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175 лет назад 2016
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Лучшие матчи 2016 года, завершившиеся в овертайме
Фото: РИА Новости
Текст: Роман Соловьёв

Сверх времени! 10 лучших матчей года с овертаймами

Скандал в Новосибирске, ошеломляющий дебют Мэттьюса в НХЛ, «молодёжка» в мгновении от позора – лучшие матчи года, завершившиеся в овертайме.
28 декабря 2016, среда. 10:30. Хоккей
В рамках совместного проекта с «Билайн» редакция «Чемпионата» представляет серию материалов о спортивных событиях, в которых судьба матчей решалась благодаря дополнительному шансу на победу.
На этот раз мы решили вспомнить лучшие хоккейные матчи 2016 года, которые завершились в овертайме. Среди них и чудесные спасения на последних секундах, и скандал с уходом команды в раздевалку, и очередное крушение надежд отличных хоккеистов, а также самый продолжительный матч в истории российского хоккея.

Молодёжный чемпионат мира. Четвертьфинал. Россия – Дания – 4:3 ОТ


Молодёжная сборная России ударно начала выступление на предыдущем чемпионате мира, и четвертьфинальная встреча с датчанами сулила лёгкую прогулку. Но не тут-то было. Ученик Валерия Брагина датский тренер Олаф Эллер чуть было не сотворил одну из самых громких сенсаций в истории турнира. Датчане вели со счётом 3:2 за 44 секунды до конца третьего периода, но капитан россиян Владислав Каменев сравнял счёт. Внезапная смерть могла настигнуть россиян и в овертайме, но там Каменев вновь блеснул мастерством и вывел сборную России в полуфинал чемпионата мира.
Ученик Валерия Брагина датский тренер Олаф Эллер чуть было не сотворил одну из самых громких сенсаций в истории турнира.

Молодёжный чемпионат мира. Финал. Россия – Финляндия – 3:4 ОТ


Этот финал стал повторением последней игры турнира 18-летней давности, как и тогда, чемпионат мира проходил в Хельсинки. Сборная Финляндии вышла вперёд за две минуты до конца третьего периода, и казалось, что итог матча уже предрешён. Однако, когда командам оставалось играть всего шесть секунд, Андрей Светлаков перевёл игру в овертайм. Дополнительное время не длилось так долго: защитник Сергей Бойков блокировал вратаря Александра Георгиева, и Каспери Капанен принёс финнам очередную победу.

Высшая хоккейная лига. Плей-офф. ТХК – «Динамо» (Балашиха) – 3:2 ОТ


Ничем не примечательный второй матч серии второго раунда плей-офф ВХЛ вошёл в историю российского хоккея. Встреча между тверским ТХК и балашихинским «Динамо» завершилась лишь в четвёртом овертайме — когда Никита Бондарев забросил победную шайбу, со старта матча прошло 120 минут и 23 секунды. При этом рекордом для российских лиг является встреча двух иностранных команд в КХЛ: пражского «Льва» и донецкого «Донбасса», длившаяся 126 минут и 14 секунд.

Высшая хоккейная лига. Регулярный чемпионат. «Русская классика». ТХК – «Буран» — 1:2 ОТ


Единственный матч сезона ВХЛ, транслировавшийся на федеральном канале, стал настоящим спектаклем. Встреча проходила в Твери на открытом воздухе. Местный ТХК вёл со счётом 1:0, но за 46 секунд до конца третьего периода «Буран» сравнял счёт. Арбитры приняли решение не засчитывать эту шайбу, и главный тренер воронежской команды Александр Титов решил в знак протеста увести свою команду в раздевалку. Когда эмоции улеглись, «Буран» вернулся на лёд, сравнял счёт в основное время и вырвал победу в овертайме. Героем встречи стал рекордсмен по участию в «Русской классике» защитник Михаил Чурляев, оформивший дубль.

Национальная хоккейная лига. Плей-офф. «Питтсбург» — «Вашингтон» (6-й матч) — 4:3 ОТ


Очередные мечты Александра Овечкина о победе в Кубке Стэнли разрушились в полуфинале конференции в противостоянии с будущим победителем «Питтсбургом». В шестом матче серии «Вашингтон» в гостях проигрывал к середине матча со счётом 0:3. Однако в третьем периоде команда смогла уйти от поражения, а Овечкин выступил в роли ассистента, отдав две результативные передачи. Но на 7-й минуте овертайма игрок «пингвинов» Ник Бонино забросил шайбу и вывел свою команду в следующий раунд. В давнем противостоянии между Овечкиным и Малкиным победителем вышел Евгений.
Очередные мечты Овечкина о победе в Кубке Стэнли разрушились в полуфинале конференции в противостоянии с будущим победителем «Питтсбургом».

Национальная хоккейная лига. Плей-офф. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе» (4-й матч) — 4:3 ОТ


Который год самые длинные матчи в плей-офф НХЛ случаются в Западной конференции. Не стал исключением и сезон-2015/16. Четвёртый матч полуфинала конференции между «Нэшвиллом» и «Сан-Хосе» стал самым продолжительным в НХЛ в этом году. Команды весь матч обменивались голами, а затем два 20-минутных овертайма не могли поразить ворота друг друга. Победу «хищникам» принёс Майк Фишер, а с начала матча до того момента прошло 111 минут и 12 секунд.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф. Сибирь – «Металлург» Мг (4-й матч) — 3:4 ОТ


Противостояние «Сибири» и магнитогорского «Металлурга» стало одним из самых интересных в КХЛ. В этом году наиболее ярким стал четвёртый матч полуфинала Востока. «Сибирь» дома спаслась от поражения за 26 секунд до конца основного времени. Овертайм завершился довольно просто и со скандалом. Победу «Магнитке» принёс капитан Сергей Мозякин, голкипер сибиряков чех Александр Салак после этой шайбы долго негодовал, считая, что у соперника незадолго до этого было нарушение численного состава. В ходе споров Салак ударил арбитра и затем получил пять матчей дисквалификации.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф. Финал. «Металлург» Мг – ЦСКА (6-й матч) – 2:3 ОТ


Надежды ЦСКА на Кубок Гагарина могли рассыпаться после шестого матча финальной серии, который проходил в Магнитогорске. Москвичи выглядели лучше, вели в счёте всю игру, но «Магнитка» смогла уйти от поражения в последние минуты основного времени. В самом начале овертайма победу ЦСКА принёс форвард Михаил Юньков, который ранее открыл счёт в этой встрече. В следующей решающей игре в Москве сильнее были игроки «Металлурга».
Мэттьюс забросил четыре шайбы, став первым игроком в истории НХЛ, кто смог дебютировать с таким результатом.

Кубок мира. Групповой этап. Швеция – Северная Америка U23 – 3:4 ОТ


На Кубке мира в сентябре было не так много ярких матчей, поэтому матч шведов и североамериканцев запомнится надолго. Молодые звёзды забросили две шайбы за первые полторы минуты матча, а вдобавок не реализовали буллит. К концу первого периода счёт был уже 3:2 в пользу североамериканцев, а в итоге в овертайме победную шайбу забросил канадец Натан Маккиннон. Тем не менее этот успех не позволил сборной молодых звёзд Северной Америки выйти в полуфинал Кубка мира.

Национальная хоккейная лига. Регулярный чемпионат. «Оттава» — «Торонто» — 5:4 ОТ


Летом 2016 года клуб «Торонто Мэйпл Лифс» выбрал под общим первым номером на драфте НХЛ американского форварда Остона Мэттьюса. В своей первой игре в лиге Мэттьюс начал оправдывать ожидания. В матче, который прошёл в Оттаве, он забросил четыре шайбы, став первым игроком в истории НХЛ, кто смог дебютировать с таким результатом. В овертайме его команда всё равно проиграла, а виновником решающей пропущенной шайбы был именно Мэттьюс.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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