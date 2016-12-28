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175 лет назад 2016
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Евгений Малкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Малкин набрал 800-е очко в НХЛ, а Овечкин приблизился к Ришару

В НХЛ возобновился регулярный чемпионат. Евгений Малкин добрался до отметки в 800 очков за карьеру, а гол Овечкина не спас «Вашингтон».
28 декабря 2016, среда. 09:50. Хоккей

Малкин распечатал девятую сотню


НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 5 2:1, 0:2, 0:2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 – Паренто (Холл) – 01:18 (5x5), 1:1 – Малкин (Кросби, Кессел) – 06:43 (5x4), 2:1 – Хенрик (Палмьери, Зейджак) – 08:23 (5x4), 2:2 – Кросби (Шири) – 30:56 (5x5), 2:3 – Шульц (Малкин, Кросби) – 39:54 (4x4), 2:4 – Хагелин (Руведел) – 43:13 (5x5), 2:5 – Раст (Бонино, Хагелин) – 58:42 (en)


За океаном после небольшой рождественской паузы возобновился регулярный чемпионат НХЛ. Действующие чемпионы из «Пингвинз» снова вышли на лёд в матче с «Нью-Джерси», который был соперником «Питтсбурга» до перерыва, и «пингвинам» удалось без особых проблем продлить себе праздник. Накануне стало известно, что главный тренер «стальных» Майк Салливан заключил с клубом новый контракт: тренер, приведший «Питтсбург» к Кубку Стэнли в прошлом году, будет работать с «пингвинами» до конца сезона-2019/20.

Однако сам Салливан, сменивший год назад прежнего наставника Майка Джонстона, не выказал особых восторгов. «Природа нашего бизнеса не предполагает какой-либо стабильности. Но, безусловно, это значительный шаг вперёд, поскольку контракт обеспечивает рабочие места для нашего тренерского штаба. У нас есть хороший уровень уверенности, а теперь можно оставить все мысли о делах и деньгах и просто заняться хоккеем», — заявил Салливан. С момента его прихода на тренерский мостик в «Питтсбурге» команда является лидером НХЛ по голам (294) и броскам в створ ворот (3089).

«Пингвинам» удалось поздравить своего тренера уверенной игрой, а заводилой команды выступил российский центрфорвард Евгений Малкин. В середине первого периода он реализовал большинство, забросив первую шайбу «Питтсбурга» в этом матче, и это набранное очко стало 800-м в карьере россиянина. До Евгения лишь трое хоккеистов в истории клуба добирались до этой отметки (у Лемье – 1723 очка, у Ягра – 1079, у Кросби – 977), а если взять всех российских легионеров, то Малкин стал девятым игроком, добравшимся до девятой сотни.


Упорные «дьяволы» продолжали сопротивляться и под занавес первого периода вновь вышли вперёд, но во второй двадцатиминутке полные обороты включил Кросби. Сидни забросил свою 25-ю шайбу в сезоне, замкнув на пятачке великолепную передачу от Шири, а затем Кросби и Малкин поучаствовали в голе Джастина Шульца, который стал победным. Таким образом, Евгений распечатал девятую сотню своих очков в НХЛ, а «Питтсбург» смог положить в клубную копилку очередные два очка.

«Что означают эти 800 очков? То, что я уже старый, ведь я здесь уже 10 лет играю. Если же говорить серьёзно, то это хорошая цифра, но я хочу больше. Каждый день, в каждом матче, на каждой тренировке я хочу играть с максимальной отдачей и стараться показывать свой лучший хоккей», — отметил Малкин.


Гол и передача Овечкина не спасли «Вашингтон»


НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 3 1:1, 1:0, 2:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Клаттербак (Кулёмин, Строум) – 08:02 (5x5), 1:1 – Уильямс (Овечкин, Орлов) – 13:24 (5x5), 2:1 – Лэдд (Хикки, Куин) – 34:03 (5x5), 2:2 – Овечкин (Уильямс, Кузнецов) – 41:17 (5x5), 3:2 – Лэдд (Куин, Хикки) – 44:41 (5x5), 4:2 – Ли – 46:24 (5x5), 4:3 – Бураковски (Бигл, Нисканен) – 53:05 (5x5)


Вовсю старался и другой звёздный российский нападающий – Александр Овечкин, команда которого также возобновила регулярный чемпионат на выезде. Встреча с «Айлендерс» однако не принесла особой радости болельщикам «столичных»: на протяжении всей игры хоккеисты «Кэпиталз» были вынуждены догонять в счёте, и дважды им удавалось отыгрываться, но ближе к концовке «островитяне» смогли дожать соперника. Новая тройка Овечкина, сформированная наставником гостей Барри Тротцем (Овечкин – Кузнецов – Джастин Уильямс) сыграла очень удачно. Два из трёх голов «Вашингтона» организовало именно это звено, но спастись от третьего поражения в четырёх последних матчах «столичным» тем не менее не удалось.

Гол Овечкина стал для россиянина 16-м в текущем регулярном чемпионате. Он был забит с добивания, когда Александр удачно подкараулил отскок от вратаря хозяев Ярослава Галака, отразившего выстрел Уильямса. Российский хоккеист забросил свою 541-ю шайбу в 872 матчах регулярных чемпионатов и вышел на 30-е место в НХЛ, сравнявшись со Стэном Микитой. 29-ю позицию в списке занимает Морис Ришар (544), 28-ю – Мишель Гуле (548), 27-ю – Рон Фрэнсис (549). Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки – 894 шайбы.


«Последние несколько матчей перед перерывом мы начали находить нужные связи, начали понимать, как надо проходить среднюю зону. Сегодня это тоже фрагментами было, но нас подвели удаления во втором периоде. Это «высосало» из нас энергию, не позволило развить игру. Могу сказать, что мы просто не можем проигрывать такие матчи. Нельзя получать такие удаления. В концовке у соперника тоже были штрафы, но мы не смогли забить», — отметил Овечкин. «А я не понял решение судей. В эпизоде с победным голом Лэдда соперник грубо сыграл против нашего Тома Уилсона, Бойчак нанёс ему травму, и тот несколько секунд пролежал на льду. Я думал, что у соперника будет удаление, а вместо этого мы получили шайбу в свои ворота. Впрочем, свистка не было, так что нам надо было продолжать играть», — констатировал Тротц.

>>> К Овечкину едет Фатима. Лидеры «Кэпиталз» проиграли битву

«Коламбус» и Бобровский: 13 побед подряд!


НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
4 : 3 3:2, 0:1, 1:0
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Хартнелл (Седлак, Ганье) – 03:02 (5x5), 2:0 – Джонс (Хартнелл, Саад) – 08:47 (5x5), 3:0 – Калверт (Андерсон) – 09:39 (5x5), 3:1 – Бэйкс (Крейчи) – 11:05 (5x5), 3:2 – Чарник (Нэш, Круг) – 12:00 (5x5), 3:3 – Крейчи (Спунер, Бэйкс) – 38:26 (5x5), 4:3 – Фолиньо (Веннберг, Веренски) – 50:46 (5x4)


Лидер лиги «Коламбус» продолжает удивлять. В домашнем матче с «Бостоном» «синие мундиры» вели со счётом 3:0 уже к середине первого периода, но затем упустили инициативу и позволили сопернику сравнять счёт. Дожать колючих «мишек» «Коламбусу» удалось за 10 минут до конца, когда победную шайбу забросил капитан хозяев Ник Фолиньо. Победная серия «Блю Джекетс» теперь составляет 13 матчей, а если взять игры, в которых коллектив Джона Тортореллы брал хотя бы одно очко, то таких матчей было уже 15 кряду. Исторический рекорд по количеству побед подряд принадлежит «Питтсбургу», который во главе с великим Лемье в 1993 году выиграл 17 встреч, и как знать, возможно, Бобровский и компания смогут переписать не только клубную историю, но и историю лиги.


Сам российский вратарь вновь действовал великолепно. Бобровский отразил 37 бросков, впервые в карьере обыграл «Бостон», и из 13 одержанных «Коламбусом» выигрышей на его личном счету 11 побед подряд. «Игра была трудная, у обеих команд было много моментов, но мы смогли довести дело до победного конца. Я рад, что мне впервые в карьере удалось обыграть «Брюинз», это была хорошая мотивация. Очень рад, что сегодня на нашем стадионе вновь был аншлаг. Болельщики были потрясающими», — сказал Бобровский после игры.

>>> Боб – на вершине, Варламов – в нокдауне

«Детройт» проиграл на глазах у Константинова


НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 4 0:2, 2:1, 1:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Кейн (Джионта, Богосян) – 07:12 (5x5), 0:2 – Райнхарт (Ристолайнен, Айкел) – 15:54 (5x4), 1:2 – Зеттерберг (Отт, Манта) – 34:46 (5x5), 1:3 – Айкел (Фолиньо) – 35:08 (5x5), 2:3 – Миллер (Ларкин) – 36:14 (5x5), 3:3 – Ванек – 46:33 (5x4), 3:4 – Кейн (Джионта, Куликов) – 48:29 (5x5)


Перед домашним матчем «Ред Уингз» с «Баффало» на легендарной «Джо Луис-Арене» прошла церемония в честь 20-летнего юбилея победы «Детройта» в розыгрыше Кубка Стэнли 1997 года. Тогда великолепные «красные крылья» под руководством Скотти Боумэна и знаменитой «Русской пятёркой» демонстрировали великолепный хоккей, который никого не мог оставить равнодушным. Увы, через несколько дней после триумфа произошла трагедия, когда в автокатастрофу попали защитники Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов и массажист Сергей Мнацаканов. Перед стартовым вбрасыванием прежние партнёры Константинова вывезли Владиатора вместе с Чашей на центр площадки, и россиянин, давно не появлявшийся на публике, вызвал восторг и овацию зрителей.


Сама игра с «клинками» порадовала фанатов «Ред Уингз» куда меньше, чем воспоминания о прошлом. «Детройт» сделал героем матча вратаря соперников Робина Ленера (40 сейвов), позволил оформить дубль Эвандеру Кейну, а заодно подарил возможность наставнику «Сэйбрз» Дэну Байлсме отпраздновать 300-ю победу в НХЛ.


Гол Анисимова не помог «Чикаго»


НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 : 3 0:2, 1:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Уилер (Литтл, Троуба) – 08:27 (5x5), 0:2 – Шайфли (Троуба, Элерс) – 14:48 (5x5), 1:2 – Анисимов (Кейн, Панарин) – 27:37 (5x5), 1:3 – Стэффорд (Петан, Данё) – 42:27 (5x5)


Центрфорвард «Блэкхоукс» Артём Анисимов вернулся в строй после трёхматчевого отсутствия из-за травмы верхней части тела и сразу же смог забить. В домашней игре «Чикаго» с «Виннипегом» его шайба стала единственным голом хозяев, подарив надежду на возможность отыграться в середине второго периода. К тому моменту «реактивщики» вели со счётом 2:0, и тройка Панарина, Анисимова и Кейна возродила интригу, но восстановить равновесие «чёрные ястребы» так и не смогли. «Соперник был очень быстр, они здорово действуют в отборе. Нам надо было просто действовать более резко, надо было выдавливать у них шайбу», — сказал Анисимов.

>>> «Играть, пока не откажут ноги». Почему выше Ягра только Гретцки

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Коламбус Блю Джекетс Питтсбург Пингвинз Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Евгений Малкин Сергей Бобровский
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