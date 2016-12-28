Налимов стартовал с «сухаря», а ЦСКА и «Спартак» поймали кураж

«Сибирь» помучилась в Новокузнецке

«Авангард» не удержал победу в Астане

Сборные могут сыграть на Кубке Шпенглера в рамках подготовки к ОИ-2018

Жаркое дерби в юбилей ЦСКА

«Спартак» уверенно обыграл «Сочи»

Выиграв четыре матча подряд в начале зимы, «Кузня» вновь перестала набирать очки. Новокузнецкая команда в этом сезоне уже ни на что, кроме последнего места в конференции, не претендует, в том время как «Сибирь» бьётся за плей-офф. В очной встрече подопечные Скабелки забили уже на шестой минуте встречи, однако после видеоповтора шайба Миловзорова засчитана не была.За два первых периода счёт на табло так и не изменился. Новосибирцы активно штурмовали ворота Подъяпольского, в три раза перебросав хозяев. Единственный гол в матче на 52-й минуте забросил 21-летний Константин Окулов. Молодой нападающий прямым броском со вбрасывания отправил шайбу в ворота новокузнецкого «Металлурга».Иван Налимов в дебютной встрече за «Сибирь» оформил «сухарь». На новогоднюю паузу команда Скабелки ушла на девятом месте в Восточной конференции. После матча болельщики «Сибири» устроили мощный перформанс, масштабу которого позавидовали бы даже болельщики футбольного «Спартака».Старт матча остался за «Барысом», а гостям без травмированных Бурдасова и Соботки пришлось тяжело на первых минутах. В первом периоде хозяева активно действовали в зоне соперника, но шайба никак не шла в ворота Фурха. У «Авангарда» же вторая опасная атака обернулась голом. Восстановившийся от травмы Илья Зубов забросил вторую шайбу в сезоне.После перерыва голов зрителям пришлось ждать долго — омичи засели в оборону, не давая «Барысу» разгуляться. В заключительном отрезке встречи подопечные Занковца всё-таки отличились. Сначала Панюков с передачи Савченко расстрелял ворота Фурха, а затем Сен-Пьер вывел свою команду вперёд. Ошарашенные напором хозяев хоккеисты «Авангарда» так и не пришли в себя. Точку в матче поставил Пушкарёв, отправив шайбу в пустые ворота команды Канарейкина. Итоговый счёт 3:1 — «Барыс» без своего лидера Боченски, пропустившего встречу из-за дисквалификации, побеждает в последнем матче уходящего года.Формат Кубка Шпенглера может быть изменён. В следующем году в Кубке в рамках подготовки к олимпийскому хоккейному турниру Пхёнчхана-2018 могут сыграть сборные. В первую очередь в этом заинтересована федерация хоккея Швейцарии, также свой интерес выразили Россия и Канада. Кроме того, существует вариант с участием сборной США.В том случае если вариант со сборными не будет воплощён в жизнь, в Кубке Шпенглера—2017 может принять участие «Куньлунь», который уже направил свою просьбу в Давос.Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что организацией будет рассмотрен вопрос участия олимпийской сборной в Кубке Шпенглера.«Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году. В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом Кубке», — приводит слова функционера ТАСС.Матчем с московским «Динамо» ЦСКА отмечал свой 70-летний юбилей. Символическое вбрасывание в ретроматче сделали «армейские» легенды Борис Михайлов и Владислав Третьяк. А болельщики ЦСКА перед стартовым свистком ярко поздравили родной клуб с юбилеем.Хоккеисты тоже решили побыстрее преподнести подарки — Андрей Кузьменко, объехав вратаря бело-голубых, открыл счёт на 11-й минуте встречи. Спустя семь минут гости реализовали большинство — отличился Мартиньш Карсумс.Второй период запомнился большим количеством борьбы на льду и удалениями подопечных Квартальнова. Грег Скотт неудачно задел Терещенко, у динамовца оказалась разбита бровь. После долгого совещания судьи не стали выписывать штраф «армейцу», что вызвало негодование у Орешкина. А затем Блажиевский вывел ЦСКА вперёд, бело-голубые ответили забитой шайбой спустя полторы минуты.В заключительном отрезке матча Юусо Хиетанен сделал счёт 3:2 в пользу «Динамо». Спас «армейский» праздник Светлаков, сотворив за 16 секунд дубль. Точку в матче поставил Богдан Киселевич. 5:3 — в этот раз победа в дерби осталась за ЦСКА.Поражения от «Витязя» и «Слована» не прибавляли настроения красно-белым перед заключительным матчем в 2016 году с «Сочи». Однако матч в столице Олимпийских игр—2014 москвичи начали бодро — после половины встречи на табло горело 4:0 в пользу гостей, хотя по количеству бросков сочинцы не намного уступали сопернику.В конце второго периода после рикошета Захарчук отправил шайбу в ворота Свенссона и победно вскинул руки. Голкипер «Спартака» поймал шайбу, давая понять, что она не успела пересечь линию ворота. Судьи больше пяти минут разбирали момент и в итоге приняли решение засчитать гол.В третьем периоде «Сочи» нанёс 14 бросков по воротам соперника, но так и не забил. Итоговый счёт — 4:1 в пользу красно-белых.