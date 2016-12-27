Россия сыграет с Латвией на МЧМ-2017. LIVE!

Гид по МЧМ-2017. Расписание, трансляции, формат турнира
Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Текстовая-трансляция матча Латвия – Россия
«Вратари – слабое звено». Заокеанские СМИ о матче Канада – Россия
21:15. Организаторы подготовили специальные баннеры для каждой из команд в память о главных победах одной из сборных в истории чемпионатов мира. Мы вчера уже показывали, что главным достижением россиян они считают победу над сборной Канады в финале МЧМ-2011. Для сборной Латвии главным успехом считается первая в истории победа на молодёжных чемпионатах мира.
Фото: Роман Соловьёв
21:00. Если вы не смотрели матч Россия – Канада, то настоятельно рекомендуем вам почитать отчёт об игре нашего корреспондента Дмитрия Ерыкалова, реакцию на матч главного тренера Россиян Валерия Брагина, а также оценки, которые заработали игроки российской команды от нашего портала. Кроме этого, приглашаем вас принять участие в опросе: «Сколько шайб молодёжная сборная России забросит в ворота Латвии?». Проголосовать можно по ссылке, или же с главной страницы хоккейного раздела.
21:00. Приветствуем всех любителей хоккея! В Торонто и Монреале продолжается молодёжный чемпионат мира по хоккею. Команде Валерия Брагина предстоит сыграть свой второй матч на турнире, а соперником россиян будет сборная Латвии. Начало встречи запланировано на 0:00 мск. Оба коллектива играют в группе B, где также выступают американцы, словаки и канадцы. Именно с Канадой сборная России открывала нынешний МЧМ, и дебют получился у российской команды не слишком удачным – наши потерпели поражение со счётом 3:5.