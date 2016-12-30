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Денис Гурьянов
Фото: Елена Руско, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Гурьянов: слова Брагина взбодрили. Это был пинок для меня

Денис Гурьянов рассказал о своём сезоне в АХЛ, о новом для себя виде спорта и о целях молодёжной сборной России на чемпионате мира.
30 декабря 2016, пятница. 15:45. Хоккей
В межсезонье воспитанник тольяттинской «Лады» Денис Гурьянов расторг контракт с командой и отправился в Северную Америку в систему клуба «Даллас». В 2015 году «звёзды» выбрали его под общим 12-м номером. Во время предсезонки Денис сыграл несколько матчей за основную команду, но затем его отправили в АХЛ. За 25 матчей во второй по силе лиге Северной Америки Гурьянов набрал 13 (4+9) очков. В трёх матчах за сборную России на чемпионате мира Денис отдал две передачи.

«Мы как одна семья и играем друг за друга»


— В прошлом году вас отцепили в последний момент от чемпионата мира.
— Тогда было обидно. Жалко, что из-за своей же глупости… Я это уже забыл. Сейчас всё хорошо, я в составе и готов помогать. Это честь играть за сборную, всегда радостно, когда тебя вызывают. Это молодёжный чемпионат мира, он для меня последний. Настрой только на победу, на золото.

— Молодёжный чемпионат мира – это 10 дней жизни, которые никогда не забудутся?
— Мечта каждого молодого хоккеиста попасть сюда, чтобы играть здесь против лучших игроков своего возраста. Такая возможность вряд ли ещё представится.

— Одна из главных задач на этом турнире стать как можно быстрее командой?
— Все сплотились, все ребята хорошие, мы как одна семья и играем друг за друга, у нас одна цель на этом чемпионате. Помогаем друг другу во всём. Большинство ребят знал ещё по выступлениям за юниорскую сборную, с новыми легко познакомились. Никаких проблем нет.

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— Тот юниорский чемпионат мира не вспоминаете, где вы проиграли 0:5 швейцарцам в четвертьфинале?
— Это всё уже в прошлом. Это история, и нет смысла лезть туда. Это уже не вернуть, нужно жить настоящим днём.
Все сплотились, все ребята хорошие, мы как одна семья и играем друг за друга, у нас одна цель на этот чемпионат мира.

— Для вашего года сейчас последняя возможность что-то выиграть?
— Все это прекрасно понимают, мы настроены только на золото.

«Слова Брагина стали пинком, в хорошем смысле»


— После вашего выступления в системе «Далласа» отмечают, что вы прибавили в игре в обороне.
— Со стороны не вижу, как изменился. Возможно, прибавил в этом компоненте, делается на это акцент в клубе. Сейчас и на молодёжном чемпионате мира это один из главных моментов.

— Валерий Николаевич Брагин в начале ноября переживал, что у вас мало игрового времени…
— Я новичок, надо привыкнуть к игре в АХЛ. Не может быть такого, что ты сразу заиграл в первом звене. Сейчас стали больше доверять, начали выпускать в большинстве и меньшинстве, больше игрового времени стал получать, и пошли очки.

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— Тогда же ещё Брагин сказал, что задумывается о том, чтобы вообще вызывать вас на молодёжный чемпионат мира.
— Это дало толчок, взбодрило меня. Такой пинок, в хорошем смысле.

— Самое сложное при адаптации это быт?
— Конечно, в первую очередь язык. Сейчас таких проблем нет, помогают ребята из команды, тренеры. С репетитором продолжаю заниматься, когда был в Далласе в лагере, занимались лично, а теперь уже по «скайпу» созваниваемся.
Сейчас стали больше доверять, начали выпускать в большинстве и меньшинстве, больше игрового времени стал получать, и пошли очки.

— А в России язык учили?
— В России в школе учил. Иногда ходил к репетитору, но не помогло, нужна была практика. Пока в жизни с этим не столкнёшься, то и не вспомнишь, что учил. Я приехал и вспомнил базовые знания. В России, наверное, только с легионерами можно получить практику, а здесь всё на английском.

— За «Ладой» сейчас следите?
— Обзоры матчей смотрю, переживаю за них. Моя родная команда и родной город. Хочу сказать отдельное спасибо болельщикам из Тольятти, которые поддерживали и сейчас поддерживают.

— Как работалось с главным тренером Артисом Аболсом?
— От тренеров многое зависит в команде, Артис Аболс, Ильнур Гизатулин – хорошие специалисты. Они мне доверяли, спасибо им большое, они крутые тренеры.

«Смотришь на Бенна и Сегина, и глаз радуется»


— Кто больше всего запомнился в тренировочном лагере «Далласа»?
— Джейми Бенн и Тайлер Сегин – настоящие профессионалы своего дела. Когда они играют, то просто глаз радуется. Пока ещё не удалось с ними поиграть, но есть к чему стремиться.

— Вас сравнивали в системе клуба с Валерием Ничушкиным, который уехал этим летом?
— Вроде сравнивали сразу же после драфта, а сейчас не слышал ничего такого. С ним лично общался некоторое время, нормальный парень, а про его возвращение в Россию ничего не спрашивал.
Джейми Бенн и Тайлер Сегин – настоящие профессионалы своего дела. Когда они играют, то просто глаз радуется.

— Как удалось обустроиться в Техасе и что там сейчас с погодой?
— Город небольшой, живу рядом с дворцом. Всё близко, магазины и всё, что нужно. Погода? Вот 1 января обещают «+24», очень тепло. Холодно бывает только по ночам.

— Какие-нибудь другие спортивные события посещаете?
— Вот в гольф начал играть, в команде все его любят. Первый раз попробовал, пока, конечно, не очень получается, но есть прогресс. Нужно научиться хорошо бить.

— Рядом с Остином же живёте, где трасса Формулы-1, — не удалось съездить на этап?
— Времени нет — то тренировки, то игры. Очень плотный график матчей. Куда-то ходить нет особой возможности.

— С кем из наших ребят, играющих в АХЛ, видитесь чаще всего?
— Чаще всего играю против Сергея Бойкова из «Сан-Антонио», наши команды в одном штате. Всегда в радость, когда видишь ещё русских ребят в других командах и есть возможность пообщаться.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Даллас Старз Денис Гурьянов МЧМ-2017 НХЛ
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