Чудеса под Новый год. СКА впервые проиграл два матча подряд

«Салават» проиграл в четвёртый раз подряд

Адмирал" сделал подарок болельщикам на Новый Год

«Ак Барс» одержал волевую победу

СКА потерпел второе поражение подряд

Разочарование «Витязя»

Клубы КХЛ должны своим игрокам более 500 миллионов рублей

Некоторое время назад, после поражения от «Слована», главный тренер уфимцевназвал своих игроков «серой массой». Думается, что за матч с «Магниткой» подобных эпитетов его подопечные не заслужили. К середине второго периода они проигрывали 0:3, притом, два первых гола были ими пропущены за первые три минуты. Начало, что и говорить, получилось обескураживающим. К чести «Салавата» следует сказать, что хозяева не сдались и попытались создать праздник для своих болельщиков. Всего за 11 минут игрового времени они отыграли это отставание и имели шансы на победу. Но в дело вступил новичок «Магнитки», который забросил победную, четвёртую шайбу. Бросок Тимкина за восемь секунд до финальной сирены в пустые ворота лишний раз утвердил «Металлург» в роли победителя. Шайбы у «Салавата» на счету Умарка, Хартикайнена и Куляша, а у магнитогорцев, помимо Санталы и Тимкина, дважды отличился Осала, а одну шайбу забросил Коварж.Встреча в Пекине между «Куньлунем» и «Адмиралом» закончилась уверенной победой гостей. Счёт в матче открыла китайская команда: на восьмой минуте шайбу забросил. Правда, долго быть впереди «Куньлуню» было не суждено. Всего через 43 секунды полный тёзка защитника СКАсчёт сравнял, а затем забивали только гости. До первого перерыва «моряков» вывел вперёд. Китайская команда долго и безуспешно пыталась отыграться, но вместо этого дважды пропустила в конце третьего периода. Вратарьне смог справиться с бросками Райта и Саболича, который также поучаствовал в третьем голе. «Адмирал» выиграл со счётом 4:1 и закончил 2016 год на восьмом месте в конференции, имея гандикап в четыре очка перед «Сибирью».После наделавшей шуму победы над СКА казанские болельщики были вправе ожидать продолжения новогоднего банкета. Только вот у «Северстали» были иные планы, и с первых минут она начала претворять их в жизнь.вывели «сталеваров» вперёд в первом периоде. Такое развитие событий, конечно же, хозяев устроить не могло, и в следующей двадцатиминутке они отыгрались усилиями. А ко третьему периоду хозяева уже вели в счёте. Шайбу забросил. 3:2 — с таким счётом игра и закончилась.Перед встречей СКА наверняка был полон реваншистских настроений. Не по отношению к «Локомотиву», конечно, а из-за того, что в предыдущей встрече в Казани они уступили, и проигрывать второй раз подряд они явно не собирались. Но «Локомотив» же сразу взял быка за рога. И вновь сработало первое звено.на излёте четвёртой минуты первого периода открыл счёт с передачи. Большого преимущества «железнодорожники» питерцам не дали, и благодаря этому, в конце второго периода они провели вторую результативную атаку. Тальбо и Козун вырвались вдвоём на одного защитника. Максим отдал поперечный пас на Брэндона, и тот поразил ворота Шестёркин. С начала третьего периода питерцы рванули с места в карьер. Ковальчук размочил счёт с передач Барабанова и Войнова. Но большее хозяева оказались не способны. «Локомотив» увёз неожиданную победу из Санкт-Петербурга, ане смог справиться св кулачном поединке.В случае победы над дружиной Назарова «Витязь», идущий на восьмой строчке на Западе, к Новому мог создать неплохой задел в шесть очков перед ближайшими конкурентами. Первый период в матче прошёл практически незаметно, большого количества опасных моментов команды не создали. Зато к середине второго они успели обменяться заброшенными шайбами. У «Витязя» большинство реализовал, а спустя несколько минут положение выровнял. Авывел нижнекамцев вперёд. И, если у «Витязя» перед третьим периодом ещё были какие-то надежды, то через семь минут после его начала таковых уже не осталось. Брюле поставил подмосковную команду на грань поражения, а Полыгалов, оформив дубль, сделал крайне весомую заявку на победу.сумел немного скрасить картины для хозяев, забросив вторую шайбу. Окончательную точку в игре поставил, ранее отметившийся результативным пасом.По информации «Спорт-Экспресса», по состоянию на конец года общая сумма долгов команд перед хоккеистами на сегодняшний день превышает пятьсот миллионов рублей. Из всех клубов «Сибирь» имеет самый большой долг, примерно 150 млн рублей. На втором месте — московское «Динамо» с долгом, который приближается к 120 млн. На третьем месте — ХК «Сочи», долги южан превышают 100 млн рублей. Ещё семь команд должны гораздо меньше, а долг у них небольшой по месяцам. Общая сумма долгов всех клубов превышает 500 млн рублей, но в этой сумме часть «Слована» и «Медвешчака», оставшаяся с прошлого сезона.