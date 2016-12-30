Гурьянов: слова Брагина взбодрили. Это был пинок для меня

«Мы как одна семья и играем друг за друга»

Все сплотились, все ребята хорошие, мы как одна семья и играем друг за друга, у нас одна цель на этот чемпионат мира.

«Слова Брагина стали пинком, в хорошем смысле»

Сейчас стали больше доверять, начали выпускать в большинстве и меньшинстве, больше игрового времени стал получать, и пошли очки.

«Смотришь на Бенна и Сегина, и глаз радуется»

Джейми Бенн и Тайлер Сегин – настоящие профессионалы своего дела. Когда они играют, то просто глаз радуется.

В межсезонье воспитанник тольяттинской «Лады»расторг контракт с командой и отправился в Северную Америку в систему клуба «Даллас». В 2015 году «звёзды» выбрали его под общим 12-м номером. Во время предсезонки Денис сыграл несколько матчей за основную команду, но затем его отправили в АХЛ. За 25 матчей во второй по силе лиге Северной Америки Гурьянов набрал 13 (4+9) очков. В трёх матчах за сборную России на чемпионате мира Денис отдал две передачи.— Тогда было обидно. Жалко, что из-за своей же глупости… Я это уже забыл. Сейчас всё хорошо, я в составе и готов помогать. Это честь играть за сборную, всегда радостно, когда тебя вызывают. Это молодёжный чемпионат мира, он для меня последний. Настрой только на победу, на золото.— Мечта каждого молодого хоккеиста попасть сюда, чтобы играть здесь против лучших игроков своего возраста. Такая возможность вряд ли ещё представится.— Все сплотились, все ребята хорошие, мы как одна семья и играем друг за друга, у нас одна цель на этом чемпионате. Помогаем друг другу во всём. Большинство ребят знал ещё по выступлениям за юниорскую сборную, с новыми легко познакомились. Никаких проблем нет.— Это всё уже в прошлом. Это история, и нет смысла лезть туда. Это уже не вернуть, нужно жить настоящим днём.— Все это прекрасно понимают, мы настроены только на золото.— Со стороны не вижу, как изменился. Возможно, прибавил в этом компоненте, делается на это акцент в клубе. Сейчас и на молодёжном чемпионате мира это один из главных моментов.— Я новичок, надо привыкнуть к игре в АХЛ. Не может быть такого, что ты сразу заиграл в первом звене. Сейчас стали больше доверять, начали выпускать в большинстве и меньшинстве, больше игрового времени стал получать, и пошли очки.— Это дало толчок, взбодрило меня. Такой пинок, в хорошем смысле.— Конечно, в первую очередь язык. Сейчас таких проблем нет, помогают ребята из команды, тренеры. С репетитором продолжаю заниматься, когда был в Далласе в лагере, занимались лично, а теперь уже по «скайпу» созваниваемся.— В России в школе учил. Иногда ходил к репетитору, но не помогло, нужна была практика. Пока в жизни с этим не столкнёшься, то и не вспомнишь, что учил. Я приехал и вспомнил базовые знания. В России, наверное, только с легионерами можно получить практику, а здесь всё на английском.— Обзоры матчей смотрю, переживаю за них. Моя родная команда и родной город. Хочу сказать отдельное спасибо болельщикам из Тольятти, которые поддерживали и сейчас поддерживают.— От тренеров многое зависит в команде, Артис Аболс, Ильнур Гизатулин – хорошие специалисты. Они мне доверяли, спасибо им большое, они крутые тренеры.— Джейми Бенн и Тайлер Сегин – настоящие профессионалы своего дела. Когда они играют, то просто глаз радуется. Пока ещё не удалось с ними поиграть, но есть к чему стремиться.— Вроде сравнивали сразу же после драфта, а сейчас не слышал ничего такого. С ним лично общался некоторое время, нормальный парень, а про его возвращение в Россию ничего не спрашивал.— Город небольшой, живу рядом с дворцом. Всё близко, магазины и всё, что нужно. Погода? Вот 1 января обещают «+24», очень тепло. Холодно бывает только по ночам.— Вот в гольф начал играть, в команде все его любят. Первый раз попробовал, пока, конечно, не очень получается, но есть прогресс. Нужно научиться хорошо бить.— Времени нет — то тренировки, то игры. Очень плотный график матчей. Куда-то ходить нет особой возможности.— Чаще всего играю против Сергея Бойкова из «Сан-Антонио», наши команды в одном штате. Всегда в радость, когда видишь ещё русских ребят в других командах и есть возможность пообщаться.