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Илья Самсонов
Фото: Елена Руско,photo.khl.ru
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Самсонов играл в Гашека, но этого мало. Оценки сборной России

Самсонов делал невозможное, Капризов вёл за собой, а звено Квартальнова провалилось – в оценках молодёжной сборной России за матч с США.
30 декабря 2016, пятница. 11:00. Хоккей
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В третьем матче группового этапа молодёжного чемпионата мира сборная России не справилась с командой США. Пропустив первыми, подопечные Валерия Брагина сумели отыграться усилиями Кирилла Уракова, который забил в меньшинстве. Но на два точных броска американцев во втором периоде россияне сумели ответить только одним — Кирилла Капризова, а в третьем периоде счёт не изменился. Таким образом, российская «молодёжка» потерпела второе поражение на турнире, а мы выставили оценки всем игрокам команды.

Вратарь


Илья Самсонов – 7,0

Оправдывает все авансы, которые ему раздавали до турнира. Здесь и сейчас Самсонов – лучший вратарь чемпионата мира. Если кому-то хочется придраться, то, наверное, можно заметить, как Илья потерял ворота в случае с первым американским голом. Вот только тот тотальный беспорядок в обороне сборной России, что царил в первом периоде, перекрывает все шероховатости в игре голкипера. Сколько Самсонов выручал партнёров за эти 60 минут – не счесть! 34 сейва не передают роль магнитогорца в игре «молодёжки». Своими мини-подвигами он регулярно оставлял команду на плаву. Только благодаря ему на первый перерыв мы ушли с ничейным счётом. При счёте 1:3 Самсонов продемонстрировал акробатический этюд в стиле Доминика Гашека, не позволив американцам реализовать выход один на один. А отражённый им буллит в концовке позволил сборной России провести нечто, напоминающее финальный штурм.
При счёте 1:3 Самсонов продемонстрировал акробатический этюд в стиле Доминика Гашека, не позволив американцам реализовать выход один на один. А отражённый им буллит в концовке позволил сборной России провести нечто, напоминающее финальный штурм.

Защитники


Михаил Сидоров – Егор Рыков – 6,0

Самый результативный защитник сборной России пополнил свою копилку очередным результативным баллом. После 1+1 в игре с Канадой и трёх передач в матче с Латвией Егор Рыков стал соучастником гола Капризова. Питерский «армеец» уже привычно занял место на вершине ромба в большинстве и нанёс бросок, после которого капитан «молодёжки» переправил шайбу в ворота. Кроме того, из-за решения Брагина сыграть в семь защитников Рыкову пришлось провести на площадке почти 25 минут! Вот только безошибочной игру Егора и Михаила Сидорова не назовёшь. Они тоже поддались общей панике, которая охватила оборону сборной России в первом периоде. В третьем периоде Рыков споткнулся на чужой синей линии и чуть было не привёз гол в свои ворота.

Вадим Кудако – Михаил Сергачёв – 5,0

Если Капризов забивает в каждом матче, то Кудако – единственный защитник сборной России, при котором наша «молодёжка» регулярно пропускает. Вот и на этот раз американцы открыли счёт в присутствии череповчанина, зазевавшегося на пятачке. Он же был на льду, когда «звёздно-полосатые» реализовали лишнего. Впрочем, в отличие от его более именитого напарника, Кудако удалось завершить матч с нулевым показателем полезности. Михаил Сергачёв схватил «-2», и не сказать, что это роковое стечение обстоятельств. За первый гол он несёт ответственность не меньшую, чем Кудако и нападающие, а в случае с третьей шайбой именно он позволил Эрику Фоли совершить победный прострел.

Сергей Зборовский – Егор Воронков – 5,0

Не смотрите на то, что оба защитника третьей пары закончили матч с США с нулевым показателем полезности. Можете смело считать это оптическим обманом. При Воронкове американцы действительно не забивали, зато создали немало моментов. А вот Зборовский все огрехи в обороне, коих было предостаточно, компенсировал присутствием во всех голевых комбинациях сборной России. За первый гол ему даже причитается передача, но если говорить прямо, Тренин с Ураковым всё сделали сами. Зато в пассиве у Сергея неудачная игра на пятаке в меньшинстве (это он позволил Колину Уайту сыграть на отскоке) и не вовремя сдвинутые ворота в концовке, что обернулось буллитом.

Григорий Дронов – 6,0

Оказался в заявке седьмым защитником и провёл среди игроков обороны меньше всего времени на льду. Магнитогорец нанёс один бросок по воротам, колоссальных ошибок не совершал, в пропущенных шайбах замечен не был. Можно сказать, вышел сухим из воды.
В том, что первое звено было самым активным в составе сборной России, есть заслуга и Александра Полунина. Похоже, он окончательно адаптировался к площадкам и обстановке в Торонто и стал демонстрировать свой уровень.

Нападающие


Александр Полунин – Михаил Воробьёв – Кирилл Капризов – 6,5

В том, что Кирилл Капризов будет лидером сборной России на этом чемпионате мира, изначально не было никаких сомнений. Он этот статус подтверждает в каждой игре. После матча с американцами на счету нашего капитана восемь очков, и он лучший бомбардир МЧМ! Ворота сборной США Капризов поразил в рабоче-крестьянском стиле, умело подставив клюшку под бросок Рыкова в большинстве. Однако и до этого Кирилл имел массу возможностей для взятия ворот, которые сам себе и создал. Но всё же в том, что первое звено было самым активным в составе сборной России, есть заслуга и Александра Полунина. Похоже, он окончательно адаптировался к площадкам и обстановке в Торонто и стал демонстрировать свой уровень. С Капризовым они крутили оборону американцев так, как ни одно другое звено. Игра в пас, резкая смена манёвров, неожиданные броски – это всё про них. Не выпадал из игры и Михаил Воробьёв, выигравший на этот раз 63% вбрасываний.

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Денис Гурьянов – Данила Квартальнов – Павел Карнаухов – 4,5

Начали за здравие, развернув первую атаку сборной России в матче, но в целом провалились с таким треском, что звук доносился через Атлантический океан. Первый американский гол, которому предшествовала долгая позиционная атака, на их совести. Именно в позиционке это звено нередко возили, а когда американцы забивали победный гол – всё началось с того, что они не вывели шайбу из зоны. Особенно слабо смотрелся столичный «армеец» Карнаухов. Он же на пару с одноклубником Квартальновым добавил к «-2» ещё и гол в меньшинстве. Таким образом, свой микроматч они проиграли со счётом 0:3.


Кирилл Ураков – Герман Рубцов – Яков Тренин – 6,0

К тому, что Яков Тренин может в одиночку создать момент, мы на этом турнире начали привыкать. Челябинец, выступающий за океаном, чем-то напоминает своих земляков Максима Шалунова и Валерий Ничушкина. От первого у него бросок, от второго – умение протащить шайбу на пятак. Габаритный уралец шесть (!) раз бросил по воротам американцев, и почти каждая его попытка таила в себе опасность. Помимо всего прочего Тренин умело «убивал» меньшинство. На этот раз Яков не был один воином в чистом поле, а получил поддержку от Кирилла Уракова, который провёл пока лучший матч на турнире. Они-то и соорудили первый гол сборной России, улетев в меньшинстве. С Тренина – голевой пас, с Уракова – точное попадание по летящей шайбе.
К тому, что Яков Тренин может в одиночку создать момент, мы на этом турнире начали привыкать. Челябинец, выступающий за океаном, чем-то напоминает своих земляков Максима Шалунова и Валерий Ничушкина.

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Данил Юртайкин – Денис Алексеев – Кирилл Беляев – 5,5

Если сравнивать с игрой против Канады, то ярославцы с примкнувшим к ним Беляевым провели неплохой матч. «Неплохой» — значит не привозили голы в свои ворота и не отлетали от соперников при каждом касании. Юртайкину, правда, жёстко досталось в третьем периоде, но это не его вина. Он же пару раз хорошо играл на перехватах и пытался найти дорогу к воротам, но в целом четвёртое звено провело игру в тени. Алексеев наряду с Рубцовым был худшим центральным сборной России на «точке».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Егор Рыков Илья Самсонов Кирилл Капризов
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