Бадюков: Самсонов готов вытаскивать сборную России на МЧМ

«У канадцев могут возникнуть психологические проблемы»

«Капризов не всегда может сам себе создать моменты»

Полунин должен остаться в первом звене. Он — не тот игрок, которым можно разбрасываться, он из группы хоккеистов, который провёл больше всех времени в КХЛ,

«У Канады есть слабые стороны, вратари одна из них»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился впечатлениями от стартового матча сборной России на молодёжном чемпионате мира с командой Канады. Бывший хоккеист отметил положительные моменты в игре подопечных, а также восхитился тактикой хозяев турнира.— Хорошо, что забросили в большинстве, потом постарались прервать контратаки канадцев. Соперник забил впозиционной борьбе. Валерий Брагин сделал работу над ошибками после суперсерии, правда не всё исправил. С Канадой россияне самоотверженно бились, сражались до последнего и выполняли тренерскую установку, но хозяева турнира были чуть-чуть быстрее наших защитников. Здорово, что наши ребята не боятся бросать по воротам, однако стоит отметить, что голы были забиты сегодня не без доли везения. Но, конечно, сборной России есть над чем ещё работать, негативных моментов достаточно. Если возвращаться к позитиву, но сыграть с сильным соперником в начале очень важно, дальше противники пойдут по нисходящей.— Наша команда всегда ставит перед собой самые высокие задачи. Болельщики ничего кроме золота не ждут. На канадцев тоже ответственность – на домашнем турнире все требуют от них победы. Как правило, либо команда ровно проходит весь чемпионат дома, либо где-то допускает одну осечку. Неизвестно, хватит ли канадцам сил, турнир только начался. У хозяев могут возникнуть проблемы с психологией.— Прикрыли её канадцы и против неё выступало и второе, и третье звено соперника. Но позиционные атаки наиболее предпочтительны были в исполнении нашей первой тройки, остальные не так уверенно держали шайбу в зоне атаки. Первое звено совершало много потерь, тот же Полунин. Два-три раза выигрывали борьбу в углах. Нам немного повезло, вратарь у канадцев сыграл неудачно.— Не думаю, Полунин должен остаться в первом звене. Он — не тот игрок, которым можно разбрасываться, он из группы хоккеистов, который провёл больше всех времени в КХЛ, имею в виду ещё Рыкова и Капризова. Полунину нужно каждый раз давать шанс. Да, с канадцам он несколько раз потерял шайбу, но Полунин взрослый парень, быстро осознает свои ошибки и исправится. Самое главное, что ему стоит взять видео и посмотреть на свою игру со стороны, потому что времени мало.— Я бы не сказал, что он сейчас очень сильно выделяется в команде, но те моменты, которые у него были, он очень по-взрослому использовал. Когда Воробьём ему скидывал шайбу, Капризов грамотно воспользовался шансом и забил. Другой вопрос, что таких моментов у Кирилла недостаточно, чтобы сборная России побеждала канадцев. Капризов привык, что в «Салавате» моменты ему создаёт Умарк и Хартикайнен. Когда Кириллу отдают шикарные пассы, то он ими пользуется, но Капризов не всегда может сам себе создать моменты. В этом и есть проблема. Ему нужны партнёры, которые будут создавать моменты, бросать по воротам, а уфимский нападающий очень хорош на добивании.— Заслуга нашей федерации, что у нас так много сейчас молодых и талантливых вратарей. А ведь несколько лет назад у нас было просто засилье иностранных голкиперов в командах КХЛ. До финалов Кубка Гагарина доходили одни иностранцы. Сейчас всё по-другому: есть молодой Самсонов, Сорокин. Очень хорошо, что Самсонову перед стартом молодёжного чемпионата мира дали игровое время в «Магнитке». Видно, что он готов вытаскивать нашу команду. В нескольких эпизодах с Канадой он спасал российскую команду, также были и красивые сейвы у Ильи. Такие эпизоды дают уверенность защитникам, полевые игроки начинают действовать раскованнее, понимая, что сзади есть вратарь, который сможет «потащить». Но сильно злоупотреблять этим доверием ни в коем случае нельзя.— Да, ошибки у Харта были, пропустил необязательную шайбу от Рыкова. У Канады есть слабые стороны, вратари одна из них. Россиянам нужно было чаще бросать по воротам, другое дело, что полевые канадские игроки в третьем периоде практически не дали нам шанса. Соперник очень грамотно сыграл против нашей команды. Просто преклоняюсь перед тем, как они разыграли большинство и как грамотно держали оборону. Харт предоставил нам некоторые возможности, но остальные помогли своему вратарю справиться с этой ситуацией. У канадцев очень хорошая взаимозаменяемость.— Возможно, конечно! У каждого тренера тут свои методы. Как правило, не стоит сильно нагружать молодых ребят дополнительной информацией, просто стоит сказать, на что надо обратить внимание. В любом случае в процессе подготовки все варианты прорабатывались. Порой, делая упор на один компонент игры, мы забываем о другом. Что и произошло в матче с канадцами. Вроде бы мы поработали над контратаками, но в меньшинстве всплыла проблемы выхода из зоны. Компонент «выход из-под давления» у россиян на суперсерии был на высоком уровне, а сейчас он был плохой. Но думаю, что с латышами будет попроще, потому что команда не такая быстрая. Коэффициент полезного действия у россиян должен быть выше в этот раз.