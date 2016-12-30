Электрик Кузя помог Овечкину. Но «Вашингтон» всё равно проиграл

Овечкин перелез через забор, но «столичные» снова проиграли
Перед первой игрой двухматчевой серии с «Нью-Джерси» в доме Александра Овечкина в Арлингтоне случилось чрезвычайное происшествие – отключили свет. Всё бы ничего, но ворота, открывающие въезд и выезд автомобилей, открывались именно с помощью электрического привода, и чтобы выбраться из ловушки, капитану «столичных пришлось вспомнить детство и лезть через забор. «Когда надо ехать на игру, и ворота не работают, всегда на помощь приезжает спаситель ситуации Кузнецов», — написал Овечкин на своей страничке в «Инстаграме». Очевидно, именно Евгений, приехавший к одноклубнику, чтобы вместе отправиться на стадион, подал идею со стремянкой. Именно с её помощью «Вашингтон» избежал угрозы отсутствия своего капитана в матче, который имел принципиальное значение.
«Тройка ток-шоу» — так болельщики прозвали атакующее звено Овечкин – Кузнецов – Джастин Уильямс, которое забросило три шайбы в равных составах в двух предыдущих матчах. Все трое форвардов были очень результативны в декабре (Кузнецов – 9 передач в 10 матчах, Уильямс – 6 голов и 3 передачи, Овечкин – 4 гола и 4 передачи), и перед игрой с «дьяволами» все ждали от этого сочетания новых успехов. «Самое главное, что каждый из них вносит свой вклад, каждый работает на всех участках площадки, никто не ждёт чистых шайб. Это позволяет им чаще владеть шайбой, создавать моменты. Вместе они действуют просто здорово, поддерживают друг друга. Здесь нет такого, чтобы один парень делал всю чёрную работу за остальных», — сказал до игры наставник «Кэпиталз» Барри Тротц, но все ожидания оказались напрасны.
С самого начала матча хозяева принялись обстреливать ворота голкипера «Дэвилз» Кинкейда, но поймавший кураж вратарь лишил «Вашингтон» шансов на победу. Когда на старте второго периода нападающий «Нью-Джерси» Паренто открыл счёт, обокрав Кузнецова, перед «столичными» и вовсе замаячила угроза «сухого» поражения, но «Кэпиталз» спас Даниэль Винник, забивший «рабочий» гол в меньшинстве.
Однако Кинкейд не собирался останавливаться на достигнутом. Отразив 43 броска за 65 игровых минут он смог привести свою команду к победе в серии буллитов, нейтрализовав попытки признанного мастера штрафных бросков Ти Джея Оши и Евгения Кузнецова. «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение в пяти последних матчах, и на данный момент попадает в плей-офф лишь при помощи уайлд-кард. «Было очень весело и интересно играть против такого сверхмощного нападения соперника. Здорово, что смогли победить. До этого мы почти обыграли «Питтсбург», где у меня было 49 сейвов, сегодня нам повезло», — отметил голкипер «Нью-Джерси».
>>> Радулов с Сантой, Овечкин с женой. Как отметили Рождество в НХЛ
Что касается Овечкина, то после матча он своеобразно отомстил «дьяволам», вернее, одного из нападающих «Нью-Джерси». 21-летний новичок «Дэвилз» форвард Майлз Вуд (сын известного в прошлом нападающего Рэнди Вуда) пришёл к раздевалке «Вашингтона», чтобы сфотографироваться с Александром, который был его кумиром в подростковом возрасте. Ови с радостью откликнулся на просьбу, но на фотографирование вышел, одетый в банный халат, в то время как Вуд был в пальто, костюме и при галстуке. «Ты извини за такую фотографию», — с улыбкой сказал Овечкин, делая автограф.
Бобровский не желает останавливаться
«Коламбус» продолжает переписывать клубную историю, подбираясь к общей истории лиги. В выездном матче с «Виннипегом» команда Сергея Бобровского одержала четырнадцатую победу подряд, укрепив своё лидерство в турнирной таблице, и оставив без набранных очков самого результативного новичка сезона Патрика Лайне. По продолжительности победной серии «синие мундиры» сравнялись с «Вашингтоном»-2009/10 и «Бостоном»-1929/30, которые занимают третью строчку в исторической табели о рангах, а для того, чтобы догнать лидера («Питтсбург»-1992/93), «Блю Джекетс» надо выиграть ещё трижды.
>>> Радулов проснулся, а Панарин получил новый контракт на $ 12 млн
От Бобровского на этот раз не потребовалось особых чудес: россиянин отразил 31 бросок из 34, а главными героями у «Коламбуса» стали Алекс Веннберг, оформивший голевой дубль, и капитан Ник Фолиньо, набравший 3 (1+2) очка.
Анисимов вспомнил начало сезона
Травма, заставившая центрфорварда «Чикаго» Артёма Анисимова пропустить три матча в середине декабря, окончательно осталась позади. В предыдущей игре с «Виннипегом» россиянин успешно вернулся в строй, забив гол и отыграв более 20 минут, а в выездной встрече с «Нэшвиллом» Анисимов забросил свою шестнадцатую шайбу в сезоне, открыв счёт в середине первого периода. Артём эффектно сыграл в большинстве, подправив на пятачке дальний выстрел защитника Данкана Кита, и болельщики «Чикаго» не без удовольствия вспомнили старт сезона, когда Анисимов на протяжении трёх недель находился среди лидеров НХЛ по результативности.
Несмотря на удачное начало, «чёрные ястребы» не сумели развить преимущество, и после голов Форсберга и Фишера были вынуждены отыгрываться. Выручил «Чикаго» Патрик Кейн, который сначала помог капитану Тэйвзу восстановить равновесие, а потом забросил победную шайбу. В этом матче Кейн добрался от отметки в 700 очков за карьеру: чтобы выбить эту цифру, Патрику потребовалось сыграть в лиге 696 матчей.
Обескровленная «Тампа» и поверженный Василевский
После недавней победы над «Монреалем» над измученной травмами «Тампой» как будто засияло солнышко: восстановились от повреждений Никита Кучеров и Ондржей Палат, что дало возможность воссоединить знаменитое звено Тройняшек. Однако радость эта была преждевременной, поскольку по итогам игры с «Канадиенс» лазарет «молний» пополнился новыми пациентами. Владислав Наместников, которого грубоватым силовым приёмом встретил Ши Уэбер, выбыл с подозрением на сотрясение мозга, Седрик Пакетт получил травму нижней части тела, а Брэйден Пойнт и вовсе был помещён в список травмированных – его восстановление займёт около полутора месяцев.
В такой ситуации особая ответственность лежала на голкипере Андрее Василевском, который во второй раз за последнюю неделю был вынужден играть два вечера подряд. «Для него это непросто, но это не является чем-то невероятным. В АХЛ вратари играют и по три дня подряд. Конечно, это не слишком здорово, но это испытание, которое может помочь сделать себя лучше», — сказал перед игрой с «Мэйпл Лифс» главный тренер «Тампы» Джон Купер.
>>> Малкин набрал 800-е очко в НХЛ, а Овечкин приблизился к Ришару
Увы, с нагрузкой Василевский справился не слишком уверенно. Если первый гол «Торонто», забитый Мэттьюсом после рикошета, никак нельзя ставить в вину вратарю, то в остальных шайбах Андрей действовал неудачно. Во втором периоде он не зафиксировал дальний бросок, что привело к голу Тайлера Бозака, а в овертайме Василевского пробил Назем Кадри, воспользовавшись отскоком от вратаря. «Васи был великолепен. Он спасал нас многократно, дал нам шанс вернуться в игру», — защитил голкипера защитник Виктор Хедман. «Такое иногда случается. Что ж, будем продолжать работать», — заметил сам Василевский.