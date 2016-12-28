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175 лет назад 2016
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МЧМ-2017. Валерий Брагин
Фото: fhr.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Давно не забивали так много». Брагин о победе над Латвией

Валерий Брагин рассказал о волнительных моментах во время матча с Латвией, игре Александр Полунина и Владислава Сухачёва.
28 декабря 2016, среда. 04:58. Хоккей
>>> Россия разгромила Латвию на МЧМ-2017. Как это было

Во втором матче молодёжного чемпионата мира сборная России добилась разгромной победы над командой Латвии со счётом 9:1. В первом периоде ворота латышей поразили Данил Юртайкин, Александр Полунин и Павел Карнаухов, а Кирилл Капризов на 21-й минуте сделал счёт 4:0 в пользу России. Рудольф Балцерс отыграл один гол, но большего команда Латвии добиться не смогла. В дальнейшем ещё по шайбе в ворота соперника забросили Полунин, Кирилл Беляев, Капризов и Яков Тренин. Окончательный счёт установил Капризов, оформивший хет-трик.
Сборная России набрала за два тура 3 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы В, уступая при равном количестве баллов Канаде и США, имеющим по матчу в запасе.
U20 ЧМ-2017. Группа B. 2-й тур
28 декабря 2016, среда. 00:00 МСК
Латвия U20
1 : 9 0:3, 1:3, 0:3
Россия U20
0:1 – Юртайкин (Дронов) – 05:33 (5x5), 0:2 – Полунин (Капризов, Сидоров) – 12:10 (5x5), 0:3 – Карнаухов (Гурьянов, Кудако) – 17:39 (5x5), 0:4 – Капризов (Воробьёв, Полунин) – 20:56 (5x5), 1:4 – Балцерс (Дзиеркалс) – 23:42 (5x4), 1:5 – Полунин (Рыков, Воробьёв) – 24:21 (5x5), 1:6 – Беляев (Юртайкин, Алексеев) – 25:04 (5x5), 1:7 – Капризов (Рыков, Воробьёв) – 46:07 (5x4), 1:8 – Тренин (Капризов, Полунин) – 49:28 (5x3), 1:9 – Капризов (Рыков, Воробьёв) – 56:07 (5x4)

— Валерий Николаевич, расскажите, какой получилась игра. Понятно, что легко по счёту, но ребята говорят, что было сложно?
— Серьёзно отнеслись к матчу, понимали, что соперник хороший. Смотрели матч латвийцев с США, они неплохо выглядели по движению и по организации. Сегодня мы правильно играли, вот и выиграли.

— Несколько изменили состав звеньев, поменяли три пары защитников, а также Германа Рубцова поставили в центр, но другого звена.
— Да, и дальше будут изменения. Всё равно надо искать усиление игры, найти оптимальный вариант сочетания в атаке и защите. Рубцова перевели в центр, потому что не устроила игра одного игрока.

— Думали ли о том, чтобы Александра Полунина оставлять в первом звене?
— Ничего не думали, что думать? Просто надо было его встряхнуть, поговорили с ним, объясняли всё. Сегодня сыграл более менее.

— Как вам игра Владислава Сухачёва?
— Нормально. Его ошибка? Это так, всё бывает. Был недоволен этим, что это вообще? Смешить народ что ли?

>>> Спасибо за спарринг, Латвия! Россия размялась перед США

«Было два-три отрезка, когда занимались ерундой»


— Ребята говорили, что есть какие-то претензии к судьям. Есть ли у вас?
— Пару раз тормозили так перед воротами, что снег в лицо вратарю попадал, это же две минуты! А они не дают, при этом на судейском комитете перед турниром говорили об этом. Но что сделаешь?

— Приходилось ли успокаивать игроков в конце, когда вновь пошла грязноватая игра со стороны соперника?
— Говорили, чтобы меньше с шайбой играл. Больше действовали в пас, чтобы не было столкновений лишних. В один момент было опасно, когда жёстко играли против звена с Кириллом Капризовым, поэтому давали им больше времени в большинстве играть, а меньше в равных составах.

— Вы сказали, что смотрели матч Латвия-США, следующий матч, как раз против американцев, что о них скажете?
— Посмотрим, как они ещё сыграют со словаками и обязательно разберём этот матч. Они играют примерно в том же стиле, что и канадцы, но исполнители другие.


— Довольны ли сегодня действиями в неравных составах?
— Игру пять-на-четыре чуть поправили. Рады, что смогли забросить много шайб сегодня, давно не забивали так много. Надеялись, что ребята отойдут от нагрузок – появится лёгкость и начнёт залетать.

— Завтра у команды выходной, планируете ли тренироваться?
— Следующая игра у нас опять дневная, есть разные варианты. Либо завтра потренироваться, либо в день игры. В случае если завтра, то придётся ехать ещё в другой дворец.

— Кто понравился из игроков в сегодняшнем матче?
— Все понравились, не надо кого-то выделять. Нужна качественная командная игра, когда играют так, то и сами удовольствие получают, и проблем никаких нет. Когда начинают выдумывать, то начинаются проблемы. Сегодня было два-три отрезка, когда начали ерундой заниматься.

— В единственной пропущенной шайбе Вадим Кудако начал что-то выдумывать?
— Не надо ловить шайбу, нужно играть против нападающего. В таких случаях вратарь может не увидеть бросок. Нужно против игрока играть, а тут он взял и объехал его.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин
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