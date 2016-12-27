«Ак Барс» сломил СКА, Назаров приблизился к плей-офф

«Автомобилист» проиграл второй матч на Кубке Шпенглера
В первой встрече на турнире подопечные Крикунова уступили «Лугано». А на сей раз обидчиком уральцев стал чешский клуб «Маунтфилд». «Автомобилист» дважды по ходу матча выходил вперёд — российская команда открыла счёт на первой минуте, а также, при счёте 2:2 в конце второго периода забросила третью шайбу, сделав заявку на победу. Но оба раза чехи находили в себе силы не только на то, чтобы выровнять положение, но и вырваться вперёд. Итоговый счёт в матче — 4:3 в пользу «Маунтфилда». Голы в составе «Автомобилиста» забивали Дмитрий Моня, Анатолий Голышев и Михал Чайковски, а в составе чехов дублями отметились хорошо известный российским болельщикам Роман Кукумберг и Рихард Ярушек. Таким образом, «Автомобилист» проиграл второй матч из двух на Кубке Шпенглера.
«Салават» уступил в третьем матче подряд
Конец декабря пока что явно не удаётся команде Игоря Захаркина. Она уступила в гостевых матчах аутсайдерам Запада — «Словану» и «Медвешчаку». Выезд в Тольятти также обернулся поражением для уфимского клуба. Дело запахло разгромом ещё в первом периоде, когда в ворота Сведберга влетело четыре шайбы, после чего его заменил Гаврилов. Гол Игоря Григоренко немного скрашивал бедственное положение «Салавата». Во второй трети единственным голом отметился тольяттинец Никита Филатов. А вот в третьем периоде уфимцы, видимо, получив жёсткий нагоняй от тренера в раздевалке, ринулись исправлять ситуацию. Пропустив ещё один удар в виде гола Максима Рыбина, они сами принялись наносить ответки ещё недавно избивавшей их «Ладе». Мальцев, Лисин и Макаров в начале двадцатиминутки превратили концовку для «Лады» из спокойной в нервную. Правда, на большее подопечных Захаркина уже не хватило.
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«Ак Барс» прервал победную серию СКА
Центральный матч дня получился крайне интригующим. Казанские зрители впервые смогли увидеть своими глазами новый формат овертайма «3 на 3». Но сначала поговорим о тех событиях, которые к нему привели. Первый период в отчётном поединке получился довольно боевым: на гол Дадонова в начале двадцатиминутки казанцы ответили двумя шайбами Малыхина и Глухова, заставив питерцев войти в положение отыгрывающихся, не столь частое для них в текущем чемпионате. Счёт за две минуты до конца периода сравнял Шипачёв, а в начале второй трети Белов вывел «армейцев» вперёд. До концовки третьего периода казалось, что дело идёт к десятой победе СКА подряд, но Дадонов на пару с Зубом устроили неразбериху в своей зоне. Один неточно отдал, а второй не смог принять шайбу, и этим воспользовался Иржи Секач, вышедший на рандеву с Коскиненом и переигравший финского вратаря. В дополнительное время казанцы могли решить все вопросы, реализуй они своё численное преимущество. Но выяснение отношений перешло в серию буллитов, где хозяевам улыбнулась удача. Главным её героем стал Фёдор Малыхин, дважды отправивший шайбу в «домик» Коскинену. На его счету оказалась решающая попытка. Таким образом, «Ак Барс» оказался второй командой, вместе с «Автомобилистом», нанесшей СКА два поражения в этом сезоне.
«Нефтехимик» прервал серию из поражений и приблизился к плей-офф
Четыре неудачи подряд поставили было нижнекамцев в не самую простую турнирную ситуацию, и поэтому в матче против «Северстали» им нужна была только победа. И они её добились, правда, не без заметного труда. Гол и результативная передача Бортникова позволили хозяевам на старте повести 2:0. За 25 секунд до перерыва Трунёв сократил разрыв в счёте. А в оставшихся двух периодах команды неизменно обменивались по одной заброшенной шайбе. Во втором игровом отрезке это сделали Вовченко и Йюнге, а в третьем — Трубачёв и Огурцов. Причём, череповчане всё время оказывались в роли догоняющих. Подопечные Андрея Назарова смогли одержать столь нужную им с психологической точки зрения победу, и включились в борьбу за плей-офф с новой силой.
Рижское дежавю в финской столице с обратной концовкой
Всего за сутки до этой встречи те же самые команды вышли на тот же самый лёд, чтобы определить победителя. Тогда сильнейшим стал «Йокерит» — хозяева выиграли со счётом 3:0. Но второй матч между этими коллективами получился куда более упорным. Начало вышло вполне ожидаемым: Йормакка вывел хозяев вперёд в начале матча, но затем Марис Бичевскис круто поменял сюжет матча. До первого перерыва он успел оформить дубль, и теперь уже «Йокерит» должен был искать пути к тому, чтобы догнать рижан. И в середине второго периода его нашёл Ессе Йоэнсуу, поразив ворота Седлачека. Со счётом 2:2 команды доиграли до овертайма, а за 23 секунды до конца дополнительного времени Тим Сестито принёс победу рижанам.
КХЛ определила игроков, которые сыграют в Матче звёзд
Департамент проведения соревнований КХЛ определил игроков, которые примут участие в Матче звёзд — 2017 в Уфе.
Вячеслав Войнов (СКА), Джонатан Чичу («Слован»), Франсис Паре («Медвешчак»)
Оскар Фантенберг (ХК «Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Владимир Галузин («Торпедо»)
Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Мг)
Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс»), Чад Ро («Куньлунь Ред Стар»)
Оскар Фантенберг (ХК «Сочи»), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь»), Владимир Галузин («Торпедо»)
Никита Филатов («Лада»), Данис Зарипов, Ян Коварж (оба — «Металлург» Мг)
Ян Коларж («Амур»), Найджел Доус («Барыс»), Чад Ро («Куньлунь Ред Стар»)
Составы звёздных сборных четырёх дивизионов будут дополнительно укомплектованы четырьмя лучшими игроками Кубка вызова МХЛ, который состоится 15 января в рамках Недели звёзд хоккея в Уфе.
Защитник «Локомотива» Пашнин оштрафован за фол на Кошелеве
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча ЦСКА — «Локомотив», состоявшегося 26 декабря 2016 года. был удалён до конца матча за грубый фол против Семёна Кошелева.
Принято решение оставить без изменений наложенное на Михаила Пашнина наказание по правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.