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175 лет назад 2016
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Бадюков – о поражении сборной России от Канады на МЧМ — 2017
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Бадюков: Самсонов готов вытаскивать сборную России на МЧМ

Алексей Бадюков похвалил Самсонова, рассказал, в чём нужно прибавлять Капризову и как Канада переиграла россиян в стартовом матче на МЧМ.
27 декабря 2016, вторник. 15:30. Хоккей
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился впечатлениями от стартового матча сборной России на молодёжном чемпионате мира с командой Канады. Бывший хоккеист отметил положительные моменты в игре подопечных Валерия Брагина, а также восхитился тактикой хозяев турнира.

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«У канадцев могут возникнуть психологические проблемы»


— Какие положительные моменты можно извлечь из поражения сборной России от Канады?
— Хорошо, что забросили в большинстве, потом постарались прервать контратаки канадцев. Соперник забил в
позиционной борьбе. Валерий Брагин сделал работу над ошибками после суперсерии, правда не всё исправил. С Канадой россияне самоотверженно бились, сражались до последнего и выполняли тренерскую установку, но хозяева турнира были чуть-чуть быстрее наших защитников. Здорово, что наши ребята не боятся бросать по воротам, однако стоит отметить, что голы были забиты сегодня не без доли везения. Но, конечно, сборной России есть над чем ещё работать, негативных моментов достаточно. Если возвращаться к позитиву, но сыграть с сильным соперником в начале очень важно, дальше противники пойдут по нисходящей.

— В Баффало-2011 «молодёжка» тоже начала с поражения от канадцев, а потом обыграла из в финале. Есть ли что-то общее у этих двух команд кроме главного тренера?
— Наша команда всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Болельщики ничего кроме золота не ждут. На канадцев тоже ответственность – на домашнем турнире все требуют от них победы. Как правило, либо команда ровно проходит весь чемпионат дома, либо где-то допускает одну осечку. Неизвестно, хватит ли канадцам сил, турнир только начался. У хозяев могут возникнуть проблемы с психологией.

«Капризов не всегда может сам себе создать моменты»


— Как вам игра первой тройки россиян сегодня?
— Прикрыли её канадцы и против неё выступало и второе, и третье звено соперника. Но позиционные атаки наиболее предпочтительны были в исполнении нашей первой тройки, остальные не так уверенно держали шайбу в зоне атаки. Первое звено совершало много потерь, тот же Полунин. Два-три раза выигрывали борьбу в углах. Нам немного повезло, вратарь у канадцев сыграл неудачно.
U20 ЧМ-2017. Группа B. 1-й тур
27 декабря 2016, вторник. 04:00 МСК
Канада U20
5 : 3 1:1, 2:0, 2:2
Россия U20
1:0 – Джост (Майерс, Дюбе) – 03:11 (5x5), 1:1 – Сергачёв (Гурьянов) – 09:47 (5x5), 2:1 – Строум (Барзал, Шабо) – 33:15 (5x4), 3:1 – Руа (Готье) – 37:08 (5x5), 4:1 – Барзал (Дюбуа) – 43:03 (5x4), 4:2 – Капризов (Воробьёв, Рыков) – 45:12 (5x4), 5:2 – Строум (Барзал) – 49:06 (5x4), 5:3 – Рыков (Юртайкин, Капризов) – 50:36 (5x5)
— Валерий Брагин сказал, что Александр Полунин выпал сегодня из игры. На матч с Латвией мы его в первом звене не увидим?
— Не думаю, Полунин должен остаться в первом звене. Он — не тот игрок, которым можно разбрасываться, он из группы хоккеистов, который провёл больше всех времени в КХЛ, имею в виду ещё Рыкова и Капризова. Полунину нужно каждый раз давать шанс. Да, с канадцам он несколько раз потерял шайбу, но Полунин взрослый парень, быстро осознает свои ошибки и исправится. Самое главное, что ему стоит взять видео и посмотреть на свою игру со стороны, потому что времени мало.

— Капризова называют главной звездой сборной России. Действительно ли он выделяется среди остальных?
— Я бы не сказал, что он сейчас очень сильно выделяется в команде, но те моменты, которые у него были, он очень по-взрослому использовал. Когда Воробьём ему скидывал шайбу, Капризов грамотно воспользовался шансом и забил. Другой вопрос, что таких моментов у Кирилла недостаточно, чтобы сборная России побеждала канадцев. Капризов привык, что в «Салавате» моменты ему создаёт Умарк и Хартикайнен. Когда Кириллу отдают шикарные пассы, то он ими пользуется, но Капризов не всегда может сам себе создать моменты. В этом и есть проблема. Ему нужны партнёры, которые будут создавать моменты, бросать по воротам, а уфимский нападающий очень хорош на добивании.

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— Илью Самсонова сравнивают с Андреем Василевским. Это два сильнейших российских голкиперов, родившихся в 90-е?
— Заслуга нашей федерации, что у нас так много сейчас молодых и талантливых вратарей. А ведь несколько лет назад у нас было просто засилье иностранных голкиперов в командах КХЛ. До финалов Кубка Гагарина доходили одни иностранцы. Сейчас всё по-другому: есть молодой Самсонов, Сорокин. Очень хорошо, что Самсонову перед стартом молодёжного чемпионата мира дали игровое время в «Магнитке». Видно, что он готов вытаскивать нашу команду. В нескольких эпизодах с Канадой он спасал российскую команду, также были и красивые сейвы у Ильи. Такие эпизоды дают уверенность защитникам, полевые игроки начинают действовать раскованнее, понимая, что сзади есть вратарь, который сможет «потащить». Но сильно злоупотреблять этим доверием ни в коем случае нельзя.
Полунин должен остаться в первом звене. Он — не тот игрок, которым можно разбрасываться, он из группы хоккеистов, который провёл больше всех времени в КХЛ,

«У Канады есть слабые стороны, вратари одна из них»


— Североамериканские эксперты отмечают, что вратари – слабое звено Канады. Харт смотрелся слабее Самсонова?
— Да, ошибки у Харта были, пропустил необязательную шайбу от Рыкова. У Канады есть слабые стороны, вратари одна из них. Россиянам нужно было чаще бросать по воротам, другое дело, что полевые канадские игроки в третьем периоде практически не дали нам шанса. Соперник очень грамотно сыграл против нашей команды. Просто преклоняюсь перед тем, как они разыграли большинство и как грамотно держали оборону. Харт предоставил нам некоторые возможности, но остальные помогли своему вратарю справиться с этой ситуацией. У канадцев очень хорошая взаимозаменяемость.

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— На подготовку к матчу с Латвией у сборной России меньше суток. Возможно ли за такой короткий срок исправить ошибки?
— Возможно, конечно! У каждого тренера тут свои методы. Как правило, не стоит сильно нагружать молодых ребят дополнительной информацией, просто стоит сказать, на что надо обратить внимание. В любом случае в процессе подготовки все варианты прорабатывались. Порой, делая упор на один компонент игры, мы забываем о другом. Что и произошло в матче с канадцами. Вроде бы мы поработали над контратаками, но в меньшинстве всплыла проблемы выхода из зоны. Компонент «выход из-под давления» у россиян на суперсерии был на высоком уровне, а сейчас он был плохой. Но думаю, что с латышами будет попроще, потому что команда не такая быстрая. Коэффициент полезного действия у россиян должен быть выше в этот раз.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Алексей Бадюков Илья Самсонов Кирилл Капризов МЧМ-2017
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