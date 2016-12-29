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Хоккей. Итоги дня 29 декабря 2016 года. Второе подряд поражение СКА
Фото: РИА Новости
Текст: Владислав Уткин

Чудеса под Новый год. СКА впервые проиграл два матча подряд

СКА впервые в сезоне проиграл второй матч подряд, «Салават» впал в ступор, а «Витязь» не смог оторваться от конкурентов в борьбе за плей-офф
29 декабря 2016, четверг. 23:00. Хоккей

«Салават» проиграл в четвёртый раз подряд


Некоторое время назад, после поражения от «Слована», главный тренер уфимцев Игорь Захаркин назвал своих игроков «серой массой». Думается, что за матч с «Магниткой» подобных эпитетов его подопечные не заслужили. К середине второго периода они проигрывали 0:3, притом, два первых гола были ими пропущены за первые три минуты. Начало, что и говорить, получилось обескураживающим. К чести «Салавата» следует сказать, что хозяева не сдались и попытались создать праздник для своих болельщиков. Всего за 11 минут игрового времени они отыграли это отставание и имели шансы на победу. Но в дело вступил новичок «Магнитки» Томи Сантала, который забросил победную, четвёртую шайбу. Бросок Тимкина за восемь секунд до финальной сирены в пустые ворота лишний раз утвердил «Металлург» в роли победителя. Шайбы у «Салавата» на счету Умарка, Хартикайнена и Куляша, а у магнитогорцев, помимо Санталы и Тимкина, дважды отличился Осала, а одну шайбу забросил Коварж.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3 : 5 0:2, 2:1, 1:2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Осала (Сантала, Филиппи) – 00:50 (5x4), 0:2 – Осала (Береглазов, Сантала) – 02:23 (5x4), 0:3 – Коварж – 27:34 (5x5), 1:3 – Умарк (Мертл) – 31:43 (5x4), 2:3 – Куляш – 31:58 (5x5), 3:3 – Хартикайнен (Лепистё) – 42:34 (5x4), 3:4 – Сантала (Бирюков, Сёмин) – 46:31 (5x5), 3:5 – Тимкин (Филиппи) – 59:52 (en)

Адмирал" сделал подарок болельщикам на Новый Год


Встреча в Пекине между «Куньлунем» и «Адмиралом» закончилась уверенной победой гостей. Счёт в матче открыла китайская команда: на восьмой минуте шайбу забросил Шон Коллинз. Правда, долго быть впереди «Куньлуню» было не суждено. Всего через 43 секунды полный тёзка защитника СКА Егор Яковлев счёт сравнял, а затем забивали только гости. До первого перерыва «моряков» вывел вперёд Максим Казаков. Китайская команда долго и безуспешно пыталась отыграться, но вместо этого дважды пропустила в конце третьего периода. Вратарь Томми Кархунен не смог справиться с бросками Райта и Саболича, который также поучаствовал в третьем голе. «Адмирал» выиграл со счётом 4:1 и закончил 2016 год на восьмом месте в конференции, имея гандикап в четыре очка перед «Сибирью».
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1 : 4 1:2, 0:0, 0:2
Адмирал
Владивосток
1:0 – Коллинз (Ро) – 07:13 (5x4), 1:1 – Яковлев (Плотников, Горшков) – 07:56 (5x5), 1:2 – Казаков (Жафяров, Макаренко) – 15:58 (5x5), 1:3 – Райт (Ткачёв, Саболич) – 54:00 (5x5), 1:4 – Саболич – 57:56 (5x5)

«Ак Барс» одержал волевую победу


После наделавшей шуму победы над СКА казанские болельщики были вправе ожидать продолжения новогоднего банкета. Только вот у «Северстали» были иные планы, и с первых минут она начала претворять их в жизнь. Арсений Хацей и Антон Сизов вывели «сталеваров» вперёд в первом периоде. Такое развитие событий, конечно же, хозяев устроить не могло, и в следующей двадцатиминутке они отыгрались усилиями Василия Токранова и Иржи Секача. А ко третьему периоду хозяева уже вели в счёте. Шайбу забросил Стефан Эллиотт. 3:2 — с таким счётом игра и закончилась.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
3 : 2 0:2, 3:0, 0:0
Северсталь
Череповец
0:1 – Хацей – 04:43 (5x5), 0:2 – Сизов (Мазур, Кодола) – 07:06 (5x5), 1:2 – Токранов (Азеведу, Секач) – 25:32 (5x4), 2:2 – Секач (Свитов, Токранов) – 27:51 (5x4), 3:2 – Эллиотт (Токранов, Азеведу) – 37:58 (5x5)

СКА потерпел второе поражение подряд


Перед встречей СКА наверняка был полон реваншистских настроений. Не по отношению к «Локомотиву», конечно, а из-за того, что в предыдущей встрече в Казани они уступили, и проигрывать второй раз подряд они явно не собирались. Но «Локомотив» же сразу взял быка за рога. И вновь сработало первое звено. Петри Контиола на излёте четвёртой минуты первого периода открыл счёт с передачи Стаффана Кронвалла. Большого преимущества «железнодорожники» питерцам не дали, и благодаря этому, в конце второго периода они провели вторую результативную атаку. Тальбо и Козун вырвались вдвоём на одного защитника. Максим отдал поперечный пас на Брэндона, и тот поразил ворота Шестёркин. С начала третьего периода питерцы рванули с места в карьер. Ковальчук размочил счёт с передач Барабанова и Войнова. Но большее хозяева оказались не способны. «Локомотив» увёз неожиданную победу из Санкт-Петербурга, а Сергей Плотников не смог справиться с Якубом Накладалом в кулачном поединке.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1 : 2 0:1, 0:1, 1:0
Локомотив
Ярославль
0:1 – Контиола (Кронвалль) – 03:57 (5x5), 0:2 – Козун (Тальбо) – 38:35 (5x5), 1:2 – Ковальчук (Барабанов, Войнов) – 40:20 (5x5)

Разочарование «Витязя»


В случае победы над дружиной Назарова «Витязь», идущий на восьмой строчке на Западе, к Новому мог создать неплохой задел в шесть очков перед ближайшими конкурентами. Первый период в матче прошёл практически незаметно, большого количества опасных моментов команды не создали. Зато к середине второго они успели обменяться заброшенными шайбами. У «Витязя» большинство реализовал Максим Афиногенов, а спустя несколько минут положение выровнял Рикард Йюнге. А Игорь Полыгалов вывел нижнекамцев вперёд. И, если у «Витязя» перед третьим периодом ещё были какие-то надежды, то через семь минут после его начала таковых уже не осталось. Брюле поставил подмосковную команду на грань поражения, а Полыгалов, оформив дубль, сделал крайне весомую заявку на победу. Алексей Макеев сумел немного скрасить картины для хозяев, забросив вторую шайбу. Окончательную точку в игре поставил Игорь Бортников, ранее отметившийся результативным пасом.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2016, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
2 : 5 0:0, 1:2, 1:3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 – Афиногенов (Головков, Никулин) – 23:49 (5x4), 1:1 – Йюнге (Квартальнов, Брюле) – 29:10 (5x5), 1:2 – Полыгалов (Бортников, Столяров) – 32:00 (5x5), 1:3 – Брюле (Лямин, Йюнге) – 46:19 (5x4), 1:4 – Полыгалов (Бортников) – 46:48 (5x5), 2:4 – Макеев (Афиногенов, Семёнов) – 50:38 (5x5), 2:5 – Бортников (Столяров) – 56:38 (5x5)

Клубы КХЛ должны своим игрокам более 500 миллионов рублей


По информации «Спорт-Экспресса», по состоянию на конец года общая сумма долгов команд перед хоккеистами на сегодняшний день превышает пятьсот миллионов рублей. Из всех клубов «Сибирь» имеет самый большой долг, примерно 150 млн рублей. На втором месте — московское «Динамо» с долгом, который приближается к 120 млн. На третьем месте — ХК «Сочи», долги южан превышают 100 млн рублей. Ещё семь команд должны гораздо меньше, а долг у них небольшой по месяцам. Общая сумма долгов всех клубов превышает 500 млн рублей, но в этой сумме часть «Слована» и «Медвешчака», оставшаяся с прошлого сезона.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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