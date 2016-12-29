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175 лет назад 2016
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Молодёжный чемпионат мира, как живёт сборная России на турнире
Фото: /fhr.ru
Текст: Роман Соловьёв

В муравейнике. Как живёт сборная России на МЧМ

С кем в одном отеле живёт сборная России, кто привёз с собой приставку на чемпионат мира.
29 декабря 2016, четверг. 17:22. Хоккей
29 декабря сборная России проведёт свой третий матч группового этапа чемпионата мира. В первой встрече турнира россияне уступили канадцам (3:5), а затем добились победы над латвийцами (9:1). В преддверии матча с американцами рассказываем, как живёт сборная России на турнире.

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Муравейник сборных


Два года назад на молодёжном чемпионате мира, который также проходил в Торонто и Монреале, сборная жила в другом отеле, ближе к арене. В этом году организаторы поселили все пять сборных в один отель. Жизнь там напоминает муравейник, ведь помимо хоккеистов там живут и обычные люди.

Почти вся российская делегация расположилась на одном этаже, на каждую из дверей наклеили логотип Федерации хоккея России. Лидеры сборной Кирилл Капризов и Илья Самсонов привезли с собой приставку и в свободное время бросают друг другу вызов. О том, что отель может принять бесчисленное число гостей, говорит хотя бы тот факт, что российские игроки обедают на минус втором этаже.

Утром, конечно, здесь не так многолюдно, и любой представитель сборной России может привлечь внимание обычных туристов. Его могут попросить сделать совместную фотографию или попросить билеты на ближайший матч сборной России. Так, один немец очень хотел попасть на матч Россия — США, но не нашёл ничего лучше, как попросить купить билет с рук, нежели в кассе.

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Футбол на парковке


Из этого отеля команда добирается до арены на автобусе, в среднем поездка длится минут 15, хотя проверено, что пешком на это уйдёт чуть больше 20 минут. На МЧМ-2015 команде до арены нужно было просто перейти дорогу. Организаторы выделяют специальные зоны разминки для команд перед матчами. Если вы играете вечернюю встречу, то есть вероятность, что эта зона будет занята командой, которая пошла на заминку после первого матча дня.

Так произошло в первый игровой день, когда латвийцы заняли место у наших ребят. Выгонять их или расстраиваться не было времени, поэтому кто-то сел за велотренажёры, предназначенные для судей, а большая часть побежала вглубь на парковку, где можно было спокойно поиграть в мяч.

Автографы, поездка на автобусе на тренировочную арену. Карточки


За день до матча с американцами сборной России предстояло тренироваться за городом, в специальном тренировочном центре, который используют два местных хоккейных клуба – «Торонто Марлис» (АХЛ) и «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ). Путь туда от дворца составляет примерно 15 минут, а игроки поехали на эту тренировку в форме.
За тем занятием следил главный тренер взрослой сборной Латвии Боб Хартли. Днём ранее россияне разгромили прибалтов со счётом 9:1, а сам тренер сказал несколько лестных слов о россиян, например, сравнил форварда Александра Полунина с американцем Джонни Годро. Помимо Хартли за тренировкой следили обычные канадцы, которым понравилось упражнение, когда два защитника играют против целой пятёрки.

Сразу после занятия российские игроки поменяли коньки на кроссовки и шли в автобус, чтобы ехать обратно. Перед автобусом их ждала десятка местных болельщиков, которые просили их расписаться на обычных листках бумаги, фотографиях или шайбах. Карточек игроков этой «молодёжки» ещё нет, но в магазинчике дворца можно найти карточки времён серии матчей клубов СССР с клубами НХЛ. В одном сете был замечен бывший тренер «молодёжки» Евгений Попихин.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Валерий Брагин Илья Самсонов Кирилл Капризов МЧМ-2017
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