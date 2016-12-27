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Хоккей. Итоги дня 27 декабря 2016 года. «Ак Барс» выиграл у СКА
Фото: РИА Новости
Текст: Владислав Уткин

«Ак Барс» сломил СКА, Назаров приблизился к плей-офф

«Ак Барс» выиграл у СКА, «Автомобилист» вновь проиграл на Кубке Шпенглера, КХЛ назвала игроков для участия в Матче звёзд.
27 декабря 2016, вторник. 23:00. Хоккей

«Автомобилист» проиграл второй матч на Кубке Шпенглера


В первой встрече на турнире подопечные Крикунова уступили «Лугано». А на сей раз обидчиком уральцев стал чешский клуб «Маунтфилд». «Автомобилист» дважды по ходу матча выходил вперёд — российская команда открыла счёт на первой минуте, а также, при счёте 2:2 в конце второго периода забросила третью шайбу, сделав заявку на победу. Но оба раза чехи находили в себе силы не только на то, чтобы выровнять положение, но и вырваться вперёд. Итоговый счёт в матче — 4:3 в пользу «Маунтфилда». Голы в составе «Автомобилиста» забивали Дмитрий Моня, Анатолий Голышев и Михал Чайковски, а в составе чехов дублями отметились хорошо известный российским болельщикам Роман Кукумберг и Рихард Ярушек. Таким образом, «Автомобилист» проиграл второй матч из двух на Кубке Шпенглера.
Кубок Шпенглера
27 декабря 2016, вторник. 17:05 МСК
Маунтфилд
Градец-Кралове
4 : 3 1:1, 1:2, 2:0
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Моня (Тимашов) – 00:31 (5x5), 1:1 – Ярушек – 04:28 (5x4), 2:1 – Кукумберг (Грегорц, Беднарж) – 24:51 (5x5), 2:2 – Голышев (Торченюк) – 37:20 (5x5), 2:3 – Чайковски (Василевский) – 39:43 (5x4), 3:3 – Кукумберг (Павлас) – 52:08 (5x5), 4:3 – Ярушек (Джериньш) – 55:55 (5x4)

«Салават» уступил в третьем матче подряд


Конец декабря пока что явно не удаётся команде Игоря Захаркина. Она уступила в гостевых матчах аутсайдерам Запада — «Словану» и «Медвешчаку».
Выезд в Тольятти также обернулся поражением для уфимского клуба. Дело запахло разгромом ещё в первом периоде, когда в ворота Сведберга влетело четыре шайбы, после чего его заменил Гаврилов. Гол Игоря Григоренко немного скрашивал бедственное положение «Салавата». Во второй трети единственным голом отметился тольяттинец Никита Филатов. А вот в третьем периоде уфимцы, видимо, получив жёсткий нагоняй от тренера в раздевалке, ринулись исправлять ситуацию. Пропустив ещё один удар в виде гола Максима Рыбина, они сами принялись наносить ответки ещё недавно избивавшей их «Ладе». Мальцев, Лисин и Макаров в начале двадцатиминутки превратили концовку для «Лады» из спокойной в нервную. Правда, на большее подопечных Захаркина уже не хватило.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
6 : 4 4:1, 1:0, 1:3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Зернов – 03:43 (5x5), 2:0 – Комаров (Филатов) – 05:36 (5x5), 2:1 – Григоренко – 11:08 (4x5), 3:1 – Стрельцов (Мокшанцев) – 11:59 (5x4), 4:1 – Стрельцов (Бочаров) – 13:53 (4x5), 5:1 – Филатов (Андрей Иванов, Шенфельд) – 36:00 (5x4), 6:1 – Рыбин (Белоусов) – 41:32 (5x4), 6:2 – Мальцев (Гареев) – 44:03 (5x5), 6:3 – Лисин (Бодров) – 47:01 (5x4), 6:4 – Макаров (Корнеев) – 48:06 (5x5)

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«Ак Барс» прервал победную серию СКА


Центральный матч дня получился крайне интригующим. Казанские зрители впервые смогли увидеть своими глазами новый формат овертайма «3 на 3». Но сначала поговорим о тех событиях, которые к нему привели. Первый период в отчётном поединке получился довольно боевым: на гол Дадонова в начале двадцатиминутки казанцы ответили двумя шайбами Малыхина и Глухова, заставив питерцев войти в положение отыгрывающихся, не столь частое для них в текущем чемпионате. Счёт за две минуты до конца периода сравнял Шипачёв, а в начале второй трети Белов вывел «армейцев» вперёд. До концовки третьего периода казалось, что дело идёт к десятой победе СКА подряд, но Дадонов на пару с Зубом устроили неразбериху в своей зоне. Один неточно отдал, а второй не смог принять шайбу, и этим воспользовался Иржи Секач, вышедший на рандеву с Коскиненом и переигравший финского вратаря. В дополнительное время казанцы могли решить все вопросы, реализуй они своё численное преимущество. Но выяснение отношений перешло в серию буллитов, где хозяевам улыбнулась удача. Главным её героем стал Фёдор Малыхин, дважды отправивший шайбу в «домик» Коскинену. На его счету оказалась решающая попытка. Таким образом, «Ак Барс» оказался второй командой, вместе с «Автомобилистом», нанесшей СКА два поражения в этом сезоне.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
4 : 3 2:2, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Дадонов – 02:23 (5x5), 1:1 – Малыхин (Обухов, Охтамаа) – 12:40 (5x5), 2:1 – Глухов (Захарчук, Пайгин) – 14:36 (5x5), 2:2 – Шипачёв (Гусев) – 17:44 (5x5), 2:3 – Шипачёв (Херсли, Белов) – 22:23 (5x5), 3:3 – Секач – 53:59 (5x5), 4:3 – Малыхин – 65:00 ( ПБ)

«Нефтехимик» прервал серию из поражений и приблизился к плей-офф


Четыре неудачи подряд поставили было нижнекамцев в не самую простую турнирную ситуацию, и поэтому в матче против «Северстали» им нужна была только победа. И они её добились, правда, не без заметного труда. Гол и результативная передача Бортникова позволили хозяевам на старте повести 2:0. За 25 секунд до перерыва Трунёв сократил разрыв в счёте. А в оставшихся двух периодах команды неизменно обменивались по одной заброшенной шайбе. Во втором игровом отрезке это сделали Вовченко и Йюнге, а в третьем — Трубачёв и Огурцов. Причём, череповчане всё время оказывались в роли догоняющих. Подопечные Андрея Назарова смогли одержать столь нужную им с психологической точки зрения победу, и включились в борьбу за плей-офф с новой силой.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2016, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 3 2:1, 1:1, 1:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Огурцов (Порядин, Бортников) – 11:00 (5x5), 2:0 – Бортников (Первышин, Полыгалов) – 14:38 (5x5), 2:1 – Трунёв (Вовченко) – 19:35 (5x5), 2:2 – Вовченко (Стасенко) – 21:12 (5x5), 3:2 – Йюнге (Сергеев, Столяров) – 34:41 (5x5), 3:3 – Трубачёв (Вовченко) – 46:41 (5x5), 4:3 – Огурцов (Сергеев, Столяров) – 53:21 (5x5)

Рижское дежавю в финской столице с обратной концовкой


Всего за сутки до этой встречи те же самые команды вышли на тот же самый лёд, чтобы определить победителя. Тогда сильнейшим стал «Йокерит» — хозяева выиграли со счётом 3:0. Но второй матч между этими коллективами получился куда более упорным. Начало вышло вполне ожидаемым: Йормакка вывел хозяев вперёд в начале матча, но затем Марис Бичевскис круто поменял сюжет матча. До первого перерыва он успел оформить дубль, и теперь уже «Йокерит» должен был искать пути к тому, чтобы догнать рижан. И в середине второго периода его нашёл Ессе Йоэнсуу, поразив ворота Седлачека. Со счётом 2:2 команды доиграли до овертайма, а за 23 секунды до конца дополнительного времени Тим Сестито принёс победу рижанам.

КХЛ определила игроков, которые сыграют в Матче звёзд


Департамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звёзд — 2017 в Уфе.
Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован»), Франсис Паре («Медвешчак»)
Оскар Фантенберг (ХК «Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Владимир Галузин («Торпедо»)
Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Мг)
Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс»), Чад Ро («Куньлунь Ред Стар»)

Составы звёздных сборных четырёх дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января в рамках Недели звёзд хоккея в Уфе.

Защитник «Локомотива» Пашнин оштрафован за фол на Кошелеве


Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча ЦСКА — «Локомотив», состоявшегося 26 декабря 2016 года. был удалён до конца матча за грубый фол против Семёна Кошелева.
Принято решение оставить без изменений наложенное на Михаила Пашнина наказание по правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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