Хоккейная семья. С кем бы вы хотели встретить Новый год?

2016 год получился богатым на хоккейные события: по традиции он начался с молодёжного чемпионата мира, где сборная России стала второй. Затем мы стали свидетелями победы магнитогорского «Металлурга» в Кубке Гагарина, третьего места сборной России на чемпионате мира. В начале осени все взоры были прикованы к Кубку мира по хоккею, который прошёл в Торонто. Были победы, споры, скандалы. Настала пора сделать выбор. Кого вы хотели бы увидеть у себя за праздничным столом?