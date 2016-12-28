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175 лет назад 2016
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Российские звёзды на МЧМ
Фото: Reuters
Текст: Павел Панышев

Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова

Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин. Как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, выступавшие на МЧМ?
28 декабря 2016, среда. 19:15. Хоккей
В Канаде проходит молодёжный чемпионат мира по хоккею. Мы решили вспомнить, как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, игравшие в своё время на молодёжных первенствах планеты.

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Артём Анисимов («Чикаго»)


Форвард «Чикаго» Артём Анисимов в составе молодёжной сборной России завоевал серебряную и бронзовую медали молодёжных чемпионатов мира. Было это в 2007 и 2008 годах.
Фото: Reuters

Сергей Бобровский («Коламбус»)


Раньше Анисимов и Бобровский были одноклубниками, вместе играя за «Коламбус». Но затем Артём перебрался в «Чикаго», а Сергей продолжает защищать цвета «Блю Джекетс». На чемпионате мира среди молодёжи в 2008 году Бобровский был основным вратарём сборной и завоевал с ней бронзовые медали.
Фото: Reuters

Семён Варламов («Колорадо»)


Ещё один голкипер – Семён Варламов – тоже надолго закрепился в НХЛ. Выиграл серебро на чемпионате мира 2007 года. Сейчас играет за «Колорадо». Вызывается в первую сборную страны.
Фото: Reuters

Андрей Василевский («Тампа»)


Полноценной звездой НХЛ Василевского назвать пока нельзя, но в скором времени он ей непременно станет. Бен Бишоп не вечный, и в скором времени россиянин окончательно станет первым номером «молний». На молодёжных чемпионатах мира конкурировал с Андреем Макаровым. Выигрывал серебряную и бронзовую медали.
Фото: Reuters

Илья Ковальчук (СКА)


Успел побывать капитаном «Атланты», поиграть в «Нью-Джерси», а затем вернулся в Россию, где и играет за СКА по сей день. В 2001 году в составе молодёжной сборной России сыграл на первенстве мира среди хоккеистов в возрасте до 20 лет.
Фото: Reuters

Евгений Кузнецов («Вашингтон»)


Партнёр Александра Овечкина по «Вашингтону». Один из главных героев золотого поколения брагинской «молодёжки» 2011 года. Там победа над Канадой в Баффало до сих пор стоит перед глазами.
Фото: Reuters

Никита Кучеров («Тампа»)


Один из самых талантливых российских хоккеистов, раскрывшийся в «Тампа-Бэй». 23 декабря 2011 года вошёл в окончательный состав молодёжной сборной России для участия в молодёжном чемпионате мира — 2012.
Фото: Reuters

Евгений Малкин («Питтсбург»)


Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» Евгений Малкин является также и двукратным серебряным призёром молодёжных чемпионатов мира. Одна из главных звёзд нынешней НХЛ.
Фото: Reuters

Александр Овечкин («Вашингтон»)


Капитан «Вашингтона», как и Малкин, является звездой НХЛ. Выступал на молодёжных чемпионатах мира в 2003 и 2004 годах. Лидер российской сборной, никогда не отказывавшийся в неё приезжать.
Фото: Reuters

Дмитрий Орлов («Вашингтон»)


Ещё один представитель «Вашингтона». Крепкий и обученный защитник, в своё время помогавший выигрывать молодёжной сборной России золотые медали в 2011 году.
Фото: Reuters

Артемий Панарин («Чикаго»)


Панарин пробивался в НХЛ через КХЛ, постепенно став одним из главных снайперов лиги. Сейчас Панариным очень довольны в «Чикаго». Был им доволен и Валерий Брагин. Стал героем финала 2011 года, забросив две шайбы в финальном матче с канадцами.
Фото: Reuters

Владимир Тарасенко («Сент-Луис»)


На молодёжном чемпионате мира 2011 года Владимир был капитаном сборной и принял участие в 7 матчах, набрав 11 очков. Вместе с командой стал чемпионом мира, забив третий гол канадцам в драматичном финале. Сейчас играет за «Сент-Луис».
Фото: Reuters
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Молодёжная сборная России - Хоккей Александр Овечкин Андрей Василевский Артём Анисимов Артемий Панарин Владимир Тарасенко Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Илья Ковальчук Никита Кучеров Семён Варламов Сергей Бобровский Фото
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28 декабря 2016, среда
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Как завершится матч Россия - США на молодёжном чемпионате мира - 2017?
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