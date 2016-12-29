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175 лет назад 2016
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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Радулов проснулся, а Панарин получил новый контракт на $ 12 млн

Александр Радулов прервал голевую засуху, а Артемий Панарин согласовал новый двухлетний контракт с «Чикаго» — в обзоре дня НХЛ.
29 декабря 2016, четверг. 10:15. Хоккей

Радулов – гол, Василевский – пас и победа


НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 3 1:2, 0:1, 2:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – А. Радулов (Байрон) – 03:24 (5x5), 1:1 – Джонсон (Кучеров, Палат) – 10:39 (5x5), 1:2 – Уэбер (Байрон, Пачьоретти) – 13:31 (5x4), 1:3 – Терри (Карр, Маккэррон) – 23:07 (5x5), 2:3 – Хедман (Кучеров) – 51:14 (5x5), 3:3 – Палат (Хедман, Пойнт) – 56:30 (5x4), 4:3 – Джонсон (Гэррисон, Василевский) – 61:36 (3x3)


Шесть матчей отбегал нападающий «Монреаля» Александр Радулов вхолостую, несколько сдав после блестящей первой трети регулярного чемпионата. Отсутствие травмированного привычного партнёра Алекса Гальченюка вызвало несколько перемен в составе, и перед игрой с «Тампой» Радулов был отправлен в новое сочетание к Полу Байрону и Тори Митчеллу, которых трудно назвать игроками двух ключевых атакующих троек. «Алексу сейчас непросто, он борется. Мы ищем варианты, которые будут работать», — сказал перед игрой главный тренер «Канадиенс» Мишель Террьен.

У «Тампы» состоялось долгожданное возвращение Никиты Кучерова, который пропустил всё те же шесть матчей из-за травмы нижней части тела, а также в строй вернулся и нападающий Ондржей Палат. «Мы ждём, что эти парни придадут нам энергии, но было бы несправедливо ждать от них блестящей игры сразу же после выздоровления. Наше положение в турнирной таблице? Играть ещё полсезона, в таблицу смотреть рано. Если будешь высчитывать очки и варианты, то точно проиграешь», — отметил наставник «Лайтнинг» Джон Купер и решил возродить старое звено, прозванное «Тройняшками» (Палат – Джонсон – Кучеров).

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Игра началась для «молний» с неприятного сюрприза, который устроил сам себе голкипер южан Андрей Василевский. Вратарь вышел из ворот, чтобы отыграть шайбу одноклубникам, но сделал это опрометчиво, не заметив прессингующего соперника. Нападающий «Монреаля» Пол Байрон легко обокрал уфимца и выдал пас на пятачок, где Радулов броском в касание прервал свою затянувшуюся безголевую паузу. Хозяева отыгрались семь минут спустя, когда великолепный «треугольник» разыграли «Тройняшки», выведя на бросок Тайлера Джонсона.


На стыке первого и второго периодов «Монреалю» удалось вырваться вперёд на две шайбы, но вдохновлённая выздоровевшими лидерами «Тампа» на удивление легко отыгралась. Сначала Кучеров ассистировал Виктору Хедману, который хитрым броском в дальний угол сократил отставание, а затем сам Большой Швед помог забить Палату, после чего игра перешла в овертайм.


Дополнительное время продлилось чуть более полутора минут и дало возможность Василевскому исправить ошибку, допущенную в начале матча. Именно голкипер начал победную комбинацию «молний», отдав шайбу защитнику Гаррисону, который, в свою очередь, выдал прекрасную передачу на ход Тайлеру Джонсону, ставшему автором решающего гола. «Сегодня мы играли без Валттери Филппулы, которого мы оставили вне заявки. Это было очень трудное решение, но парни сыграли очень здорово. Надеюсь, что теперь команда наберёт боевую скорость. «Тройняшки» сегодня сыграли просто превосходно, были нашей лучшей линией», — заявил Джон Купер. «Наконец-то в команде отличная атмосфера, много веселья. Для нас уже началось время плей-офф, и это были очень важные два очка», — отметил Виктор Хедман. Стоит добавить, что матч не смогли закончить нападающие Владислав Наместников и Брэйден Пойнт, о состоянии здоровья которых будет известно позже.

Хет-трик Фаббри принес победу «Сент-Луису»


НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
6 : 3 2:1, 0:1, 4:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Симмондс (Конечны, Шенн) – 03:25 (5x5), 1:1 – Шаттенкирк (Стин, Тарасенко) – 15:01 (5x4), 2:1 – Фаббри (Парэйко) – 19:48 (5x4), 2:2 – Казинс (Проворов, Конечны) – 24:32 (5x5), 2:3 – Шенн (Гостисбер, Симмондс) – 44:13 (5x4), 3:3 – Перрон (Парэйко) – 45:53 (5x5), 4:3 – Апшолл (Эдмундсон, Пьетранджело) – 47:13 (5x5), 5:3 – Фаббри (Берглунд, Яшкин) – 55:01 (5x5), 6:3 – Фаббри (Яшкин, Штястны) – 57:04 (en)


«Блюзмены» дома обыграли «Филадельфию», одержав вторую победу в пяти последних матчах, что дало им возможность укрепиться на третьей кубковой строчке в Центральном дивизионе. Успех дался «Сент-Луису» очень нелегко – ещё в начале третьего периода «лётчики» вели в счёте и без стеснения проверяли на прочность вратаря «музыкантов» Хаттона. Хозяев выручила уверенная реализация созданных моментов, а главным героем в составе «Блюз» стал техничный Робби Фаббри, который оформил первый в карьере хет-трик. Владимир Тарасенко и Иван Проворов отметились одной результативной передачей каждый.

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Кросби догнал Макдэвида


НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 2 0:1, 1:1, 2:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Линдхольм (Хэнифин, Мёрфи) – 08:10 (5x5), 1:1 – Кросби (Шульц, Шири) – 20:26 (5x5), 1:2 – Стемпняк (Терявяйнен, Ахо) – 32:32 (5x5), 2:2 – Куниц (Кессел, Бонино) – 41:59 (5x5), 3:2 – Хагелин (Хёрнквист, Дейли) – 55:45 (5x5)


Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби в домашней игре с «Каролиной» забил свой 26-й гол в сезоне, упрочил своё лидерство в споре снайперов и помог «пингвинам» одержать третью победу подряд. В гонке бомбардиров Сид догнал своего вероятного сменщика на посту главной звезды НХЛ Коннора Макдэвида (по 42 балла), который в последних пяти матчах набрал 3 очка. Вместе с Кросби великолепную игру выдал вратарь «стальных» Марк-Андре Флёри, который вышел лишь на третий период, но столкнулся с весьма приличной нагрузкой. За свою двадцатиминутку Флёри отразил 19 бросков по своим воротам, чем помог «Питтсбургу» отстоять победный счёт. «Почему поменяли вратаря? Мэтт Мюррей получил травму нижней части тела. Новостей о его состоянии пока нет», — объяснил своё решение наставник «Пингвинз» Майк Салливан.


Мэттьюс, Нюландер и Марнер «зажигают» в «Торонто»


НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 3 0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Мэттьюс (Браун, Хаймен) – 10:38 (5x5), 0:2 – Нюландер (Мэттьюс, Гардинер) – 37:54 (4x3), 1:2 – Маршессо (Яндл, Трочек) – 40:29 (5x5), 2:2 – Трочек (Киндл, Маршессо) – 42:43 (5x5), 2:3 – Марнер – 65:00 ( ПБ)


«Кленовые листья» также одержали третью победу подряд, сумев обыграть «Флориду» на чужом льду. За счёт быстрого гола Остона Мэттьюса «Торонто» завладел преимуществом, но неудачный третий период лишил гостей возможности отпраздновать успех в основное время. Победа пришла к «Мэйпл Лифс» в серии буллитов, где решающую попытку исполнил Митч Марнер, поддержавший других «янгстеров» Мэттьюса и Нюландера. В общем споре новобранцев продолжает лидировать форвард «Виннипега» Патрик Лайне (30 очков в 37 матчах), но троица из «Торонто» дышит финну в затылок: Мэттьюс отстаёт от него на два балла, Марнер – на четыре, а Нюландер – на семь.



Панарин договорился о новом контракте с «Чикаго»



Форвард «Чикаго» Артемий Панарин договорился о продлении соглашения с клубом. По информации TSN, 25-летний россиянин подпишет с «Блэкхоукс» новый двухлетний контракт на $ 12 млн, при этом в следующем сезоне его подписной бонус (входит в сумму оклада) составит 4,2 млн, а в сезоне-2018/19 – 2 млн. По нынешнему соглашению нападающий зарабатывает $ 925 тыс. и может увеличить сумму на 2,575 млн за счёт бонусов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Монреаль Канадиенс Тампа-Бэй Лайтнинг Торонто Мэйпл Лифс Александр Радулов Андрей Василевский Никита Кучеров Остон Мэттьюс Сидни Кросби
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06:25 «Монреаль» с Радуловым уступил «Тампе», Василевский отдал решающий голевой пас
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