Каменский: Ночная лига всегда открыта для иностранных команд

«Нужно следить, чтобы не происходило «подстав»

По своим ощущениям знаю, что на открытом льду играть всегда приятно, получаешь совсем другие эмоции, нежели в закрытом дворце.

«Борьба с любителями становится всё жёстче»

В общем, старались сделать так, чтобы все команды и игроки были довольны, была честная и бескомпромиссная борьба и турниры были максимально интересными.

«Старались сделать так, чтобы у команд не было жалоб»

Олимпийский чемпион, член правления Ночной хоккейной лиги и куратор конференции «Приволжье»рассказал об уровне организации в регионах, важности приглашения известных личностей в любительскую лигу, а также успехах лиги за уходящий 2016 год.— Приволжье на данный момент — один из ведущих регионов лиги. Поэтому уровень организации у нас самый высокий: все работает чётко, понятно и без сбоев. Более того, Приволжье — самый большой регион Ночной лиги, соответственно в плане организации он является одним из наиболее сложных. Однако, даже несмотря на это, мы справляемся.— Конечно, всегда хочется, чтобы было больше финансирования и больше льда, за счёт этого лига и привлекает к себе интерес и внимание со стороны игроков и болельщиков. От этого больше людей начнут заниматься хоккеем, больше команд будет вступать в Ночную лигу, да и вообще непрофессиональный хоккей от этого будет только выигрывать.— Я думаю, что любительский хоккей всё же должен оставаться на своём любительском уровне, а привлечение известных людей в этот процесс, конечно, этот уровень повышает. Это популяризирует хоккей, привлекает новых людей к занятию этим видом спорта, а те, кто уже занимается, учатся у профессионалов. Всегда приятно получить консультацию или совет от мастеров своего дела, как лучше играть в той или иной ситуации. От того, что лига развивается в этом плане, повышается уровень мастерства игроков-любителей. Другой момент в том, что многие команды часто привлекают к себе профессионалов, делая таким образом «подставы». Нужно следить, чтобы этого не происходило.— Естественно, это полезная идея. Думаю, и для ребят, которые участвуют в этом турнире, и для болельщиков, которые пришли посмотреть, — это хорошее времяпрепровождение. Находиться в хорошую погоду на открытом воздухе, проводить игры на открытом льду — это всегда здоровье и масса удовольствия. По своим ощущениям знаю, что на открытом льду играть всегда приятно, получаешь совсем другие эмоции, нежели в закрытом дворце.— Конечно, уровень прилично вырос, потому что видно, как ребята бьются за путёвку в Сочи. Уже на самом фестивале лучшие команды отчаянно и бескомпромиссно борются за главный приз соревнований. Так что лига развивается, она не стоит на месте, и это не может не радовать.— Против непрофессионалов мы постоянно каждый год играем на гала-матче в Сочи, где участвуют лучшие команды и игроки Ночной лиги. Также мы постоянно ездим по регионам страны с наши клубом «Легенды хоккея», принимаем участие в играх, открытиях против команд Ночной лиги. Приятно, что иногда ребята оказывают достойное сопротивление, показывают хороший класс игры.— Нет, на одном коньке уже тяжело, всё-таки возраст берёт своё. Плюс хоккеисты-любители очень серьёзно прибавляют с каждым годом, всегда особенно готовятся к таким матчам. Всегда играем с ними с удовольствием, и если раньше матчи проходили в спокойной обстановке, то теперь борьба становится всё жёстче.— Главный успех в том, что смогли привлечь в этом году ещё больше регионов, ещё больше команд и игроков к участию в наших чемпионатах. Достойно провели отборочные этапы, старались повысить уровень дисциплины и организации, чтобы у команд не было жалоб, частично решили проблему нехватки льда. В общем, старались сделать так, чтобы все команды и игроки были довольны, была честная и бескомпромиссная борьба и турниры были максимально интересными. В следующем году постараемся лишь улучшить существующие наработки, всегда есть к чему стремиться.— Мы ведь уже приглашали к себе зарубежные команды: приезжали команды из Канады, Швейцарии, Латвии. Поэтому всё зависит уже от желания этих команд, приглашения от нас всегда следуют. Другой вопрос, что мы не можем им обеспечить дорогу и проживание, поэтому это уже их финансовые дела. В любом случае лига открыта для иностранных команд, и мы всегда с удовольствием готовы их принять.