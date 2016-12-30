Миллер: «Миннесота» должна быть довольна — она выбрала Капризова

«Мы ещё не видели хорошей игры от Сергачёва»

Шесть лет назад в Баффало россияне также проиграли два матча в группе, а затем выиграли чемпионат мира.

Определённо, Капризов на пути к тому, чтобы стать самым ценным хоккеистом, но на турнире есть ещё несколько отличных хоккеистов.

«Если финны не выйдут в плей-офф – это будет шок»

Сборной России необходимо, чтобы и другие звенья показывали что-то. Меня впечатлили ещё Кирилл Ураков, нужно, чтобы все четыре звена показывали свою игру.

Молодёжная сборная России провела три матча в Торонто, в двух из которых потерпела поражения. О выступлении нашей команды мы поговорили с одним из главных североамериканских специалистов в молодёжном хоккее — комментатором TSN— Мы ещё не видели их в медальном раунде, шесть лет назад в Баффало россияне также проиграли два матча в группе, а затем выиграли чемпионат мира. Мы видим, что первое звено играет очень здорово. Мы ещё не видели хорошей игры от Михаил Сергачёва. Если он сделает шаг вперёд, то мы увидим сборную России в борьбе за медали.— У них возникли проблемы в матчах с США и Канадой при попытке противостоять их форчекингу, посмотрим, будут ли изменения в дальнейшем. Разница в том, что они привыкли к игре на большой площадке, и теперь им необходимо сделать нужные изменения к решающим матчам турнира.— У него особенные команды, он одинаково использует все четыре звена, не даёт главным звёздам больше игрового времени. Игра в большинстве такая же, как и всегда. Он такой же хороший тренер, посмотрим, чем это всё закончится.— Определённо, он на этом пути, но здесь есть ещё несколько отличных хоккеистов. «Миннесота» должна быть довольна, что задрафтовала его в пятом раунде. В этом году очень много маленьких игроков, которые играют успешно, тот же Клэйтон Келлер из сборной США. Год назад все говорили о 18-летних игроках, а в этом о маленьких игроках.— Конечно, сейчас играют и Денис Мальгин, Артемий Панарин, Джонни Годро. Сейчас больше возможности для маленьких хоккеистов, они умеют кататься, они могут решать моменты, поэтому получают такую возможность.— Может быть, самая главная кража — это тот человек, которого вообще не выбрали на том драфте. Это Филипп Майерс, которого «Флайерс» подписали как свободного агента. Это всё случается каждый год. Главная проблема с российскими игроками: ты не знаешь – приедут они или нет.— Я не делал прогнозов, но у шведов очень хорошая команда. Лучшие три команды для меня сейчас – Швеция, Канада и Россия. Но Россия ещё не показала своей игры, посмотрим, какой она окажутся на самом деле. Если добавит, то сможет выиграть золотую медаль, если нет, не сможет выйти и в полуфинал.— Тренин, мы знаем его по QMJHL. Рыков – отличный игрок, мы хорошо знаем о тех, кто регулярно играет в КХЛ. Самсонов выиграл полуфинал в прошлом году, но не играл финал, а это классический Брагин.— Он хорош, но не скажу, что лучший голкипер здесь. Илья хорошо сыграл с Канадой и нормально с США. Тяжело сказать, кто лучший вратарь сейчас. Тот же Парсонс хорош в сборной США.— Тяжело сказать про него, всего три игры сыграно. Сборной России необходимо, чтобы и другие звенья показывали что-то. Меня впечатлил ещё Кирилл Ураков. Нужно, чтобы все четыре звена показывали свою игру.— Дания просто великолепна. Она вновь гарантировала себе место в четвертьфинале! Как они радуются победам — это невероятно! Если думаете о финнах, то здесь нет Лайне, Пульюярви и Ахо, и это определяет разницу между командами. Для них очень тяжело потерять таких трёх ребят.— У них всё больше ребят, кто играет в Швеции, всё больше ребят играют на высоком уровне. В НХЛ сейчас семь датчан, которые выступает на очень высоком уровне: Ларс Эллер, Николай Элерс, Франс Нильсен, очень много хороших игроков.— Я думаю, да. С этим может сравниться то, что сделала Беларусь в Гранд-Форксе со сборной США, или Швейцария над Россией в четвертьфинале в 2010 году. В любом случае это будет шок.