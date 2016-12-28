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Играл ли Дацюк на МЧМ? Не все были настолько талантливы

Не все известные российские хоккеисты были на ведущих ролях уже в возрасте 20 лет, некоторые раскрылись чуть позже – пройди тест и узнай.