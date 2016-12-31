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175 лет назад 2016
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Андрей Назаров
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат
Текст: Павел Панышев

«Каждое утро читайте «Чемпионат». Будет скучно – ищите Назарова»

Знарок пожелал благополучия, Ротенберг – любить хоккей, Величкин – мериться крутостью только в спорте, а Назаров — читать «Чемпионат».
31 декабря 2016, суббота. 15:45. Хоккей
С новогодними пожеланиями к читателям «Чемпионата», спортсменам и хоккейным болельщикам обратились известные функционеры, тренеры и управленцы.

Роман Ротенберг, первый вице-президент ФХР
— Желаю всем читателям «Чемпионата», болельщикам и поклонникам российского хоккея, чтобы у них хватало возможности и времени болеть за хоккей, ходить на игры, поддерживать как свои любимые команды, так и сборные страны. Поддержка очень важна для игроков, они её чувствуют. Сохраняйте любовь к хоккею, тогда у нас всё будет хорошо.

Олег Знарок, главный тренер СКА и национальной команды России
— Дорогие болельщики, читатели «Чемпионата»! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, благополучия и добиваться поставленных целей! Огромное спасибо за поддержку, будем играть для вас, выкладываться по полной, чтобы радовать всех наших болельщиков успехами! С праздником!
Олег Знарок
Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат"

Олег Знарок

Валерий Каменский, вице-президент по развитию КХЛ, вице-президент «Спартака»
— Прежде всего хочу пожелать всем здоровья. Побольше побед в спорте, в жизни, во всех делах. Хорошего настроения, максимум позитивных событий в новом году. А всё плохое пусть останется в старом.

Андрей Назаров, главный тренер «Нефтехимика»
— Всем читателям портала «Чемпионат» и любителям хоккея хочу пожелать здоровья, счастья, долгих лет жизни
. Побольше читайте этот ресурс. Каждое утро с чашечкой кофе, весь год подряд. А когда будет скучно, делайте ссылку на фамилию Назаров, ищите его. С Новым годом!

Геннадий Величкин, вице-президент магнитогорского «Металлурга»
— Я хочу, чтобы в наступающем году все травмы у спортсменов, все трагедии человечества и катаклизмы прекратились. Пусть все войны будут только на спортивных площадках, а люди во всём мире мерились, кто из них круче, исключительно в области спорта. Ну, и в культуре. Поэтому всем здоровья, счастья, мира и благополучия.

Андрей Сафронов, генеральный директор московского «Динамо»
— Самое главное, чтобы побыстрее закончился этот тяжёлый високосный год. В новом году всем болельщикам и любителям спорта хотелось бы пожелать здоровья, веры в команды, за которые они болеют. Ну а главная наша команда – это сборная России. Верьте и любите спорт!

Владимир Шалаев, президент «Авангарда»
— Нельзя забывать об общечеловеческих ценностях. Будьте все здоровыми, счастливыми, чтобы Бог хранил ваши семьи. Хоккейным болельщикам желаю наслаждаться нашей любимой игрой, любить хоккей.

Леонид Вайсфельд, генеральный менеджер «Салавата Юлаева»
— Хочу поздравить всех читателей и болельщиков с Новым годом! Пожелаю счастья, здоровья, успехов в вашей деятельности. Ходите на хоккей, болейте за свои любимые команды. В наступающем году, как и обычно, будет много интересных событий, занимательных игр. Пусть эти матчи доставят вам удовольствие!

Петерис Скудра, главный тренер «Торпедо»
— Всех болельщиков хоккея и спорта поздравляю с наступающими праздниками! Желаю всем в первую очередь крепкого здоровья, мира в ваших домах и семейного счастья! Приходите на хоккей семьями, заряжайтесь положительными эмоциями и, конечно, сами занимайтесь спортом! С Новым годом!

Андрей Разин, главный тренер «Югры»
— В 2017 году желаю всем вам ощутить вкус побед молодёжной сборной России, первой сборной страны. Будем переживать за наших ребят на всех турнирах. Здоровья, безусловно. Чтобы все мы были здоровы и счастливы. Будьте веселее, живите по жизни с позитивом. И идите только вперёд!
Андрей Разин
Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Андрей Разин

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Андрей Назаров Андрей Разин Андрей Сафронов Валерий Каменский Владимир Шалаев Геннадий Величкин Леонид Вайсфельд Олег Знарок Петерис Скудра Роман Ротенберг
Новости. Хоккей
31 декабря 2016, суббота
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