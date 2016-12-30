Брагин: у Канады и США другие скорости. Пойдём тяжёлым путём

«Самсонов выдал хороший матч, особенно первый период»

«Лучших соберём в три линии»

29 декабря сборная России в третье матче группового этапа молодёжного чемпионата мира потерпела поражение от команды США со счётом 2:3. Теперь россияне не смогут подняться выше третьего места в группе, а в заключительном матче группового этапа, 31 декабря, сразятся с командой Словакии.— Быстрый соперник сегодня был у сборной России, как и канадцы. После Латвии нужно было войти в этот ритм. Ну что ж, пойдём тяжёлым путём, ничего страшного, пока предварительный этап. А в плей-офф всё равно любого соперника надо обыгрывать, кого – не важно.— Сложно сейчас сказать, почему в первом периоде было много удалений. Воробьёв вроде бы клюшку сунул, то лишний игрок выйдет. Встали, задёргались. Думаю, проблем там не было. Неплохо отыграли в меньшинстве — пропустили только один гол, и то с рикошета.— Илья выдал хороший матч, особенно первый период, в конце буллит отразил.— Уступили в реализации моментов. Два гола — маловато. Какой же хоккей без заброшенных шайб? Надо три-четыре забивать, чтобы думать о победе.— Простыл.— Никто не собирается расслабляться. Матч со Словакией — определяющий! Не важно, на кого мы выйдем. Надо готовиться к последней встрече группового этапа серьёзно, дальше игры на выбывание, там нельзя делать ошибок.— Сейчас подумаем, разберём игры и лучших соберём в три линии, а четвёртым звеном закроем оборону и меньшинство. Сложно сказать, насколько много надо исправлять. Но у нас точно ничего не развалено. После Латвии очень сложно настроиться на такие скорости. С Канадой и США — это другой хоккей. Всё быстрее и жёстче. В первом периоде не справлялись, потом пошла равная борьба. Соперник использовал моменты, а мы нет.— Там сейчас каша какая-то. Датчане всех обыгрывают. Молодцы!