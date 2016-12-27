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175 лет назад 2016
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МЧМ-2017. Оценки молодёжной сборной России за матч с Канадой
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Одиночество Капризова и хаос Рубцова. Оценки сборной России

Уверенность Рыкова, одиночество Капризова и Тренина, провалы пары Кудако-Дронов и четвёртого звена — в оценках молодёжной сборной России.
27 декабря 2016, вторник. 11:00. Хоккей
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В своём первом матче на молодёжном чемпионате мира сборная России уступила канадцам со счётом 3:5. Пропустив первыми, подопечные Валерия Брагина отыгрались ещё до перерыва усилиями Михаила Сергачёва. Провальным для россиян получился второй период, когда хозяева турнира добились перевеса в две шайбы. В итоге благодаря точным броскам Кирилла Капризова и Егора Рыкова нашей «молодёжке» удалось подсластить пилюлю, но не более того. Оцениваем действия хоккеистов сборной России в этой встрече.

Вратарь

Илья Самсонов – 6,0


Пропустил пять шайб, что для одного из лучших вратарей чемпионата явно многовато. При этом не скажешь, что в каком-то из канадских голов есть хотя бы доля вины Самсонова. Комбинации, броски в касание, три шайбы в большинстве – всё это снимает обвинения с Ильи. Уже ко второму перерыву по его воротам было нанесено 25 бросков, а в заключительном периоде наш голкипер сделал пару невероятных сейвов, в том числе остановил Дилана Строума, улетевшего «1 в 0».
Не скажешь, что в каком-то из канадских голов есть хотя бы доля вины Самсонова. Комбинации, броски в касание, три шайбы в большинстве – всё это снимает обвинения с Ильи.

Защитники

Михаил Сидоров – Егор Рыков – 6,5


Канадцы совершенно неслучайно признали защитника СКА лучшим игроком в составе российской «молодёжки». Рыков со своими 21.32 на льду стал абсолютным лидером команды по игровому времени.
Кроме него, никто не преодолел 20-минутный рубеж. То, что бросок Егора в третьем периоде достиг цели и сократил счёт до 3:5, логичное развитие ситуации. Питерский «армеец» и до этого уверенно смотрелся в атаке, в одиночку контролируя синюю линию при розыгрыше большинства. Казанец Михаил Сидоров был менее заметен, но важно, что первая пара сборной России свой микроматч канадцам не проиграла.

Сергей Зборовский – Михаил Сергачёв – 5,5


Пара сборной России, заставленная из защитников, выступающих в Канаде, провела противоречивый матч. С одной стороны, оба завершили встречу с «+1» по показателю полезности, а Михаил Сергачёв даже открыл счёт своим голам на турнире. Его бросок с кистей в первом периоде был действительно хорош.

Однако оба не лучшим образом сыграли в меньшинстве, когда канадцы забивали пятую шайбу. Отметим, что если Сергачёв отыграл как и положено одному из лидеров команды, то Зборовский проигрывал много борьбы, упускал канадских форвардов на дистанции, а в третьем периоде схватил глупое удаление, которое хозяева реализовали.

Григорий Дронов – Вадим Кудако – 4,5


Даже если оговориться, что паре Дронов – Кудако не всегда помогали нападающие, иначе как провалом их игру с Канадой не назовёшь. Безусловно, худшая пара сборной России в первом матче на турнире. В их присутствии канадцы открыли счёт, после чего их трясло чуть ли не в каждой смене. Особенно неуверенно выглядел череповчанин Вадим Кудако. Закончили матч с «-2», став участниками коллективного помешательства во втором периоде. Третий гол «кленовые» организовали после того, как Григорий Дронов дважды не смог выбросить шайбу по борту.
Даже если оговориться, что паре Дронов – Кудако не всегда помогали нападающие, иначе как провалом их игру с Канадой не назовёшь.

Артём Волков – Егор Воронков – 5,5


В равных составах играли немного и по большей части были незаметны. Артём Волков даже умудрился остаться в плюсе по показателю полезности из-за того, что на пересменке оказался на льду во время гола Рыкова. Однако поставить высокую оценку четвёртой паре сборной России мы не можем из-за их игры в меньшинстве. Канадцы трижды реализовали лишнего, и в двух случаях на льду была пара Волков – Воронков. Особенно неудачно они сыграли, когда забивал Мэтью Барзал. Воронков ушёл за ворота, а Волков потерял позицию на пятаке. Как результат – всеобщая путаница и очередная шайба в воротах Самсонова.

Нападающие

Александр Полунин – Михаил Воробьёв – Кирилл Капризов – 6,0


В данном случае уместно разделять Кирилла Капризова и его партнёров по первому звену. Наш капитан наиграл и на большую оценку, создавая моменты в одиночку. Все нестандартные действия в тройке исходили именно от него, тогда как Полунин с Воробьёвым на двоих нанесли всего один бросок. «Железнодорожник» выпал из игры и не справился с силовым давлением, а Воробьёв до той самой скидки на гол Капризову не выглядел первым центром команды. Утешает лишь то, что Михаил стал единственным центрфорвардом, кто не проиграл канадцам «точку».

→ «Первый раз здесь играет». Брагин объяснил поражение от Канады

Денис Гурьянов – Данила Квартальнов – Павел Карнаухов – 6,0


По сути, это звено провело первую осмысленную позиционную атаку сборной России, после чего Сергачёв сравнял счёт. Для защитника «Монреаля» всё сделал форвард системы «Далласа». Денис Гурьянов, пользуясь своими физическими данными, отобрал шайбу на лицевом борту и отпасовал её на синюю линию. В дальнейшем моментов у ворот Харта практически не создавали, сосредоточившись на разрушении и силовой борьбе. Квартальнов с Карнауховым регулярно появлялись в меньшинстве, но не смогли помешать канадцам реализовать лишнего в первом периоде. Данила к тому же вчистую провалил игру на вбрасываниях, выиграв всего 4 из 17 попыток.


Кирилл Ураков – Кирилл Беляев – Яков Тренин – 5,5


Как и в случае с первым звеном, третью тройку тянул на себе один человек. Яков Тренин выглядел чуть ли не самым активным и нацеленным на ворота форвардом в составе сборной России. Его четыре броска, попавшие в протокол, весьма показательны. За матч успел поиграть как на краю, так и в центре, а 19.39 челябинца на льду стало рекордным временем среди нападающих российской «молодёжки». Вот только поддержки, как и в случае с Капризовым, он от партнёров не дождался. Если после броска Уракова во втором периода шайба срикошетила и угодила в штангу, то игра Беляева вызывает серьёзные вопросы. Это он не спустился на помощь защитникам в случае с первым голом, неудачно действовал на вбрасываниях и неаккуратно сыграл клюшкой, впервые оставив сборную России в меньшинстве.
Яков Тренин выглядел чуть ли не самым активным и нацеленным на ворота форвардом в составе сборной России.

Данил Юртайкин – Кирилл Алексеев – Герман Рубцов – 4,5


Если блёклую игру Полунина Брагин объяснил тем, что тот никогда не играл в Канаде, то в случае с другими ярославцами стоит искать иные причины. И Алексеев с Юртайкиным, и их партнёр по звену Рубцов в ноябре ездили на суперсерию. Тем не менее к противостоянию со сборной Канады они оказались не готовы. Наиболее безобразный гол, пропущенный нашей «молодёжкой», как раз на их совести. Когда забивал Николя Руа, сперва Юртайкин был смят у борта, а потом они всей тройкой бросились на одного игрока. Четвёртый гол – тоже результат неудачной игры четвёртого звена, а точнее, Германа Рубцова. Проспект «Филадельфии» сначала проиграл вбрасывание, а затем позволил забить Барзалу. Справедливости ради скажем, и Юртайкин, и Алексеев имели моменты в контратаках, но их подвела реализация.

→ Как пятёрка россиян не сдержала Руа. И Канаду было уже не догнать
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Егор Рыков Илья Самсонов Кирилл Капризов МЧМ-2017
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