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Радулов с Сантой, Овечкин с женой. Как отметили Рождество в НХЛ

Марков и Радулов с Санта Клаусом, Тарасенко болел за россиян на МЧМ, а Орлов с Бобровским оливье уплетали – в обзоре соцсетей НХЛ.