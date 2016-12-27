Сын учёного и братья из разных сборных. А ты знаешь «молодёжку»?

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Сборная России стартовала на молодёжном чемпионате матчем с Канадой. Подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира, проходящего в Торонто и Монреале, со счётом 3:5. Перед матчем с Латвией, который начнётся 28 декабря в 00:00 мск, мы предлагаем вам пройти тест на знание игроков нашей «молодёжки». Эти парни, которые дарят болельщикам самые искренние эмоции в канун Нового года, заслуживают того, чтобы их знали.
Вы также можете пройти тест по ссылке