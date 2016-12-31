Хот-дог, отрезанный нос и сгоревшие в сауне. Новогодние байки

Ход-доги на льду
Дело было в Национальной хоккейной лиге в начале 70-х годов: в одном из декабрьских матчей регулярного чемпионата встречались «Сент-Луис Блюз», которым руководил уже тогда легендарный наставник Скотти Боумэн, и «Лос-Анджелес Кингз». Нападающий «Блюз» Джон Моррисон, не пользовавшийся особым доверием Боумэна, просидел почти весь матч на скамейке запасных, отыграв за большую часть встречи лишь пару смен. Сидеть так долго на скамейке рядом со льдом – занятие не самое приятное, и поэтому не удивительно, что к заключительным минутам Моррисон изрядно замёрз и проголодался.
Поскольку у форварда не было никаких иллюзий по поводу своего дальнейшего участия в матче, канадец прямо во время игры обратился к одному из зрителей-мальчишек, сидевших сзади, с необычной просьбой – купить ему хот-дог. Денег в тот момент у хоккеиста не было (карманов в хоккейной форме, как известно, не предусмотрено), и в качестве вознаграждения за услуги он пообещал отдать мальчику свою клюшку. Парнишка со всей ответственностью подошел к заданию и уже через пару минут принёс изголодавшемуся Моррисону хот-дог, который форвард тут же с аппетитом начал уплетать. Но откусить от сосиски с булочкой он успел лишь пару раз, как вдруг, на беду нападающего, Боумэн скомандовал: «Смена!» — и вызвал форварда на лёд.
Что было делать незадачливому игроку? Вариант первый: попросить подождать тренера, пока он доест, но за подобное можно было лишиться места в команде. Если же попытаться оставить хот-дог на скамейке запасных, то его непременно заметят (а того хуже – слопают), и тогда тоже неприятностей не избежать. Моррисон не нашёл ничего лучше, как положить хот-дог в крагу и выйти на площадку. Тут форвард понял, что играть с хот-догом в перчатке гораздо сложнее, чем без него. Через несколько секунд после того, как игра возобновилась, сосиска с булочкой предательски выпала из краги у чужих ворот, и кто-то, не разобрав в суматохе, даже затолкал несчастный хот-дог в ворота «Лос-Анджелеса», голкипер которого потом долго удивлялся такому экзотическому голу.
Откусить от сосиски с булочкой он успел лишь пару раз, как вдруг, на беду нападающего, Боумэн скомандовал: «Смена!» — и вызвал форварда на лёд.Что было дальше с обкусанной булкой и пытался ли её кто-нибудь доесть, история умалчивает. Известно лишь, что линейные судьи, в обязанность которых вменялась очистка льда, долго принюхивались, глядя на растекшуюся по льду горчицу. А Джордж Моррисон вмиг стал человеком-легендой, хотя потом долго спорил о том, узнали ли Боумэн на самом деле, чей это был хот-дог.
→ Гид по МЧМ-2017. Как лучше всего провести новогодние каникулы
Нос (почти по Гоголю)
Выбранный «Эдмонтоном» в седьмом раунде драфта 1986 года словацкий нападающий Иван Матулик мечтал играть в НХЛ, но проведя в фарм-клубах «Ойлерз» шесть сезонов, реализовать свою мечту так и не смог. К несчастью для Матулика, за весь североамериканский период его карьеры он лишь раз попал в громкую историю, которая была связана с носом словака.
В сезоне-1991/92 незадолго до католического Рождества в одном из матчей за «Галифакс Цитаделлз» Матулику лезвием конька отрезало кончик носа. Игроки обоих команд бросились искать отсечённый фрагмент, но их поиски не увенчались успехом, и шокированный Матулик был отправлен в больницу, страдая от боли и привыкая к новому рельефу собственной физиономии. К счастью для него, уже после игры фрагмент был обнаружен в снежной каше, которую собрала заливочная машина. И поскольку условия хранения отрезанного органа были самыми что ни на есть удачными, его благополучно доставили в больницу и присоединили к носу хоккеиста. Не сумев пробиться в НХЛ, Матулик вернулся в Европу, где до 2005 года выступал за различные клубы Уэльса, Англии и Италии, но таких страстей с ним больше не случалось.
→ Россия – Канада. Пять лучших событий на все времена
Подарок на 101-й день рождения
Всем известно, что хоккей для настоящего канадца – это намного больше, чем просто игра, и следят за этим видом спорта абсолютно все от мала до велика. Одной из самых возрастных хоккейных болельщиц в мире, прославившихся на весь мир, стала 101-летняя бабушка из Эдмонтона Лилиан Хоскинг: перед Рождеством 2005 года на свой 101-й день рождения она попросила друзей… о встрече с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Райаном Смитом.
«Мне так хотелось видеть Смитти! Я не могу рассчитывать, что он придёт. Мне нравится наблюдать за тем, как он катается и забивает голы. А ещё я очень люблю его длинные волосы и надеюсь, что он никогда не подстрижётся», — сказала Лилиан в интервью местной газете. К большому удивлению старушки, Смит быстро отозвался на просьбу и в день её рождения пришёл в гости в дом престарелых, где она жила, подарив поклоннице клубный свитер с номером 101, два пирожных в форме хоккейной шайбы и праздничный торт.
«Вот уж не ожидала такого! Это был лучший день рождения в моей жизни», — призналась ошеломлённая бабушка. «Ничего, когда Кубок Стэнли выиграем, я его тоже вам принесу», — улыбнулся в ответ Смит, но это обещание сдержать не удалось.
Судью – на пиво!
Новогодние курьёзы случались не только в НХЛ — крайне любопытный случай произошёл незадолго до праздников в середине 80-х годов в третьем дивизионе чемпионата Швеции. Помощник главного арбитра матча между клубами «Свег» и «Хальсингегарденс» был отстранён от своих обязанностей из-за того, что находился на льду в состоянии серьёзного алкогольного опьянения.
Чем дольше продолжался матч, тем чаще судья падал, хватался за бортики, ронял свисток и принимал странные решения. Некоторых жестов, с помощью которых он объяснял свои решения, вообще не существует в хоккейных правилах. А за некоторые можно было получить приличного тумака.«Чем дольше продолжался матч, тем чаще судья падал, хватался за бортики, ронял свисток и принимал странные решения. Некоторых жестов, с помощью которых он объяснял свои решения, вообще не существует в хоккейных правилах. А за некоторые можно было получить приличного тумака», — сказал тренер «Свега» Хокан Нильссон. После двух периодов матча терпение игроков и главного судьи иссякло и они отвели «гуляку» в раздевалку. Остаток матча судили уже два арбитра.
→ «Играть, пока не откажут ноги». Почему выше Ягра только Гретцки
Горячий финский Вилле
Заключительная история в этой подборке случилась лично с корреспондентом «Чемпионата» шесть лет назад, когда я помогал новосибирской «Сибири» готовить новогодний выпуск клубного журнала. В том сезоне играть за «Сибирь» приехал обладатель кубка Стэнли в составе «Колорадо» финн Вилле Ниеминен, и объектом для праздничного интервью был выбран именно он. Готовясь к беседе, я прочитал в Интернете о странном чувстве юмора, которым прославился Вилле в НХЛ. Однако реальность «Ниеминен-стайла» превзошла все ожидания.
Присев на трибуне, мы с Ниеминеном долго вели достаточно стандартную беседу, но ближе к концу я рискнул выложить козырь.
— Вилле, в «Википедии» я прочитал, что у вас отличное чувство юмора. Может быть, как-нибудь шутканёте в своём фирменном стиле?
— Вы точно хотите это услышать?
— Безусловно. Это будет очень интересно болельщикам, тем более что скоро праздники.
— Хорошо, раз интересно, тогда расскажу. Наверное, вы слышали, что около месяца назад в Финляндии проходил мировой чемпионат по спортивной сауне.
— Да, что-то такое слышал...
— Так вот, во время состязаний умер один из участников.
— Умер?
— Да. Умер. Очень долго сидел в бане и сгорел.
— По-вашему, это смешно?
— Я не знаю, но об этом все постоянно говорили. Что касается моего чувства юмора, то это нечто большее, чем шутки, — сказал Ниеминен, смотря стеклянным взглядом, после чего я в полном недоумении был вынужден завершить интервью.
Первой моей мыслью было то, что я просто неправильно понял Ниеминена, который говорил на английском с сильным акцентом, но после многократного переслушивания записи эту версию пришлось отбросить. За консультацией по финскому юмору пришлось обратиться к другому легионеру из страны Суоми Йонасу Энлунду. «Вилле так сказал? Могу ответить только одно – он очень странный парень», — с улыбкой сказал Йонас, хитро кивнув в сторону соотечественника.
В итоговую версию журнала шутка про сауну не вошла. Ниеминен приехал в Новосибирск через год в составе «Нефтехимика, и не без удовольствия получил от болельщиков памятную табличку как самый ценный игрок «Сибири» в сезоне-2010/11. А вопросов о приколах и прославленном чувстве юмора я больше стараюсь не задавать.