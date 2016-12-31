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Павел Дацюк
Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Радулов – в НХЛ, Дацюк – в КХЛ. События 2016 года в хоккее

Радулов и Дацюк сменили клубы, «молодёжка» и первая сборная не стали чемпионами, урок для Знарка на Кубке мира – главные события 2016 года.
31 декабря 2016, суббота. 12:30. Хоккей

70 лет отечественному хоккею


22 декабря 1946 года стартовал первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Этот день принято считать днём рождения отечественного хоккея. По случаю юбилея на открытом катке в «Парке легенд» был сыгран турнир «Кубок легенд» с участием «Динамо», «Крыльев Советов», «Спартака» и ЦСКА, приуроченный к знаменательной дате. Был проведён и специальный гала-матч. Встреча «Легенд СССР» и «Друзей хоккея России» в столичном «ВТБ Ледовом дворце» закончилась со счётом 13:13. Помимо ветеранов, не забыли о празднике и клубы КХЛ, некоторые из которых тоже отмечали памятную дату. Команды сыграли матчи регулярного чемпионата в ретроформе. С памятной датой болельщиков и всех причастных к хоккею людей поздравили и в ФХР.

Рекордсмен Ягр


Не перестаёшь удивляться новым рекордам чешского форварда Яромира Ягра. В конце 2016 года чех преодолел очередную планку. На сей раз 44-летнему нападающему «Флориды» удалось превзойти достижение другого легендарного хоккеиста, Марка Мессье, который за свою карьеру набрал 1887 (694+1193) баллов за результативность. Выше только феноменальный канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 2857 (894+1963) очков. Добраться до этой ступени будет тяжело, но сам Ягр приучил всех нас к тому, что не бывает ничего невозможного.
Фото: Reuters

>>> «Играть, пока не откажут ноги». Почему выше Ягра только Гретцки

Потеря Постникова, Цыгурова и Хоу


Увы, не обошлось и без печальных новостей. Наш хоккей потерял сразу двух тренеров старой закалки. Людей, ковавших славу нашего спорта. 3 февраля на 71-м году жизни скончался Валерий Постников. Под руководством Постникова «Металлург» в 1995 году впервые завоевал бронзовые медали чемпионата России, в 1996-м стал серебряным призёром Кубка МХЛ, в 2008-м победил в Кубке европейских чемпионов.

14 декабря на 75-м году жизни после тяжёлой болезни скончался другой знаменитый хоккейный тренер, Геннадий Цыгуров. В 2014 году специалисту был диагностирован рак четвёртой степени, с которым он боролся вплоть до своей кончины. Цыгуров посвятил тренерской профессии без малого 35 лет, дважды приводя тольяттинскую «Ладу» к званию чемпиона страны.

>>> Бригадир Челябинска и Тольятти. Ушёл из жизни Геннадий Цыгуров

Потрясла хоккейный мир смерть легендарного Горди Хоу. Он перенёс тяжёлый инсульт ещё в конце октября 2014 года. После этого половина тела канадца была парализована. 17 ноября того года семья Хоу сообщала, что его самочувствие ухудшилось из-за сильных болей в спине. Четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Детройта» не стало летом, 10 июня.
Фото: Reuters

Кубок мира и урок для Знарка


Сентябрьский Кубок мира не стал для Олега Знарка провальным, но урок наставник россиян всё же получил. Как и вся сборная России, сыгравшая с одной стороны не плохо, но не так, как играют чемпионы современности. В группе россияне уступили шведам, оказавшись сильнее молодых североамериканских звёзд и команды Финляндии. Со второго места наша команда вышла в полуфинал, где не совладала с канадцами (3:5). «Кленовые листья» не показали феноменальной игры, но они были сильнее России, что признали и отечественные специалисты. Нужно понимать, что до зимней Олимпиады нам необходимо сделать выводы и выстроить такую систему, которая поможет справиться с грозным соперником.

Возвращение Дацюка в Россию


Если Александр Радулов улетел играть в НХЛ, то двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» Павел Дацюк, наоборот, вернулся в Россию из-за океана. Павел не доиграл сезон с действующим контрактом в «Ред Уингз», найдя взаимопонимание с хозяевами и руководством клуба, для которого Дацюк сделал очень много.
Срок соглашения Дацюка со СКА составил два года. Сумма контракта не разглашалась, однако ранее в СМИ появилась информация, что за два сезона Дацюк заработает 500 млн рублей. Более того, теперь Дацюк постоянно работает бок о бок с Олегом Знарком, который очень рассчитывает на него в сборной.

Отъезд Радулова в НХЛ


Эпопея вокруг нового контракта Александра Радулова в ЦСКА длилась очень долго. Однажды форвард даже не прибыл в расположение национальной команды, просто пропав. Как выяснилось позднее, хоккеист летал в Северную Америку на переговоры с генеральными менеджерами команд. В итоге Радулов отказался от новых улучшенных условий, предложенных «армейским» клубом, и в начале июля заключил годовое соглашение с «Монреалем», вернувшись в НХЛ. Александр очень хотел играть за океаном, это была его мечта, и он её осуществил. КХЛ, конечно, потеряла в зрелищности и в имидже, ведь были люди, целенаправленно ходившие смотреть на Радулова.
В итоге Радулов отказался от новых улучшенных условий, предложенных «армейским» клубом, и в начале июля заключил годовое соглашение с «Монреалем», вернувшись в НХЛ.
Фото: Reuters

«Питтсбург» выиграл четвёртый Кубок Стэнли, Малкин — второй


13 июня клуб «Питтсбург Пингвинз» победил «Сан-Хосе Шаркс» и выиграл Кубок Стэнли. Шестой матч финальной серии плей-офф НХЛ завершился со счётом 3:1. Команда из Пенсильвании в четвёртый раз завоевала главный трофей НХЛ. До этого «пингвины» становились обладателем почётной чаши в 1991, 1992 и 2009 годах. Для форварда «Пингвинз» Евгения Малкина этот успех стал вторым в карьере. 2016 год был для Малкина очень удачным: женитьба на Анне Кастеровой, рождение сына и достижение с «Питтсбургом».
Фото: Reuters

Контракт Знарка со СКА и совмещение постов


Ещё до чемпионата мира журналистам стало известно, что Олег Знарок и Харийс Витолиньш будут работать в СКА. Однако официальная информация появилась только 1 июня. Также было объявлено, что тренером защитников назначен Владимир Федосов, который пришёл в СКА в январе. С голкиперами отрядили заниматься тренера вратарей российской национальной команды Рашита Давыдова и Марко Торениуса. Тренером по физической подготовке стал Юрий Жданов. Таким образом, Знарок впервые после эпохи Быкова и Захаркина стал совмещать посты в сборной и клубе.
Ещё до чемпионата мира журналистам стало известно, что Олег Знарок и Харийс Витолиньш будут работать в СКА. Однако официальная информация появилась только 1 июня.

Бронза на домашнем ЧМ в Москве и Питере


Все мы очень ждали, что сборная России по хоккею выиграет золотые медали на домашнем чемпионате мира. Проходил он в Москве и Санкт-Петербурге, а решающие встречи состоялись на льду столичной арены, что в «Парке легенд». Увы, но поперёк российской ледовой дружине снова встали неудобные для нас финны. Именно команде Суоми мы проиграли в полуфинале со счётом 1:3. Пришлось бороться за бронзу. В схватке за третье место коллектив Олега Знарка не оставил шансов американцам, разгромив соперника — 7:2.

Второй Кубок Гагарина для «Магнитки»


19 апреля 2016 года войдёт в историю, так как именно в этот день магнитогорский «Металлург» второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Соперником «металлургов» по финалу был ЦСКА, а серия получилась просто роскошной! Всё, как и положено, решалось в седьмом матче, в Москве. 3:1 и дубль Евгения Тимкина – победа «Металлурга». После матча вице-президент уральцев Геннадий Величкин устроил настоящее шоу. В раздевалке функционер помпезно закурил сигару и попросил Яна Коваржа полить его из бутылки с шампанским, а затем задорно исполнил песню с исполнительным директором Максимом Грицаем.

Крах проекта Прохорова


Вместо ожидаемого триумфа на чемпионате мира дорогостоящий проект Виталия Прохорова обернулся скандалом, в котором просматривался след мельдония. Напомним, что команда U18, на которую многие возлагали большие надежды и потратили немало государственных денег, за день до вылета в США на первенство планеты была заменена вместе с главным тренером и идеологом проекта Виталием Прохоровым. В ФХР всячески отвергали версию с мельдонием, заявляя, что выбор состава – прерогатива федерации. В итоге получилось, что к мировому форуму готовилась и работала в Новогорске одна команда, а поехала на него совершенно другая. 1999 года, с Сергеем Голубовичем во главе тренерского штаба.

Серебро «молодёжки» Брагина на МЧМ в Хельсинки


Уходящий год начался для российского хоккея в январе с завоевания серебряных медалей на МЧМ в Хельсинки. Да, мы именно их завоевали, даже учитывая поражение в финале от хозяев турнира. Коллектив Валерия Брагина бился за себя и за всю страну, невзирая на ошибки судей, крики и ор с чужих трибун, мощь соперника с Лайне и Пульюярви в составе. В итоге россияне уступили в овертайме (3:4), но влюбили в себя многих людей, некоторые из которых ранее и вовсе не увлекались хоккеем. До конца бился и капитан российской «молодёжки» Владислав Каменев, отличившийся в том числе в решающей схватке.
Фото: photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Хоккей ХК Металлург Мг Александр Радулов Евгений Малкин Олег Знарок Павел Дацюк Яромир Ягр
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