Россия сразится с США на МЧМ в Торонто. LIVE

Гид по МЧМ-2017. Расписание, трансляции, формат турнира
Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Текстовая трансляция матча Россия – США
Студенты или преподаватели? Россию ждёт тест от США
21:10. Сходу советуем вам ознакомиться с материалом о том, с кем в одном отеле живёт сборная России, кто привёз с собой приставку на чемпионат мира. В общем, о жизни нашей команды во время турнира.
21:00. Приветствуем всех любителей хоккея! В Торонто и Монреале продолжается молодёжный чемпионат мира. Команде Валерия Брагина предстоит сыграть третий матч на турнире, а соперником россиян будет сборная США. Начало встречи запланировано на 23:30 мск. Оба коллектива играют в группе B, где также выступают латвийцы, словаки и канадцы. Именно с Канадой сборная России открывала нынешний МЧМ, и дебют у российской команды получился не слишком удачным – поражение со счётом 3:5. Зато следом со счётом 9:1 была разгромлена латвийская сборная. На очереди, пожалуй, важнейшая игра группового этапа.
Фото: worldjunior2017.com