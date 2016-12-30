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Кирилл Капризов
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Миллер: «Миннесота» должна быть довольна — она выбрала Капризова

Комментатор TSN Горд Миллер рассказал о выступлении молодёжной сборной России и кто из игроков команды может стать MVP турнира.
30 декабря 2016, пятница. 13:30. Хоккей
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Молодёжная сборная России провела три матча в Торонто, в двух из которых потерпела поражения. О выступлении нашей команды мы поговорили с одним из главных североамериканских специалистов в молодёжном хоккее — комментатором TSN Гордом Миллером.

«Мы ещё не видели хорошей игры от Сергачёва»


— Горд, сборная России провела три матча на групповом этапе, какой вам видится эта команда сейчас?
— Мы ещё не видели их в медальном раунде, шесть лет назад в Баффало россияне также проиграли два матча в группе, а затем выиграли чемпионат мира. Мы видим, что первое звено играет очень здорово. Мы ещё не видели хорошей игры от Михаил Сергачёва. Если он сделает шаг вперёд, то мы увидим сборную России в борьбе за медали.

— Игра в обороне видится самой слабой частью игры команды на этом турнире?
— У них возникли проблемы в матчах с США и Канадой при попытке противостоять их форчекингу, посмотрим, будут ли изменения в дальнейшем. Разница в том, что они привыкли к игре на большой площадке, и теперь им необходимо сделать нужные изменения к решающим матчам турнира.
Шесть лет назад в Баффало россияне также проиграли два матча в группе, а затем выиграли чемпионат мира.

— Сейчас это типичная брагинская командная?
— У него особенные команды, он одинаково использует все четыре звена, не даёт главным звёздам больше игрового времени. Игра в большинстве такая же, как и всегда. Он такой же хороший тренер, посмотрим, чем это всё закончится.

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— Капризов может стать самым ценным игроком турнира?
— Определённо, он на этом пути, но здесь есть ещё несколько отличных хоккеистов. «Миннесота» должна быть довольна, что задрафтовала его в пятом раунде. В этом году очень много маленьких игроков, которые играют успешно, тот же Клэйтон Келлер из сборной США. Год назад все говорили о 18-летних игроках, а в этом о маленьких игроках.

— Такая же тенденция есть и в НХЛ?
— Конечно, сейчас играют и Денис Мальгин, Артемий Панарин, Джонни Годро. Сейчас больше возможности для маленьких хоккеистов, они умеют кататься, они могут решать моменты, поэтому получают такую возможность.


— «Миннесота» совершила главную кражу драфта в 2015 году?
— Может быть, самая главная кража — это тот человек, которого вообще не выбрали на том драфте. Это Филипп Майерс, которого «Флайерс» подписали как свободного агента. Это всё случается каждый год. Главная проблема с российскими игроками: ты не знаешь – приедут они или нет.

— Согласны с Крэйгом Баттоном, что шведы выиграют этот молодёжный чемпионат мира?
— Я не делал прогнозов, но у шведов очень хорошая команда. Лучшие три команды для меня сейчас – Швеция, Канада и Россия. Но Россия ещё не показала своей игры, посмотрим, какой она окажутся на самом деле. Если добавит, то сможет выиграть золотую медаль, если нет, не сможет выйти и в полуфинал.
Определённо, Капризов на пути к тому, чтобы стать самым ценным хоккеистом, но на турнире есть ещё несколько отличных хоккеистов.

— Кто-то удивил из игроков сборной России?
— Тренин, мы знаем его по QMJHL. Рыков – отличный игрок, мы хорошо знаем о тех, кто регулярно играет в КХЛ. Самсонов выиграл полуфинал в прошлом году, но не играл финал, а это классический Брагин.

— Самсонов лучший вратарь на этом турнире?
— Он хорош, но не скажу, что лучший голкипер здесь. Илья хорошо сыграл с Канадой и нормально с США. Тяжело сказать, кто лучший вратарь сейчас. Тот же Парсонс хорош в сборной США.

>>> «Раз проиграли, значит, я бы не так хорош. Нужно больше сейвов»

— «Филадельфия» задрафтовала Германа Рубцова в прошлом году в первом раунде, что можете рассказать о нём?
— Тяжело сказать про него, всего три игры сыграно. Сборной России необходимо, чтобы и другие звенья показывали что-то. Меня впечатлил ещё Кирилл Ураков. Нужно, чтобы все четыре звена показывали свою игру.

«Если финны не выйдут в плей-офф – это будет шок»


— Удивляет ли вас неопределённость в другой группе чемпионата мира?
— Дания просто великолепна. Она вновь гарантировала себе место в четвертьфинале! Как они радуются победам — это невероятно! Если думаете о финнах, то здесь нет Лайне, Пульюярви и Ахо, и это определяет разницу между командами. Для них очень тяжело потерять таких трёх ребят.
Сборной России необходимо, чтобы и другие звенья показывали что-то. Меня впечатлили ещё Кирилл Ураков, нужно, чтобы все четыре звена показывали свою игру.

— Год назад, казалось, что Дания достигла своего максимума почти, выиграв четвертьфинал у сборной России…
— У них всё больше ребят, кто играет в Швеции, всё больше ребят играют на высоком уровне. В НХЛ сейчас семь датчан, которые выступает на очень высоком уровне: Ларс Эллер, Николай Элерс, Франс Нильсен, очень много хороших игроков.

— Если сборная Финляндии не выйдет из группы, это будет самая главная сенсация в истории чемпионатов мира?
— Я думаю, да. С этим может сравниться то, что сделала Беларусь в Гранд-Форксе со сборной США, или Швейцария над Россией в четвертьфинале в 2010 году. В любом случае это будет шок.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей Кирилл Капризов МЧМ-2017
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