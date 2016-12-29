Россия – США U20: удары по лицу и Холодная война. Когда это было?

>>> Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США
26 декабря в канадских городах Торонто и Монреале стартовал очередной молодёжный чемпионат мира. Сборная России в первый игровой день потерпела поражение от команды Канады (3:5), а затем разгромила сборную Латвии (9:1). Американцы же были сильнее латвийцев и словаков. Ближайшая встреча станет 30-й в истории противостоянии, в котором отечественные хоккеисты добились 23 побед. В случае победы одна из команд сможет себе гарантировать второе место в группе.
Предлагаем вспомнить самые яркие моменты в истории противостояния этих двух команд за более чем 30 лет на уровне молодёжных сборных.
Тест можно пройти по ссылке https://www.playbuzz.com/championat10/12-28-2016-9-59-35-pm