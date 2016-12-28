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Текст: Дарья Тубольцева

Радулов с Сантой, Овечкин с женой. Как отметили Рождество в НХЛ

Марков и Радулов с Санта Клаусом, Тарасенко болел за россиян на МЧМ, а Орлов с Бобровским оливье уплетали – в обзоре соцсетей НХЛ.
28 декабря 2016, среда. 17:15. Хоккей

Рождественский наряд от Бенна


Капитан «Далласа» встречал католическое Рождество вот в таком необычном свитере. Джейми и его подруге очень идёт наряд для двоих!

Улыбчивый Комаров


Лео Комаров решил не экспериментировать с одеждой в праздничные дни. Самое главное – встречать Рождество в приятной компании.

Праздник у Дюшенов


Мэтт Дюшен – примерный семьянин. Рождество нападающий «Колорадо» встречал в кругу близких. Не обошлось и без праздничных свитеров с оленями и ёлками, даже питомца нарядили по-новогоднему.


Марковы с Санта Клаусом


Российские энхаэловцы тоже отметили католическое Рождество в минувший уик-энд. Андрей Марков вместе с женой Соней и дочуркой Василисой сфотографировался у ёлки, а затем даже запрыгнул на колени к Санта Клаусу.

Семейство Экблад


Аарон Экблад встречал Рождество в компании родных и любимой девушки Дайаны. Главным атрибутом праздника были необычные головные уборы. Аарон надел колпак Санты, а Дайана – оленьи рога.

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Гном, лось и курица


Дмитрий Орлов, Сергей Бобровский и Алексей Марченко тоже решили примерить смешные головные уборы. Так, Орлов стал гномом, Боб – лосем, а Марченко превратился в курицу.

Идиллия Овечкиных


Александр и Анастасия встречали Рождество вдвоём. Они женаты всего полгода, а кажется, что вместе уже целую вечность.

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Хлебушек поздравил всех с Рождеством


Артемий Панарин не стал показывать, как он провёл выходные, зато поздравил своих подписчиков, выставив рисунок человечка с буханками хлеба. «И тебя с Рождеством, батошка», — написали в комментариях.

Радулов с Сантой


Рождество в семейном кругу отметил и Александр Радулов. Вместе с маленьким сыном нападающий «Монреаля» с удовольствием позировал с Санта Клаусом.

Российские традиции в Америке


«Как же здорово, что американское Рождество мы встречаем с русскими и в домашних условиях – это стало нашей традицией», — написал Дмитрий Орлов у себя в «инстаграме». За праздничным столом собрались Марченко, Орловы и Бобровские. Не обошлось и без традиционных русских блюд – оливье и селёдки под шубой.


У Малкина осень


Пока в НХЛ выходные, Евгений Малкин старается как можно больше времени проводить с семьёй. В понедельник Евгений с супругой Анной выбрался на прогулку по парку. Снегом в Питтсбурге и не пахнет – настоящая осень!

Ностальгия у Тарасенко


Владимир Тарасенко вместе с сыном и женой с понедельника прильнули к телевизионным экранам — в Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира. Наверняка Владимир вспоминал о молодёжном первенстве 2011 года, где он вместе с товарищами по команде выиграл золотые медали и навсегда вписал своё имя в историю отечественного хоккея.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Александр Радулов Артемий Панарин Владимир Тарасенко Дмитрий Орлов Евгений Малкин Леонид Комаров Сергей Бобровский
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