Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова

Фото: Reuters

Сергей Бобровский («Коламбус»)

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Илья Ковальчук (СКА)

Фото: Reuters

Евгений Кузнецов («Вашингтон»)

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Евгений Малкин («Питтсбург»)

Фото: Reuters

Александр Овечкин («Вашингтон»)

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В Канаде проходит молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мы решили вспомнить, как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, игравшие в своё время на молодёжных первенствах планеты.Форвард «Чикаго» Артём Анисимов в составе молодёжной сборной России завоевал серебряную и бронзовую медали молодёжных чемпионатов мира. Было это в 2007 и 2008 годах.Раньше Анисимов и Бобровский были одноклубниками, вместе играя за «Коламбус». Но затем Артём перебрался в «Чикаго», а Сергей продолжает защищать цвета «Блю Джекетс». На чемпионате мира среди молодёжи в 2008 году Бобровский был основным вратарём сборной и завоевал с ней бронзовые медали.Ещё один голкипер – Семён Варламов – тоже надолго закрепился в НХЛ. Выиграл серебро на чемпионате мира 2007 года. Сейчас играет за «Колорадо». Вызывается в первую сборную страны.Полноценной звездой НХЛ Василевского назвать пока нельзя, но в скором времени он ей непременно станет. Бен Бишоп не вечный, и в скором времени россиянин окончательно станет первым номером «молний». На молодёжных чемпионатах мира конкурировал с Андреем Макаровым. Выигрывал серебряную и бронзовую медали.Успел побывать капитаном «Атланты», поиграть в «Нью-Джерси», а затем вернулся в Россию, где и играет за СКА по сей день. В 2001 году в составе молодёжной сборной России сыграл на первенстве мира среди хоккеистов в возрасте до 20 лет.Партнёр Александра Овечкина по «Вашингтону». Один из главных героев золотого поколения брагинской «молодёжки» 2011 года. Там победа над Канадой в Баффало до сих пор стоит перед глазами.Один из самых талантливых российских хоккеистов, раскрывшийся в «Тампа-Бэй». 23 декабря 2011 года вошёл в окончательный состав молодёжной сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира — 2012.Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин является также и двукратным серебряным призёром молодёжных чемпионатов мира. Одна из главных звёзд нынешней НХЛ.Капитан «Вашингтона», как и Малкин, является звездой НХЛ. Выступал на молодёжных чемпионатах мира в 2003 и 2004 годах. Лидер российской сборной, никогда не отказывавшийся в неё приезжать.Ещё один представитель «Вашингтона». Крепкий и обученный защитник, в своё время помогавший выигрывать молодёжной сборной России золотые медали в 2011 году.Панарин пробивался в НХЛ через КХЛ, постепенно став одним из главных снайперов лиги. Сейчас Панариным очень довольны в «Чикаго». Был им доволен и Валерий Брагин. Стал героем финала 2011 года, забросив две шайбы в финальном матче с канадцами.На молодёжном чемпионате мира 2011 года Владимир был капитаном сборной и принял участие в 7 матчах, набрав 11 очков. Вместе с командой стал чемпионом мира, забив третий гол канадцам в драматичном финале. Сейчас играет за «Сент-Луис».