Сын учёного и братья из разных сборных. А ты знаешь «молодёжку»?

Кто мог сыграть на МЧМ за другую сборную, кого не драфтовали в НХЛ, а чей отец защитил докторскую – тест на знание российской «молодёжки».

Сборная России стартовала на молодёжном чемпионате матчем с Канадой. Подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира, проходящего в Торонто и Монреале, со счётом 3:5. Перед матчем с Латвией, который начнётся 28 декабря в 00:00 мск, мы предлагаем вам пройти тест на знание игроков нашей «молодёжки». Эти парни, которые дарят болельщикам самые искренние эмоции в канун Нового года, заслуживают того, чтобы их знали.Вы также можете пройти тест