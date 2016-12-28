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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: metallurg-nk.ru
Текст: Дарья Тубольцева

Налимов стартовал с «сухаря», а ЦСКА и «Спартак» поймали кураж

«Барыс» без Боченски обыграл «Авангард», Окулов принёс победу «Сибири», а дубль Светлакова позволил ЦСКА одолеть «Динамо» М — в итогах дня.
28 декабря 2016, среда. 23:00. Хоккей

«Сибирь» помучилась в Новокузнецке


Выиграв четыре матча подряд в начале зимы, «Кузня» вновь перестала набирать очки. Новокузнецкая команда в этом сезоне уже ни на что, кроме последнего места в конференции, не претендует, в том время как «Сибирь» бьётся за плей-офф. В очной встрече подопечные Скабелки забили уже на шестой минуте встречи, однако после видеоповтора шайба Миловзорова засчитана не была.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
0 : 1 0:0, 0:0, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Окулов – 51:45 (5x5)


За два первых периода счёт на табло так и не изменился. Новосибирцы активно штурмовали ворота Подъяпольского, в три раза перебросав хозяев. Единственный гол в матче на 52-й минуте забросил 21-летний Константин Окулов. Молодой нападающий прямым броском со вбрасывания отправил шайбу в ворота новокузнецкого «Металлурга».




Иван Налимов в дебютной встрече за «Сибирь» оформил «сухарь». На новогоднюю паузу команда Скабелки ушла на девятом месте в Восточной конференции. После матча болельщики «Сибири» устроили мощный перформанс, масштабу которого позавидовали бы даже болельщики футбольного «Спартака».



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«Авангард» не удержал победу в Астане


Старт матча остался за «Барысом», а гостям без травмированных Бурдасова и Соботки пришлось тяжело на первых минутах. В первом периоде хозяева активно действовали в зоне соперника, но шайба никак не шла в ворота Фурха. У «Авангарда» же вторая опасная атака обернулась голом. Восстановившийся от травмы Илья Зубов забросил вторую шайбу в сезоне.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 1 0:1, 0:0, 3:0
Авангард
Омская область
0:1 – Зубов (Пестушко) – 18:32 (5x5), 1:1 – Панюков (Савченко, Шиннимин) – 42:12 (5x5), 2:1 – Сен-Пьер (Шиннимин, Савченко) – 45:32 (4x4), 3:1 – Пушкарёв (Кучин) – 59:35 (en)


После перерыва голов зрителям пришлось ждать долго — омичи засели в оборону, не давая «Барысу» разгуляться. В заключительном отрезке встречи подопечные Занковца всё-таки отличились. Сначала Панюков с передачи Савченко расстрелял ворота Фурха, а затем Сен-Пьер вывел свою команду вперёд. Ошарашенные напором хозяев хоккеисты «Авангарда» так и не пришли в себя. Точку в матче поставил Пушкарёв, отправив шайбу в пустые ворота команды Канарейкина. Итоговый счёт 3:1 — «Барыс» без своего лидера Боченски, пропустившего встречу из-за дисквалификации, побеждает в последнем матче уходящего года.



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Сборные могут сыграть на Кубке Шпенглера в рамках подготовки к ОИ-2018


Формат Кубка Шпенглера может быть изменён. В следующем году в Кубке в рамках подготовки к олимпийскому хоккейному турниру Пхёнчхана-2018 могут сыграть сборные. В первую очередь в этом заинтересована федерация хоккея Швейцарии, также свой интерес выразили Россия и Канада. Кроме того, существует вариант с участием сборной США.

В том случае если вариант со сборными не будет воплощён в жизнь, в Кубке Шпенглера—2017 может принять участие «Куньлунь», который уже направил свою просьбу в Давос.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что организацией будет рассмотрен вопрос участия олимпийской сборной в Кубке Шпенглера.

«Вопрос участия сборной в Кубке Шпенглера обсуждается ежегодно, мы поднимали его на правлении ФХР в прошлом году. В будущем мы рассмотрим возможность участия олимпийской сборной, поскольку только она может участвовать в этом Кубке», — приводит слова функционера ТАСС.

Жаркое дерби в юбилей ЦСКА


Матчем с московским «Динамо» ЦСКА отмечал свой 70-летний юбилей. Символическое вбрасывание в ретроматче сделали «армейские» легенды Борис Михайлов и Владислав Третьяк. А болельщики ЦСКА перед стартовым свистком ярко поздравили родной клуб с юбилеем.




Хоккеисты тоже решили побыстрее преподнести подарки — Андрей Кузьменко, объехав вратаря бело-голубых, открыл счёт на 11-й минуте встречи. Спустя семь минут гости реализовали большинство — отличился Мартиньш Карсумс.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
5 : 3 1:1, 1:1, 3:1
Динамо М
Москва
1:0 – Кузьменко (Жарков, Светлаков) – 10:19 (5x5), 1:1 – Карсумс (Терещенко, Вишневский) – 19:29 (5x3), 2:1 – Блажиевский (Кугрышев, Мамин) – 34:29 (5x5), 2:2 – Рылов – 36:11 (4x4), 2:3 – Хиетанен (Вишневский, Кашпар) – 45:17 (5x4), 3:3 – Светлаков (Плэтт, Мамин) – 52:46 (5x5), 4:3 – Светлаков (Блажиевский, Кузьменко) – 53:56 (5x5), 5:3 – Киселевич (Телегин, Пивцакин) – 56:18 (5x4)


Второй период запомнился большим количеством борьбы на льду и удалениями подопечных Квартальнова. Грег Скотт неудачно задел Терещенко, у динамовца оказалась разбита бровь. После долгого совещания судьи не стали выписывать штраф «армейцу», что вызвало негодование у Орешкина. А затем Блажиевский вывел ЦСКА вперёд, бело-голубые ответили забитой шайбой спустя полторы минуты.

В заключительном отрезке матча Юусо Хиетанен сделал счёт 3:2 в пользу «Динамо». Спас «армейский» праздник Светлаков, сотворив за 16 секунд дубль. Точку в матче поставил Богдан Киселевич. 5:3 — в этот раз победа в дерби осталась за ЦСКА.

«Спартак» уверенно обыграл «Сочи»


Поражения от «Витязя» и «Слована» не прибавляли настроения красно-белым перед заключительным матчем в 2016 году с «Сочи». Однако матч в столице Олимпийских игр—2014 москвичи начали бодро — после половины встречи на табло горело 4:0 в пользу гостей, хотя по количеству бросков сочинцы не намного уступали сопернику.

В конце второго периода после рикошета Захарчук отправил шайбу в ворота Свенссона и победно вскинул руки. Голкипер «Спартака» поймал шайбу, давая понять, что она не успела пересечь линию ворота. Судьи больше пяти минут разбирали момент и в итоге приняли решение засчитать гол.




В третьем периоде «Сочи» нанёс 14 бросков по воротам соперника, но так и не забил. Итоговый счёт — 4:1 в пользу красно-белых.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2016, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
1 : 4 0:0, 1:4, 0:0
Спартак
Москва
0:1 – Радил (Гилрой, Стэплтон) – 22:23 (5x4), 0:2 – Сорокин (Толпеко) – 25:19 (5x5), 0:3 – Стоа (Гилрой) – 30:01 (5x4), 0:4 – Мирнов (Васильев) – 32:09 (5x5), – – , 1:4 – Захарчук (Мамкин, О'Делл) – 38:20 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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