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Жизнь после Канады. Как России не оступиться с Латвией на МЧМ?

Вторым соперником России на МЧМ станет Латвия. Рассказываем о сопернике и о том, в каких компонентах команде Валерия Брагина надо прибавить.