь отставание от «Авангарда» в дивизионе Чернышова составляет уже колоссальные 15 очков, от «Ак Барса» — существенные 13, поэтому борьба у «Салавата» может развернуться разве что с «Трактором». Последняя домашняя победа «Лады» датирована лишь 1 декабря, после чего клуб неизменно уступал, причём только с разницей в одну шайбу. Уфа в декабре тоже не блещет, как дома, так и в гостях, однако на данный момент всё же выглядит предпочтительнее.

Наш прогноз: «Салават Юлаев» победит с разницей не более чем в две шайбы.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
СКА
Санкт-Петербург

Августовский матч между этими командами точно войдёт в список лучших встреч, когда-либо сыгранных под эгидой КХЛ. Сумасшедшая интрига, где казанцы забросили четыре шайбы за четыре минуты и умудрились довести дело до овертайма, ведя 1:5. Тогда героем Санкт-Петербурга стал Павел Дацюк, забросивший в концовке матча дважды при пустых воротах СКА. И хотя победа тогда и досталась «Ак Барсу», с той игры изменилось многое. СКА сметает всех на своём пути, «Ак Барсу» же ничего не стоит уступить ничем не мотивированной Риге или потерять очки со «Спартаком». Да, в Казани нас безусловно ждёт хоккей самого высокого уровня, однако повторить ещё один такой триллер команды, скорее всего, не смогут.

Наш прогноз: победа СКА в основное время.

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КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Северсталь
Череповец

Матч между нижнекамцами и череповчанами входит в число тех, которыми чемпионат начинает изобиловать ближе к концу год и всё последующее время до конца «регулярки». «Нефтехимик», так отчаянно боровшийся за плей-офф и даже проведший сильную середину ноября, полностью провалил декабрь, уступив в шести из девяти матчей. Отставание от «Трактора» в дивизионе Харламова насчитывает уже 20 очков, и в этом плане шансов попасть в заветную восьмёрку больше у «Северстали», которая тоже самоустранилась после серии из 10 поражений подряд. Очевидно, что вести игру будут хозяева, владея преимуществом в контроле шайбы и движении. Предыдущая встреча этих команд в сезоне завершилась гостевой победой нижнекамцев — 2:0.

Наш прогноз: хозяева не дадут набрать «Северстали» ни одного очка

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КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Динамо Р
Рига

По воле календаря финнам и латвийцам предстоит встретиться дважды за два дня. Вчерашняя встреча вчистую была выиграна хозяевами за счёт двух простых компонентов: броски и вбрасывания, во всем остальном рижане не уступали. Впрочем, не покидало ощущение, что и сам «Йокерит» играет далеко не на пределе своих возможностей, а потому в этой встрече стоит ожидать более агрессивной игры от хозяев льда. И если финны прибавят, то «Динамо» наверняка «поплывёт».

Наш прогноз: «Йокерит» обыграет рижан с разгромным счётом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Ак Барс ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Лада ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК СКА
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