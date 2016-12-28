«Давно не забивали так много». Брагин о победе над Латвией

Во втором матче молодёжного чемпионата мира сборная России добилась разгромной победы над командой Латвии со счётом 9:1. В первом периоде ворота латышей поразили Данил Юртайкин, Александр Полунин и Павел Карнаухов, а Кирилл Капризов на 21-й минуте сделал счёт 4:0 в пользу России. Рудольф Балцерс отыграл один гол, но большего команда Латвии добиться не смогла. В дальнейшем ещё по шайбе в ворота соперника забросили Полунин, Кирилл Беляев, Капризов и Яков Тренин. Окончательный счёт установил Капризов, оформивший хет-трик.
Сборная России набрала за два тура 3 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы В, уступая при равном количестве баллов Канаде и США, имеющим по матчу в запасе.
— Валерий Николаевич, расскажите, какой получилась игра. Понятно, что легко по счёту, но ребята говорят, что было сложно?
— Серьёзно отнеслись к матчу, понимали, что соперник хороший. Смотрели матч латвийцев с США, они неплохо выглядели по движению и по организации. Сегодня мы правильно играли, вот и выиграли.
— Несколько изменили состав звеньев, поменяли три пары защитников, а также Германа Рубцова поставили в центр, но другого звена.
— Да, и дальше будут изменения. Всё равно надо искать усиление игры, найти оптимальный вариант сочетания в атаке и защите. Рубцова перевели в центр, потому что не устроила игра одного игрока.
— Думали ли о том, чтобы Александра Полунина оставлять в первом звене?
— Ничего не думали, что думать? Просто надо было его встряхнуть, поговорили с ним, объясняли всё. Сегодня сыграл более менее.
— Как вам игра Владислава Сухачёва?
— Нормально. Его ошибка? Это так, всё бывает. Был недоволен этим, что это вообще? Смешить народ что ли?
>>> Спасибо за спарринг, Латвия! Россия размялась перед США
«Было два-три отрезка, когда занимались ерундой»
— Ребята говорили, что есть какие-то претензии к судьям. Есть ли у вас?
— Пару раз тормозили так перед воротами, что снег в лицо вратарю попадал, это же две минуты! А они не дают, при этом на судейском комитете перед турниром говорили об этом. Но что сделаешь?
— Приходилось ли успокаивать игроков в конце, когда вновь пошла грязноватая игра со стороны соперника?
— Говорили, чтобы меньше с шайбой играл. Больше действовали в пас, чтобы не было столкновений лишних. В один момент было опасно, когда жёстко играли против звена с Кириллом Капризовым, поэтому давали им больше времени в большинстве играть, а меньше в равных составах.
— Вы сказали, что смотрели матч Латвия-США, следующий матч, как раз против американцев, что о них скажете?
— Посмотрим, как они ещё сыграют со словаками и обязательно разберём этот матч. Они играют примерно в том же стиле, что и канадцы, но исполнители другие.
— Довольны ли сегодня действиями в неравных составах?
— Игру пять-на-четыре чуть поправили. Рады, что смогли забросить много шайб сегодня, давно не забивали так много. Надеялись, что ребята отойдут от нагрузок – появится лёгкость и начнёт залетать.
— Завтра у команды выходной, планируете ли тренироваться?
— Следующая игра у нас опять дневная, есть разные варианты. Либо завтра потренироваться, либо в день игры. В случае если завтра, то придётся ехать ещё в другой дворец.
— Кто понравился из игроков в сегодняшнем матче?
— Все понравились, не надо кого-то выделять. Нужна качественная командная игра, когда играют так, то и сами удовольствие получают, и проблем никаких нет. Когда начинают выдумывать, то начинаются проблемы. Сегодня было два-три отрезка, когда начали ерундой заниматься.
— В единственной пропущенной шайбе Вадим Кудако начал что-то выдумывать?
— Не надо ловить шайбу, нужно играть против нападающего. В таких случаях вратарь может не увидеть бросок. Нужно против игрока играть, а тут он взял и объехал его.