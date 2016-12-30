Брагин: у Канады и США другие скорости. Пойдём тяжёлым путём

>>> Россия проиграла США со счётом 2:3 на МЧМ в Торонто. Как это было
«Самсонов выдал хороший матч, особенно первый период»
— Второй матч с североамериканцами на турнире — и вновь поражение. В чём причина?
— Быстрый соперник сегодня был у сборной России, как и канадцы. После Латвии нужно было войти в этот ритм. Ну что ж, пойдём тяжёлым путём, ничего страшного, пока предварительный этап. А в плей-офф всё равно любого соперника надо обыгрывать, кого – не важно.
— Американцы в первом периоде много играли в большинстве. Удалялись из-за нервов или дисциплина подвела?
— Сложно сейчас сказать, почему в первом периоде было много удалений. Воробьёв вроде бы клюшку сунул, то лишний игрок выйдет. Встали, задёргались. Думаю, проблем там не было. Неплохо отыграли в меньшинстве — пропустили только один гол, и то с рикошета.
— Самсонов подтверждает то, что он номер один среди вратарей в этой сборной?
— Илья выдал хороший матч, особенно первый период, в конце буллит отразил.
— В чём сборная России всё же уступила американцам?
— Уступили в реализации моментов. Два гола — маловато. Какой же хоккей без заброшенных шайб? Надо три-четыре забивать, чтобы думать о победе.
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«Лучших соберём в три линии»
— Почему не играл в этом матче Артём Волков, что с ним случилось?
— Простыл.
— Словаки против североамериканцев играют плохо. Не расслабятся наши ребята?
— Никто не собирается расслабляться. Матч со Словакией — определяющий! Не важно, на кого мы выйдем. Надо готовиться к последней встрече группового этапа серьёзно, дальше игры на выбывание, там нельзя делать ошибок.
— Яков Тренин продолжает играть с краю при игре в равных составах. Он ещё не убедил в том, чтобы играть и там, и в центре?
— Сейчас подумаем, разберём игры и лучших соберём в три линии, а четвёртым звеном закроем оборону и меньшинство. Сложно сказать, насколько много надо исправлять. Но у нас точно ничего не развалено. После Латвии очень сложно настроиться на такие скорости. С Канадой и США — это другой хоккей. Всё быстрее и жёстче. В первом периоде не справлялись, потом пошла равная борьба. Соперник использовал моменты, а мы нет.
— Следите за результатами в другой группе?
— Там сейчас каша какая-то. Датчане всех обыгрывают. Молодцы!