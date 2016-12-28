«Давно не забивали так много». Брагин о победе над Латвией

«Было два-три отрезка, когда занимались ерундой»

Во втором матче молодёжного чемпионата мира сборная России добилась разгромной победы над командой Латвии со счётом 9:1. В первом периоде ворота латышей поразили Данил Юртайкин, Александр Полунин и Павел Карнаухов, ана 21-й минуте сделал счёт 4:0 в пользу России. Рудольф Балцерс отыграл один гол, но большего команда Латвии добиться не смогла. В дальнейшем ещё по шайбе в ворота соперника забросили Полунин, Кирилл Беляев, Капризов и Яков Тренин. Окончательный счёт установил Капризов, оформивший хет-трик.Сборная России набрала за два тура 3 очка и поднялась на третью строчку в турнирной таблице группы В, уступая при равном количестве баллов Канаде и США, имеющим по матчу в запасе.— Серьёзно отнеслись к матчу, понимали, что соперник хороший. Смотрели матч латвийцев с США, они неплохо выглядели по движению и по организации. Сегодня мы правильно играли, вот и выиграли.— Да, и дальше будут изменения. Всё равно надо искать усиление игры, найти оптимальный вариант сочетания в атаке и защите. Рубцова перевели в центр, потому что не устроила игра одного игрока.— Ничего не думали, что думать? Просто надо было его встряхнуть, поговорили с ним, объясняли всё. Сегодня сыграл более менее.— Нормально. Его ошибка? Это так, всё бывает. Был недоволен этим, что это вообще? Смешить народ что ли?— Пару раз тормозили так перед воротами, что снег в лицо вратарю попадал, это же две минуты! А они не дают, при этом на судейском комитете перед турниром говорили об этом. Но что сделаешь?— Говорили, чтобы меньше с шайбой играл. Больше действовали в пас, чтобы не было столкновений лишних. В один момент было опасно, когда жёстко играли против звена с Кириллом Капризовым, поэтому давали им больше времени в большинстве играть, а меньше в равных составах.— Посмотрим, как они ещё сыграют со словаками и обязательно разберём этот матч. Они играют примерно в том же стиле, что и канадцы, но исполнители другие.— Игру пять-на-четыре чуть поправили. Рады, что смогли забросить много шайб сегодня, давно не забивали так много. Надеялись, что ребята отойдут от нагрузок – появится лёгкость и начнёт залетать.— Следующая игра у нас опять дневная, есть разные варианты. Либо завтра потренироваться, либо в день игры. В случае если завтра, то придётся ехать ещё в другой дворец.— Все понравились, не надо кого-то выделять. Нужна качественная командная игра, когда играют так, то и сами удовольствие получают, и проблем никаких нет. Когда начинают выдумывать, то начинаются проблемы. Сегодня было два-три отрезка, когда начали ерундой заниматься.— Не надо ловить шайбу, нужно играть против нападающего. В таких случаях вратарь может не увидеть бросок. Нужно против игрока играть, а тут он взял и объехал его.