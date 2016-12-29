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175 лет назад 2016
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МЧМ-2017
Фото: worldjunior2017.com
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США

После поражения от Канады и разгрома Латвии российская «молодёжка» проведёт с США, пожалуй, самый важный матч группового этапа МЧМ-2017.
29 декабря 2016, четверг. 12:30. Хоккей

Главный матч группы после тренировки. Чем удивит Брагин?


При желании, конечно, самым важным матчем группового этапа можно было назвать и игру с Канадой. Таковой, в теории, может стать и встреча со Словакией под бой курантов. Если наша «молодёжка» уступит американцам, то заключительная игра группового этапа станет последним шансом уйти от нежелательной встречи с «Тре крунур» уже в четвертьфинале. В связи с этим лучше не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Американцы – это не только конкуренты за одной из двух первых мест в группе, но и в некотором роде мерило для нашей сборной. Поражение от канадцев можно объяснить стартовым волнением и отсутствием опыта игры при такой аудитории у многих хоккеистов российской команды. Теперь, пройдя закалку Канадой и потренировавшись с Латвией, подопечные Валерия Брагина должны предстать в оптимальной форме. Хватит ли её для победы над США – крайне любопытно. Интересно и то, какие сюрпризы припас наш главный тренер. Дело в том, что даже после перестановок, которые выстрелили в игре с Латвией (Рубцов в третьем звене выглядел лучше, чем в четвёртом, а Зборовскому пошло на пользу то, что его убрали от Сергачёва), Брагин анонсировал новые изменения. Прежде всего напрашивается «повышение» Якова Тренина, которого Брагин уже пробовал вместо Михаила Воробьёва в первом звене. Пока, правда, только на большинство.

>>> «Давно не забивали так много». Брагин — о победе над Латвией
Пройдя закалку Канадой и потренировавшись с Латвией, подопечные Валерия Брагина должны предстать в оптимальной форме. Хватит ли её для победы над США – крайне любопытно.

У Брагина ставка на КХЛ, у Моцко – на NCAA


Не секрет, что Валерий Брагин в подборе игроков на МЧМ привык делать ставку на игроков, засветившихся на взрослом уровне. Оттого к сборной на пушечный выстрел не подпускают звёзд МХЛ омичей Манукяна и Ковалёва, а на ведущих игроков канадских юниорских лиг смотрят с недоверием. «Играл с мужиками – значит готов биться и с канадцами», — примерно так звучит закон Валерия Николаевича. Не КХЛ, так ВХЛ – там тоже порой идёт ещё та «рубка», спросите у Юртайкина с Алексеевым. Оппонент Брагина в предстоящем матче Боб Моцко недалеко ушёл. Главный тренер молодёжной сборной США отдаёт предпочтение студентам. Игроки из NCAA были основой американской «молодёжки» и раньше, но при новом рулевом они буквально выдавили из состава тех, кто представляет юниорские лиги. Таковых в нынешнем составе сборной США всего трое: помимо вратаря это защитник Калеб Джонс и нападающий Джереми Бракко. Оба, что примечательно, два года назад брали золото юниорского чемпионата мира. NCAA – это, конечно, не КХЛ, но ступень более высокая, чем любая лига CHL или USHL. Мы привыкли посмеиваться над тем, что американцы привозят студентов на взрослый чемпионат мира, но на молодёжном первенстве они более чем уместны.

На каждого Коростелева есть свой Дебринкет


Перед чемпионатом мира мы немного поворчали насчёт того, что Брагин не взял в Канаду двух нападающих, выступающих в лиге Онтарио. Последний отсев коснулся Никиту Коростелёва и Артура Тянулина. Парни неплохо проявили себя в Суперсерии, но в контрольных матчах перед МЧМ выглядели неубедительно, а Брагин даже усаживал их на лавку во время игры. Претензии к главному тренеру «молодёжки» состояли в том, что эти двое имеют отменную статистику в OHL, где достойно смотрятся на фоне всё тех же канадцев. Однако если посмотреть на ситуацию в стане сборной США, то можно понять, что мы в этом не одиноки. Не только Брагин, но и Моцко с недоверием относится к игрокам, выступающим в канадских юниорских лигах. Рулевой американской «молодёжки» отцепил от состава Логана Брауна и Алекса Дебринкета. И если отсутствие Брауна можно объяснить тем, что лишь недавно он восстановился от травмы, то отказ от Дебринкета – сенсация. Если Тянулин только восьмой бомбардир лиги Онтарио, а Коростелёв не является даже самым результативным игроком своей команды, то этот парень всего на одно очко отстаёт от самого результативного игрока чемпионата Тейлора Реддиша. Реддиш – один из лидеров сборной Канады на МЧМ, а Дебринкет – рядовой зритель этого турнира.

>>> Без «канадцев» Коростелева и Тянулина. Кого Брагин взял на МЧМ?
Сборная США этого созыва – концентрат маленьких, техничных и скоростных форвардов. Справятся ли с ними наши защитники?

Беспокойный Кудако против лучшего нападения МЧМ


Да, формально лучшее нападение ЧМ-2017 на данный момент у сборной России. Подопечные Валерия Брагина забросили в двух матчах 12 шайб, что на одну больше, чем у американцев. Однако 9 из 12 голов пришлись на встречу с совсем уж разобранными латвийцами, что, согласитесь, не показатель. А если смотреть не на результаты двух стартовых игр, а на предтурнирные расклады, но тут мы серьёзно уступаем сборной США. На бумаге у «звёздно-полосатых» лучшая линия нападения на турнире, где хоть и нет Остона Мэттьюса, зато есть несколько опасных троек с разноплановыми исполнителями. Пока же у американцев выделяется первое звено Уайт – Келлер – Томпсон, которое на двоих уже забросило пять шайб. В отличие от канадцев, где что ни игрок – здоровяк под 190 сантиметров, у нашего следующего соперника очень быстрая и мобильная команда. Сборная США этого созыва – концентрат маленьких, техничных и скоростных форвардов. Справятся ли с ними наши защитники? Прежде всего беспокоит игра Вадима Кудако. В матче с Канадой они изрядно напортачили в паре с Григорием Дроновым, а после того как Брагин их развёл, Кудако стал одним из виновников единственного гола сборной Латвии. Также игра с американцами станет настоящим тестом для первой пары Рыков – Сидоров, которая пока выглядит почти идеально.
Три матча за четыре дня – столь сложный график мог бы подкосить любого вратаря, даже такого классного, как Самсонов. Теперь же его присутствие на последнем рубеже должно стать козырем российской «молодёжки».

Самсонов как преимущество сборной России


В ворота сборной России вернётся Илья Самсонов. Свежий, отдохнувший, оклемавшийся после встречи с Канадой. Тренерский штаб нашей сборной сделал единственно правильный выбор, дав сыграть с Латвией Владиславу Сухачёву. Три матча за четыре дня – столь сложный график мог бы подкосить любого вратаря, даже такого классного, как Самсонов. Теперь же его присутствие на последнем рубеже должно стать козырем российской «молодёжки». Если до матча с Канадой казалось, что у «кленовых» всё неплохо с вратарской линией, то после финального свистка стало очевидно, что Картер Харт – не ровня Самсонову. Пока магнитогорец давал сборной России хоть какие-то шансы, его визави пропускал не самые сложные броски с дистанции. Отчасти все три шайбы были вратарскими. Ждать ли подобных подарков от американцев? Главный тренер сборной США задействовал двух вратарей, но основным является всё же Тайлер Парсонс. В составе «Лондона» он стал чемпионом лиги Онтарио и обладателем Мемориального кубка, но при этом никогда не выступал на взрослом уровне и не участвовал в международных турнирах. Самсонов даст ему фору как в одном, так и во втором.

>>> «Вратари – слабое звено». Заокеанские СМИ о матче Канада – Россия
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей U20 — Хоккей
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Как завершится матч Россия - США на молодёжном чемпионате мира - 2017?
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