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Самсонов играл в Гашека, но этого мало. Оценки сборной России

Самсонов делал невозможное, Капризов вёл за собой, а звено Квартальнова провалилось – в оценках молодёжной сборной России за матч с США.