Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016
Теннис
WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля 2016 Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Борьба Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Новогодний Чемпионат
Билеты на спорт
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Валерий Каменский
Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

Каменский: Ночная лига всегда открыта для иностранных команд

Валерий Каменский рассказал об уровне игры любителей в нашей стране, интересе к лиге из-за рубежа и достижениях НХЛ за 2016 год.
30 декабря 2016, пятница. 18:45. Хоккей
Олимпийский чемпион, член правления Ночной хоккейной лиги и куратор конференции «Приволжье» Валерий Каменский рассказал об уровне организации в регионах, важности приглашения известных личностей в любительскую лигу, а также успехах лиги за уходящий 2016 год.

>>> Хоккею в Крыму быть! Симферополь снова принял Ночную лигу

«Нужно следить, чтобы не происходило «подстав»


— Как оцените уровень организации любительского хоккея в курируемом вами регионе — Приволжье?
— Приволжье на данный момент — один из ведущих регионов лиги. Поэтому уровень организации у нас самый высокий: все работает чётко, понятно и без сбоев. Более того, Приволжье — самый большой регион Ночной лиги, соответственно в плане организации он является одним из наиболее сложных. Однако, даже несмотря на это, мы справляемся.

— Какие основные проблемы видите в развитии региона и лиги в целом?
— Конечно, всегда хочется, чтобы было больше финансирования и больше льда, за счёт этого лига и привлекает к себе интерес и внимание со стороны игроков и болельщиков. От этого больше людей начнут заниматься хоккеем, больше команд будет вступать в Ночную лигу, да и вообще непрофессиональный хоккей от этого будет только выигрывать.
По своим ощущениям знаю, что на открытом льду играть всегда приятно, получаешь совсем другие эмоции, нежели в закрытом дворце.

— Сейчас многие команды выходят на очень высокий уровень, приглашая крупных спонсоров или известных людей в качестве тренеров. Хорошо это или любительский хоккей всё же должен быть обывательским?
— Я думаю, что любительский хоккей всё же должен оставаться на своём любительском уровне, а привлечение известных людей в этот процесс, конечно, этот уровень повышает. Это популяризирует хоккей, привлекает новых людей к занятию этим видом спорта, а те, кто уже занимается, учатся у профессионалов. Всегда приятно получить консультацию или совет от мастеров своего дела, как лучше играть в той или иной ситуации. От того, что лига развивается в этом плане, повышается уровень мастерства игроков-любителей. Другой момент в том, что многие команды часто привлекают к себе профессионалов, делая таким образом «подставы». Нужно следить, чтобы этого не происходило.

>>> Плющенко, Ждан и ещё 4 знаменитости Ночной лиги

«Борьба с любителями становится всё жёстче»


— В Ярославле стартовало долгожданное мероприятие «Студёный лед». Как считаете, проводить соревнования в таком формате — полезная идея?
— Естественно, это полезная идея. Думаю, и для ребят, которые участвуют в этом турнире, и для болельщиков, которые пришли посмотреть, — это хорошее времяпрепровождение. Находиться в хорошую погоду на открытом воздухе, проводить игры на открытом льду — это всегда здоровье и масса удовольствия. По своим ощущениям знаю, что на открытом льду играть всегда приятно, получаешь совсем другие эмоции, нежели в закрытом дворце.

— Насколько вырос уровень любительского хоккея у нас в стране за годы существования Ночной лиги?
— Конечно, уровень прилично вырос, потому что видно, как ребята бьются за путёвку в Сочи. Уже на самом фестивале лучшие команды отчаянно и бескомпромиссно борются за главный приз соревнований. Так что лига развивается, она не стоит на месте, и это не может не радовать.

>>> Новосельцев: в том, что не раскрылся в НХЛ, виню только себя

— Приходились ли вам самим играть против любителей?
— Против непрофессионалов мы постоянно каждый год играем на гала-матче в Сочи, где участвуют лучшие команды и игроки Ночной лиги. Также мы постоянно ездим по регионам страны с наши клубом «Легенды хоккея», принимаем участие в играх, открытиях против команд Ночной лиги. Приятно, что иногда ребята оказывают достойное сопротивление, показывают хороший класс игры.

— Мастерство позволяет играть на одном коньке или приходится напрягаться?
— Нет, на одном коньке уже тяжело, всё-таки возраст берёт своё. Плюс хоккеисты-любители очень серьёзно прибавляют с каждым годом, всегда особенно готовятся к таким матчам. Всегда играем с ними с удовольствием, и если раньше матчи проходили в спокойной обстановке, то теперь борьба становится всё жёстче.
В общем, старались сделать так, чтобы все команды и игроки были довольны, была честная и бескомпромиссная борьба и турниры были максимально интересными.

«Старались сделать так, чтобы у команд не было жалоб»


— Каких значимых успехов добилась Ночная лига за 2016 год и какие планы на 2017-й?
— Главный успех в том, что смогли привлечь в этом году ещё больше регионов, ещё больше команд и игроков к участию в наших чемпионатах. Достойно провели отборочные этапы, старались повысить уровень дисциплины и организации, чтобы у команд не было жалоб, частично решили проблему нехватки льда. В общем, старались сделать так, чтобы все команды и игроки были довольны, была честная и бескомпромиссная борьба и турниры были максимально интересными. В следующем году постараемся лишь улучшить существующие наработки, всегда есть к чему стремиться.

— Лига планировала выход на международную арену. Удастся ли это сделать в следующем году?
— Мы ведь уже приглашали к себе зарубежные команды: приезжали команды из Канады, Швейцарии, Латвии. Поэтому всё зависит уже от желания этих команд, приглашения от нас всегда следуют. Другой вопрос, что мы не можем им обеспечить дорогу и проживание, поэтому это уже их финансовые дела. В любом случае лига открыта для иностранных команд, и мы всегда с удовольствием готовы их принять.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Валерий Каменский Ночная хоккейная лига
Новости. Хоккей
30 декабря 2016, пятница
20:02 Ткачёв: пусть клубы НХЛ интересуются, мы рассмотрим все предложения
19:30 Минское «Динамо» уступило сборной Канады в полуфинале Кубка Шпенглера
19:21 Тротц: Кузнецов сыграл легкомысленно, когда «Нью-Джерси» забивал нам гол
19:00 Оши: игроки НХЛ обязаны выступать на Олимпиаде и представлять свою страну
18:39 «Буран» выплатил игрокам и сотрудникам долги по зарплате за полгода
18:34 Панарин: всех денег не заработать, а в «Чикаго» мне всё нравится
17:45 Мамин: в ЦСКА игрокам позволяют довольно много импровизации
17:20 Кого вы считаете лучшим отечественным хоккеистом XXI века
17:02 Тимченко: КХЛ сохранила финансовую независимость и стабильность
16:35 Блашилл: Манта был лучшим игроком на льду в матче с Баффало»
16:31 Фетисов: Владивосток готов принять Матч звёзд
16:20 Бобровский: я сбросил несколько килограммов, это помогает двигаться
16:14 Земченко: в детстве я писал письмо испанскому Деду Морозу и на испанском языке
15:52 Торторелла: психологически Бобровский вырос ещё сильнее, чем в физическом плане
15:47 Эллиотт: эмоций нам в начале матча с «Северсталью» действительно не хватало
15:43 Филипенко: у «Югры» есть костяк болельщиков — около 2500, это очень много
15:37 Беднар: «Колорадо» должен стараться выиграть некоторые матчи
15:27 КХЛ: задолженность клубов КХЛ перед игроками не превышает 1-2 месяцев
15:12 Тимкин: мы победили «Салават» за счёт характера
15:00 Впервые в истории НХЛ сыграют две команды с победными сериями более 11 матчей
14:56 Запольски, Огурцов, Козун и Ильенко — лучшие игроки недели в КХЛ
14:50 Йордан: долгое время мы не могли найти ключи к победе против «Северстали»
14:45 Афиногенов: мой выход один на один — возможно, решающий момент
14:33 Уилсон: в матче с «Ак Барсом» где-то не хватило концентрации, где-то удачи
13:58 ИИХФ: не проводим минуты молчания по событиям, не имеющим отношения к хоккею
13:55 Плющев: США продемонстрировали с Россией игру, свойственную советскому хоккею
13:51 Форвард «Нью-Джерси» получил автограф Овечкина, о котором просил 10 лет назад
13:45 С кем сборная России сыграет в четвертьфинале МЧМ-2017
13:34 КХЛ опубликовала список травмированных на 29 декабря
13:15 Бурмистров может перейти из «Виннипега» в «Монреаль»
12:56 Нападающий «Оттавы 67» Тянулин стал второй звездой матча хоккейной лиги Онтарио
12:34 «Питтсбург» вызвал голкипера Джерри из фарм-клуба и отправил в АХЛ Пулио
12:30 Читатели «Чемпионата» выбрали Павла Буре лучшим игроком 90-х
12:03 Солодухин: надеюсь быстрее понять тактику «Ак Барса»
11:59 Азеведу: «Ак Барс» как будто не включился в первом периоде матча с «Северсталью»
11:43 Клуб ECHL «Брэмптон» подписал контракт с 41-летним Лингом
11:40 «Адмирал»: просим КХЛ рассмотреть возможность проведения Матча звёзд у нас
11:39 Вратарь «Далласа» Лехтонен получил повреждение в матче с «Колорадо»
11:04 Купер: в третьем периоде мы помогли «Торонто» снова встать на ноги
11:03 Фолиньо: присутствие Бобровского в воротах успокаивает «Коламбус»
11:01 Типпет: «Аризона» начала матч с «Рейнджерс», хватая штрафы, закончила так же
10:59 Вайсфельд: теоретически Капризов может уехать в НХЛ летом 2018 года
10:33 Пюмпел, Кинкейд и Сегин – звёзды дня в НХЛ
10:30 Панарин – третий по набранным очкам в лиге за календарный 2016 год
10:27 Рэддиш — 4-й игрок сборной Канады, забивавший 4 гола в одном матче МЧМ
Все новости RSS
С кем сборная России сыграет в четвертьфинале МЧМ-2017?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2016
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+