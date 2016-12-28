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МЧМ-2017. Россия – Латвия – 9:1. Обзор матча, видео
Фото: fhr.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Спасибо за спарринг, Латвия! Россия размялась перед США

После поражения от Канады молодёжная сборная России оторвалась на Латвии, забросив девять шайб, а Кирилл Капризов оформил хет-трик.
28 декабря 2016, среда. 02:44. Хоккей
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Молодёжный чемпионат мира – настолько скоротечный турнир, что порой между матчами не проходит и суток. Сборной России в столь жёстком графике приходится начинать турнир. Когда с финальной сирены до нового стартового вбрасывания минует меньше 24 часов – игрокам не до тренировок и тактических занятий. Тут бы восстановиться успеть. А каково тренеру, который должен в сжатые сроки обмозговать все итоги предыдущего матча и сделать соответствующие выводы? В нашем случае Валерию Брагину и повезло и не повезло одновременно. С одной стороны, такой график сложно назвать комфортным, но с другой, нет в молодёжном хоккее ничего более информативного, чем поражение от канадцев. Сам Брагин однажды сказал, что только матчи с родоначальниками хоккея показывают, какой ты на самом деле хоккеист. Так что же показал этот «кленовый» рентген?

Судя по составу, который наш тренерский штаб презентовал на матч с Латвией, по итогам битвы с канадцами он остался доволен всего одной парой защитников и двумя тройками нападения. Собственно, звенья Воробьёва и Квартальнова накануне организовали две из трёх шайб сборной России, а пара Рыков – Сидоров оказалась единственной в нашей команде, которой удалось не пропустить от хозяев чемпионата мира. Тогда как другие сочетания претерпели заметные изменения. Брагин перемешал все пары защитников, в частности убрав неудачно сыгравшего Зборовского от Сергачёва, а также сделал перестановки в нападении. Рубцова, ставшего одним из виновников поражения от Канады, главный тренер «поднял» из четвёртого звена в третье к Уракову и Тренину.
U20 ЧМ-2017. Группа B. 2-й тур
28 декабря 2016, среда. 00:00 МСК
Латвия U20
1 : 9 0:3, 1:3, 0:3
Россия U20
0:1 – Юртайкин (Дронов) – 05:33 (5x5), 0:2 – Полунин (Капризов, Сидоров) – 12:10 (5x5), 0:3 – Карнаухов (Гурьянов, Кудако) – 17:39 (5x5), 0:4 – Капризов (Воробьёв, Полунин) – 20:56 (5x5), 1:4 – Балцерс (Дзиеркалс) – 23:42 (5x4), 1:5 – Полунин (Рыков, Воробьёв) – 24:21 (5x5), 1:6 – Беляев (Юртайкин, Алексеев) – 25:04 (5x5), 1:7 – Капризов (Рыков, Воробьёв) – 46:07 (5x4), 1:8 – Тренин (Капризов, Полунин) – 49:28 (5x3), 1:9 – Капризов (Рыков, Воробьёв) – 56:07 (5x4)

В каждом предматчевом изменении прослеживается эхо матча с Канадой. Кроме одного. То, что в матче с Латвией Илье Самсонову будет предоставлен отдых, было известно заранее. В этом есть определённая логика: магнитогорец – безоговорочный №1 российской «молодёжки», ему предстоит играть много, в том числе и в решающих матчах, но и загонять его чревато. Учитывая, что первые три игры на турнире россияне сыграют за три дня, Самсонова стоит поберечь для разборок с американцами. Вопрос был лишь в том, Владислав Сухачёв или Антон Красоткин займёт место на последнем рубеже. В итоге Брагин сделал выбор в пользу челябинца, тогда как ярославец второй матч кряду остался вне заявки.

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Самсонов в матче с Канадой пропустил пять шайб, но при этом отразил 32 броска. Сухачёв о такой разминке не мог и мечтать, тем удивительнее, что матчи с Латвией начался для него без раскачки. Не прошло и трёх минут, как Роберт Барановскис ускользнул от российских защитников и пробил в щиток нашему вратарю. Это было неожиданно, а значит, опасно. Однако насколько молниеносны игроки сборной России в атаке, показал моментальный ответ. Вадим Кудако, только-только ошибшийся у своих ворот, отменным пасом вывел Данилу Квартальнова на рандеву с вратарём. К заброшенной шайбе это не привело, но скорость реакции нашей «молодёжки» поразила. На каждый латвийский выпад подопечные Брагина готовы были распрямиться пружиной.

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Латвия с разряженными зонами в обороне и не столь внимательным отношением к силовой игре, как у канадцев, позволила подопечным Брагина то, о чём они не могли мечтать накануне. Быстрые форварды, коих в распоряжении главного тренера «молодёжки» немало, получили недостающую им свободу действий. Сложно представить, что Данил Юртайкин так бы легко прошёл с шайбой к воротам в матче с Канадой, как он сделал в случае с первым голом. Одной только голой скорости «железнодорожнику» хватило, чтобы открыть счёт. За счёт этого же качества свою первую шайбу на турнире забросил другой ярославский форвард Александр Полунин. Провалив игру с Канадой и отсидев четыре минуты на старте отчётной игры, он сделал заявку на «разочарование турнира», но вовремя забил, резво вылетев со скамейки штрафников.


Несмотря на то, что по итогам первого периода соотношение бросков было всего 12:10 в пользу сборной России, счёт казался вполне убедительным – 3:0. Однако вопросы к Брагину и его парням были вполне конкретные. Все три шайбы, в том числе и третий гол за авторством Павла Карнаухова, наша «молодёжка» соорудила благодаря индивидуальным действиям. То, что в протоколе у всех шайб проставлены ассистенты, не должно вводить в заблуждение. Каких-то осмысленных комбинаций, а уж тем более затяжных позиционных атак, не наблюдалось даже под микроскопом. То, что хоккеисты сборной России превосходят сверстников из Латвии в мастерстве, мы знали и до стартового вбрасывания. Увидеть же хотелось результаты тренерской работы.


Иронично, что долгожданный коллективный гол соорудили «юлаевцы» Воробьёв и Капризов. Брагин за создание этой связки должен отправить презент в Уфу Игорю Захаркину. Михаил обосновался в «ложе Гретцки», раскачал оборону и вратаря, а Кирилл второй матч подряд продемонстрировал свой бросок. Забивал наш капитан уже не Густаву Григалсу, а Денийсу Романовскису, который вышел на замену в перерыве. Похоже, это-то и была роковая ошибка тренера сборной Латвии. Романовскис откровенно не вошёл в игру и, пропустив три шайбы за пять минут, отправился обратно на лавку. Последней каплей стал бросок Кирилла Беляева, на который вратарь даже не думал реагировать.


Ложкой дёгтя стал гол, пропущенный россиянами в меньшинстве. Кудако начал семенить перед Рудольфом Балцерсом, а Сухачёв не справился с броском в ближний угол. Правда, вратарским голом это назвать можно с большой натяжкой. Особенно по сравнению с тем, во что могла вылиться грубая ошибка нашего вратаря на выходе. Владислав однажды так самонадеянно сыграл клюшкой, что промахнулся по шайбе, и та чуть было не закатилась в оставленные им ворота! Пару сантиметров в сторону и это был бы главный курьёз матча, а то и всего стартовавшего турнира.

После того, как счёт стал 6:1, всё оставшееся время матча превратилось в сущую формальность. Была и временно отданная сборной Латвии инициатива, и попадание Квартальнова в перекладину, и долгожданные голы в большинстве, и хет-трик Капризова, но выводы делать по такой игре стоит в последнюю очередь. Латвийская «молодёжка», которую перед стартом турнира называли чуть ли не сильнейшей в истории, на проверку оказалась безнадёжным аутсайдером чемпионата мира. 2:15 за два матча – это приговор. Сборной России теперь предстоит сыграть с командой США, от результата матча с которой и будут зависеть дальнейшие турнирные перспективы. Игру с прибалтийскими соседями, больше походящую на спарринг, будет полезно забыть. И чем быстрее – тем лучше.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей U20 — Хоккей
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