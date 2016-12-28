Играл ли Дацюк на МЧМ? Не все были настолько талантливы

>>> Спасибо за спарринг, Латвия! Россия размялась перед США
Не все хоккеисты проявляют свои лучшие качества на юниорском или молодёжном уровне, кто-то раскрывался чуть позже и даже не узнал, что такое проводить Новый год за рубежом во время одного из самых интересных турниров в сезоне. 26 декабря в канадских городах Монреале и Торонто начался розыгрыш очередного молодёжного чемпионата мира. Сборная России стартовала с поражения от сборной Канады (3:5), но во второй игре добилась уверенной победы над латвийцами (9:1).
Предлагаем вспомнить, кто из известных российских хоккеистов играл на этом уровне, а кто нет.
Тест можно пройти по ссылке https://www.playbuzz.com/championat10/12-28-2016-2-50-14-am