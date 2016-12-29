Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Россия – США U20: удары по лицу и Холодная война. Когда это было?

Кто из хоккеистов получил по лицу за празднования гола, а кто из тренеров рассуждал о Холодной войне? Пройди тест и узнай.