«Каждое утро читайте «Чемпионат». Будет скучно – ищите Назарова»

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Олег Знарок

Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru Андрей Разин

С новогодними пожеланиями к читателям «Чемпионата», спортсменам и хоккейным болельщикам обратились известные функционеры, тренеры и управленцы.— Желаю всем читателям «Чемпионата», болельщикам и поклонникам российского хоккея, чтобы у них хватало возможности и времени болеть за хоккей, ходить на игры, поддерживать как свои любимые команды, так и сборные страны. Поддержка очень важна для игроков, они её чувствуют. Сохраняйте любовь к хоккею, тогда у нас всё будет хорошо.— Дорогие болельщики, читатели «Чемпионата»! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, благополучия и добиваться поставленных целей! Огромное спасибо за поддержку, будем играть для вас, выкладываться по полной, чтобы радовать всех наших болельщиков успехами! С праздником!— Прежде всего хочу пожелать всем здоровья. Побольше побед в спорте, в жизни, во всех делах. Хорошего настроения, максимум позитивных событий в новом году. А всё плохое пусть останется в старом.— Всем читателям портала «Чемпионат» и любителям хоккея хочу пожелать здоровья, счастья, долгих лет жизни. Побольше читайте этот ресурс. Каждое утро с чашечкой кофе, весь год подряд. А когда будет скучно, делайте ссылку на фамилию Назаров, ищите его. С Новым годом!— Я хочу, чтобы в наступающем году все травмы у спортсменов, все трагедии человечества и катаклизмы прекратились. Пусть все войны будут только на спортивных площадках, а люди во всём мире мерились, кто из них круче, исключительно в области спорта. Ну, и в культуре. Поэтому всем здоровья, счастья, мира и благополучия.— Самое главное, чтобы побыстрее закончился этот тяжёлый високосный год. В новом году всем болельщикам и любителям спорта хотелось бы пожелать здоровья, веры в команды, за которые они болеют. Ну а главная наша команда – это сборная России. Верьте и любите спорт!— Нельзя забывать об общечеловеческих ценностях. Будьте все здоровыми, счастливыми, чтобы Бог хранил ваши семьи. Хоккейным болельщикам желаю наслаждаться нашей любимой игрой, любить хоккей.— Хочу поздравить всех читателей и болельщиков с Новым годом! Пожелаю счастья, здоровья, успехов в вашей деятельности. Ходите на хоккей, болейте за свои любимые команды. В наступающем году, как и обычно, будет много интересных событий, занимательных игр. Пусть эти матчи доставят вам удовольствие!— Всех болельщиков хоккея и спорта поздравляю с наступающими праздниками! Желаю всем в первую очередь крепкого здоровья, мира в ваших домах и семейного счастья! Приходите на хоккей семьями, заряжайтесь положительными эмоциями и, конечно, сами занимайтесь спортом! С Новым годом!— В 2017 году желаю всем вам ощутить вкус побед молодёжной сборной России, первой сборной страны. Будем переживать за наших ребят на всех турнирах. Здоровья, безусловно. Чтобы все мы были здоровы и счастливы. Будьте веселее, живите по жизни с позитивом. И идите только вперёд!