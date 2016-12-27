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Обзор хоккейной прессы Северной Америки. 27 декабря 2016. Россия – Канада
Фото: worldjunior2017.com
Текст: Максим Замятин

«Вратари – слабое звено». Заокеанские СМИ о матче Канада – Россия

Североамериканские обозреватели отдают должное канадцам, обыгравшим сборную России, но находят у хозяев МЧМ немало недостатков.
27 декабря 2016, вторник. 12:45. Хоккей

«Канада смогла превратить давление в голы»


«Канада обыграла своих главных соперников в игре, где доминировали осторожность и удачные действия в большинстве. Капитан канадцев Дилан Строум оформил голевой дубль, а Мэтт Барзал набрал три очка, что стало залогом успеха. Илья Самсонов был намного более загружен работой, чем его визави Харт – по воротам россиянина было сделано на 20 бросков больше. «Самсонов – габаритный вратарь, который хорошо двигается, так что забить пять голов такому голкиперу – это здорово, это говорит о многом. Мы много и хорошо бросали», — отметил Строум после матча.

В концовке встречи канадцы продемонстрировали способность преобразовать общее давление в голы. Большинство, которое получала Канада после удалений сборной России, а также потери шайбы у россиян, стали решающим фактором. Разница в счёте не так уж и велика, но канадцы постоянно владели шайбой и проявляли упорство. В первом периоде лучшим хоккеистом на площадке был Тайсон Джост, который эффективно действовал в отборе, создавал моменты и отвоёвывал шайбу в единоборствах. Обе команды выйдут на лёд уже завтра: Россия сыграет с Латвией в дневном матче, а Канада встретится со Словакией вечером. «Два года назад словаки выиграли бронзу на МЧМ. У них есть очень хорошие хоккеисты, в том числе огромный защитник Эрик Чернак, это парень из «Лейк Эри Оттерз». Так что у них очень неплохая команда», — пишет обозреватель официального сайта МЧМ Эндрю Подниекс.

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«Канада выстояла, выжила, а затем решила исход матча в свою пользу»


«Для Канады это был отличный старт против сильного соперника. В прошлом году канадцы проиграли матч открытия сборной США, а в итоге заняли шестое место – худший результат за почти 20 лет. Хозяева атаковали с хорошим темпом, но шайба Сергачёва приостановила порыв канадцев. Это был лишь второй бросок сборной России в этом матче, и вратарь Харт не справился, подтвердив мысль о том, что голкиперы у Канады – это сплошной знак вопроса. Свою лучшую игру сборная России продемонстрировала во втором периоде, когда Тома Шабо оставил канадцев в меньшинстве. Но Канада выстояла, выжила, а затем Строум и Руа решили исход матча в пользу хозяев», — отмечает новостное агентство Canadian Press.

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«Вратари – слабое звено Канады, которое может подвести»


«Чтобы Канада смогла вернуться на вершину МЧМ, молодёжной команде надо действовать по образцу взрослой сборной. Конечно, это очень непросто. Канада разработала настоящую удушающую систему, которая эффективно разрушает психологию соперника через скорость и эффективность. Национальная мужская сборная Канады в последние годы просто безжалостна к оппонентам: она играет в высоком темпе, активно преследует шайбу, когда ей не владеет, оказывает давление на соперника в его зоне. «Мы стараемся оказывать давление смена за сменой без малейшего перерыва. Меняем свои звенья в высоком темпе. Даже если не забиваем, то заставляем оппонентов устать, и следующее звено уже получает преимущество», — так говорил на Кубке мира генеральный менеджер сборной Канады Дуг Армстронг. Это была система Майка Бэбкока, но на молодёжном уровне к сборной куда больше вопросов.
«Давайте будем честны. Голкиперы – это слабое звено канадцев, которое может подвести».
Даже если глубина состава в этом году выглядит прилично, у канадцев есть одна серьёзная проблема – это вратари. Последний раз канадский голкипер попадал в символическую сборную звёзд МЧМ в 2008 году, когда этой чести был удостоен Стив Мэйсон. С тех пор к этому уровню никто не приблизился, и матч с Россией это доказал. «Давайте будем честны. Голкиперы – это слабое звено канадцев, которое может подвести», — сказал до старта турнира один из чиновников НХЛ.

Чтобы у канадцев была возможность взять золото, вратари должны сыграть по крайней мере хорошо. А давление голкиперов на домашнем турнире может стать особой темой», — считает аналитик The Hockey News Райан Кеннеди.

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«Харт не был лучшим, но Канада обыграла Россию»


«Это канадский турнир, потому что никто не любит молодёжные чемпионаты мира, как мы. Противостояние с Россией на этом уровне не столь принципиальное, но российская «молодёжка» выиграла четыре матча из последних шести, а когда в Баффало канадцы рухнули, проиграв 4:5, это был 10-й финал между этими соперниками. Как сказал Валерий Брагин, когда играешь с канадцами, то показываешь, каким хоккеистом ты оказываешься на самом деле. Сейчас многие винят вратаря Харта, который пропустил три шайбы после 17 бросков, но в целом он был достаточно хорош. Не забывайте, что Канада доминировала, и он длительные отрезки времени оставался без работы. «Мы выиграли, и это единственное, что имеет значение», — сказал сам голкипер. Пусть Харт и не был лучшим, но Канада стартовала с победы над Россией», — пишет издание Toronto Star.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин МЧМ-2017
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