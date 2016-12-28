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Малкин набрал 800-е очко в НХЛ, а Овечкин приблизился к Ришару

В НХЛ возобновился регулярный чемпионат. Евгений Малкин добрался до отметки в 800 очков за карьеру, а гол Овечкина не спас «Вашингтон».