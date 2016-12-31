Застольный тест. А что ты знаешь о хоккее и алкоголе?

Вот-вот пробьют куранты и мы простимся с 2016 годом. Разумеется, за одним столом с нашими родными, друзьями и близкими. Немного нарушить режим в приятной компании позволят себе и хоккеисты. В КХЛ, как-никак, предусмотрен небольшой новогодний перерыв. Перед тем как окунуться с головой в праздничное застолье, мы предлагаем вам пройти последний в этом году тест, объединяющий наш любимый вид спорта и напитки, которые в эти дни стоят на столе в каждом доме. С наступающим!Также вы можете пройти тест по ссылке