«Раз проиграли, значит, я был не так хорош. Нужно больше сейвов»

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«Мы не играем в плохой хоккей»
— Что происходит со сборной России в матчах с североамериканскими командами?
— Ничего не происходит. Сегодня больше бросали, чем в матче с канадцами. Просто на добиваниях немного не повезло, то шайба не туда отскакивала, то их вратарь тащил. В своей зоне сыграли немного не так, как нужно.
— Был момент в середине матча, когда можно было дожимать североамериканцев, не хватило хладнокровия?
— Иногда даже отличным форвардам не хватает хладнокровия, чтобы забить гол. Что-то пошло не так, и не смогли забить, хотя все бились, старались, в тело играли, бросали по воротам.
— В семь защитников играли, постоянная ротация, повлияло как-то?
— Абсолютно без разницы, да сыграли в семь защитников, была ротация.
— Всё же, что случилось с командой в первом периоде, когда играли много в обороне?
— В начале матча мы очень много удалялись, почти весь первый период играли в обороне. Потом пришлось возвращаться в игру, а это очень тяжело. Старались, почти смогли, но не дожали.
— В полуфинале встретимся с США или Канадой, что нужно исправить и есть ли уверенность с этим соперником?
— Сначала нужно выйти туда. Никаких изменений быть не должно, мы не играем в плохой хоккей. Мы много бросали, нужно было лучше на отскоках играть. Необходимо побыстрее из зоны выходить, да и в своей зоне расторопнее быть.
Никаких изменений быть не должно, мы не играем в плохой хоккей. Мы много бросали, нужно было лучше на отскоках играть.
— Тем не менее, эти матчи дают уверенность, что вы можете их обыгрывать?
— У всех есть уверенность, что можем любого обыграть, мы на всех настраиваемся неважно, кто это.
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«Значит, я не был так хорош»
— Илья, очередной непростой матч, и вновь было много работы.
— Со стороны виднее наверно, мы снова проиграли, и значит, я должен делать больше сейвов, больше спасений и давать шанс команде выиграть. Значит, я не был так хорош.
— Что случилось во втором голе американцев в этом матче?
— Даже сам не понял, сидел, ждал шайбу, она вылетела, и только на повторе увидел, что она попала в щиток.
— Была ли какая-то излишняя нервозность перед матчем?
— Перед игрой были нормальные ощущения. Я должен был поймать уверенность, нервов не было.
Мы снова проиграли, и значит, я должен делать больше сейвов, больше спасений и давать шанс команде выиграть. Значит, я не был так хорош.
— Команда потерпела уже два поражения на этом турнире.
— Это беда, мы приехали выигрывать, выигрывать каждый матч. Но не нужно из этого делать трагедию, надеюсь, мы все переломим. Хотим побеждать, команда талантливая, боевитая.
— Есть ли всё же какие-то положительные моменты после этого матча?
— Не знаю, завтра будем разбирать игру. Разочарование от поражения сейчас больше, нужно быстрее отходить. Всё впереди и всё будет нормально.
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«Игра вратарей даёт уверенность команде»
— Кирилл, расскажи про свой первый гол, был ли момент случайности там?
— Появился момент: убежали в контратаку, Яша Тренин хорошо прострелил, а дальше подставил клюшку и шайба удачно отскочила.
— Чего не хватило в конце, чтобы дожать соперника?
— Возможности есть всегда, было желание выиграть, но где-то не повезло. Сегодня хотели добавить в игре в неравных составах. У сборной России всё впереди, будем работать. Команде можно добавлять во всём и всегда.
— Почему не удался старт в матче и как игра Ильи Самсонова?
— Не знаю, почему не получился быстрый старт, стараемся выигрывать каждый матч. Они забили первыми. Игра Самсонова даёт всей команде уверенность, но и Сухачёв в прошлом матче сыграл классно.
— Как вам поддержка болельщиков на матчах?
— Каждую игру чувствую поддержку болельщиков. Слышал, что кричали: «Россия!», потом увидел наши флаги. Не знаю, кто это были — канадцы или россияне.