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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

Последние матчи года в КХЛ. От Пекина до Питера

В последнем игровом дне 2016 года Уфа и «Магнитка» сыграют в лучших традициях дерби, а «Ак Барс» на волне успеха победит «Северсталь».
29 декабря 2016, четверг. 09:00. Хоккей
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«Куньлунь Ред Стар» — «Адмирал»


Прямые конкуренты за выход в плей-офф от Востока встречались в этом сезоне уже трижды: два раза сильнее был китайский клуб и одна победа на счету «моряков». Победа приблизит «Адмирал» на расстояние одного очка от китайцев, однако свою предновогоднюю домашнюю серию из пяти матчей дальневосточники провели неуверенно, победив лишь в двух встречах. «Куньлунь» же дома играет в этом сезоне очень уверенно, о чём свидетельствует даже нынешняя домашняя серия,
где клуб из Пекина выиграл четыре матча подряд и набрал одно очко в вязкой игре с «Амуром». Поэтому больше шансов уйти на новогодний перерыв в хорошем настроении имеют хозяева льда

Наш прогноз: «Куньлунь» победит в основное время

«Салават Юлаев» — «Металлург» (Магнитогорск)


Серия поражений уфимцев после звонкой пощёчины от «Лады» достигла уже трёх матчей. Схожая ситуация и у «Магнитки», которая неожиданно легко уступила «Медвешчаку» и «Барысу». Уфа дома представляет собой очень организованную команду, гонимую вперёд огромной армией болельщиков, в то время как магнитогорцы частенько теряют очки на выезде. Пожалуй, от главной вывески последнего игрового дня 2016 года мы вправе ожидать яркой и упорной борьбы, как и в октябрьском матче этих команд, завершившемся победой нынешних гостей по итогам буллитной серии. Скорее всего, команды не уложатся в рамки основного времени, а предугадать развитие событий дальше практически невозможно. Тем не менее «Магнитка» отдыхала целых четыре дня после игры с «Барысом», а потому и сил у подопечных Воробьёва побольше.

Наш прогноз: Магнитогорск добудет победу за пределами основного времени

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Пожалуй, от главной вывески последнего игрового дня 2016 года мы вправе ожидать яркой и упорной борьбы, как и в октябрьском матче этих команд, завершившимся победой нынешних гостей по итогам буллитной серии.

«Ак Барс» — «Северсталь»


«Ак Барс» в фантастическом матче со СКА сумел добыть победу, причём снова в буллитной серии. Многие уже назвали этот матч скрытым финалом нынешнего сезона, однако казанцам ещё не помешало бы опередить «Металлург» на Востоке, что, безусловно, будет являться основной задачей для клуба в январе. Впрочем, зачем тянуть, если начать можно уже сейчас? «Северсталь» так и не отошла от своей 10-матчевой серии из поражений, а потому составить конкуренцию одному из лидеров Востока вряд ли сможет.

Наш прогноз: «Ак Барс» камня на камне не оставит от «Северстали»

«Витязь» — «Нефтехимик»


Клуб Андрея Назарова продолжает отчаянную борьбу за плей-офф, да вот только одна беда — стабильности не хватает катастрофически! Только-только героически повержено «Торпедо», как затем следует невнятный матч со «Спартаком»; только-только разгромлен «Сочи», как затем клуб проигрывает четыре матча подряд. Чего ждать после победы над «Северсталью» — загадка. «Витязь» в этом плане выступает более ровно, во многом благодаря тому, что подольчане уже находятся в зоне плей-офф, а потому играют куда более сдержанно. В любом случае «Нефтехимику» нужна победа в основное время, о чём прекрасно знает «Витязь», для которых даже одно набранное очко будет существенным подспорьем. Потому нас ждёт малорезультативная игра, в которой дело может затянуться и не на 60 минут игрового времени.

Наш прогноз: хозяева отдадут одно очко сопернику, но выиграют матч

>>> «Ак Барс» сломил СКА, Назаров приблизился к плей-офф
Однако «Локомотив» скорее всего до победы не дотянет, но и разгромить себя не позволит, даже несмотря на то, что огромное преимущество будет у хозяев.

СКА — «Локомотив»


Самолюбие СКА после матча с «Ак Барсом» серьёзно пошатнулось, а потому петербуржцы приложат максимум усилий, чтобы порадовать своих болельщиков. Ярославцы же, не особо удачно играющие в гостях, вдруг разом смогли обыграть прямых конкурентов по дивизиону Тарасова — «Торпедо» и ЦСКА, причём обе победы были добыты на чужом льду. Однако «Локомотив» скорее всего до победы не дотянет, но и разгромить себя не позволит, даже несмотря на то что огромное преимущество будет у хозяев.

Наш прогноз: СКА обыграет «Локомотив», но с небольшой разницей.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Куньлунь Ред Стар ХК Адмирал ХК Ак Барс ХК Витязь ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК Нефтехимик ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК СКА
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